למרות הטלטלות האחרונות בשוק המניות האמריקאי, בבנק ההשקעות מורגן סטנלי ממליצים ללקוחות להיות במקסימום חשיפה לשוקי המניות הגלובליים, וקובעים תחזית של 8,700 נקודות ל-S&P 500 עד לסוף השנה הבאה - אפסייד של מעל 15% לעומת רמתו הנוכחית.

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צוות של אסטרטגים בהובלת סרינה טאנג כתב ללקוחות כי "מחזור השקעות הון יציב בתחום הבינה המלאכותית מעניק לנו ביטחון שצמיחת המאקרו והרווחים העמידה תימשך לתוך שנת 2027. כעת, כשנכסי סיכון הפכו לזולים יותר, אנו מאמצים לחיקנו סיכון". הם הוסיפו כי "בשוקי המניות הגלובליים, הסיפור הוא מתרחב מעבר לענקיות הטכנולוגיה, ובשנת 2027 הוא ילך ויהפוך להיות על תשואות בקרב חברות שיאמצו AI".

בהודעה נפרדת, האסטרטג הראשי של הבנק, מייק ווילסון, כתב כי "צמיחה בריאה ברווחים, מחירי נפט נמוכים יותר, התנודתיות המתייצבת בתשואות האג"ח, השקעה מתמשכת ואימוץ בתחום ה-AI, כמו גם תמחורים שנמצאים מתחת לשווי ההוגן - תומכים כולם בתחזית שלנו לשנת 2027".

במורגן סטנלי דוחים את החששות שמא הניצחון הסוחף של הדמוקרטים בבחירות האמצע - כמו גם הזכיות בטקסס ובאוהיו - יפגעו בתוכניות ההתרחבות והבנייה של ענקיות הענן והטכנולוגיה. בבנק מסרו כי הם צופים השקעות הון של ענקיות הטכנולוגיה בארה"ב בהיקף של 1.7 טריליון דולר ב-2027 ועוד 1.8 טריליון דולר ב-2028. "פרויקטים שכבר נמצאים בבנייה או שקיבלו היתרים צפויים להיות מוגנים, ואנו לא צופים הקפאה ברמה הפדרלית", ציינו האסטרטגים.

במורגן סטנלי ציינו כי סיבה נוספת לאופטימיות היא ששני גורמי אי-ודאות משמעותיים שהעיבו על השווקים כבר מאחורינו: בחירות האמצע והעלאת הריבית הראשונה של הפד תחת היו"ר החדש, קווין וורש. "לשווקים יש כעת גם הבנה טובה יותר של 'פונקציית התגובה' של יו"ר הפד קווין וורש, גם אם בעתיד צפויה להיות פחות הכוונה קדימה [forward guidance]", כתבו האסטרטגים. הבנק צופה כעת העלאה אחת בדצמבר ועוד אחת במהלך 2027.

הבנק המליץ לרכוש מניות של חברות המאמצות בינה מלאכותית בארה"ב ובאירופה, ונמצא במשקל־יתר על סקטור התשתיות בשל הביקוש הגובר לחשמל.