משקיע העל, המיליארדר הפרו ישראלי ביל אקמן, החריף אמש את הביקורת על דירקטוריון אנבידיה, לאחר שהחברה הבהירה בשיחת המשקיעים כי אין בכוונתה להחזיר את ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ״ל.

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בפוסט ארוך ברשת איקס הוא טוען שהדירקטורים פעלו בחיפזון בעקבות הפרסומים על הואנג, ושללו את חזרתו עוד לפני שהבדיקה בעניינו הסתיימה.

להלן הפוסט המלא בתרגום לעברית:

"אני סבור שדירקטוריון אנבידיה אינו פועל לטובת בעלי המניות ואינו ממלא את חובות האמון שלו כלפיהם. מה שאנחנו יודעים הוא שהדירקטוריון פיטר את ג'נסן או אילץ אותו להתפטר בגלל הפרת מדיניות החברה, בעקבות הטענה שניהל רומן עם מרגלת, או משתי הסיבות גם יחד.

הדירקטורים עשו זאת בלי לשקול היטב את ההשפעה על החברה, על לקוחותיה, על בעלי המניות שלה ועל יתר בעלי העניין. הם מיהרו לחרוץ דין בלי לערוך בדיקה יסודית, ואפילו בלי להבין את העובדות הבסיסיות.

איך אנחנו יודעים את זה?

לפי המהירות שבה ג'נסן פוטר ולפי המעט שהיה ידוע באותו רגע. לוקח זמן לכנס ישיבת דירקטוריון. אולי היה זמן לשיחת זום אחת. זו החלטה שהדירקטוריון היה צריך לקבל בישיבה פנים אל פנים, אחרי דיון מעמיק בעובדות, לאחר שהתבררו. היה עליהם גם לחכות לילה, להתכנס שוב למחרת ולדון בעובדות, בסיכונים ובהשלכות הנוספות של החלטתם.

לוח הזמנים ומיעוט המידע לא אפשרו לדירקטוריון לקיים דיון מעמיק.

דירקטוריון רשאי לפטר מנכ"ל בשל קשר בלתי הולם עם מי שכפוף לו, אבל זו החלטה שאין לקבל אוטומטית. זו הסיבה שבדירקטוריונים יושבים בני אדם, לא סוכני בינה מלאכותית. על הדירקטוריון לבחון אם הקשר היה בהסכמה או אם היה בו ניצול של יחסי מרות. עליו גם לשקול כיצד הפיטורים ישפיעו על כלל בעלי העניין.

אילו הייתי חבר בדירקטוריון הזה, לא הייתי ממהר לחרוץ דין על סמך כתבות בתקשורת. הייתי מוודא שכל העובדות מונחות לפני הדירקטוריון כדי שיוכל לקבל החלטה שקולה ומושכלת. על דירקטוריונים של חברות המאוגדות בדלאוור חלה חובת זהירות. פירוש הדבר שעליהם לקבל החלטות מושכלות, שקולות ובתום לב. ברור שזה לא מה שקרה כאן.

איזה משרד עורכי דין מייעץ לדירקטוריון הזה? האם הדירקטוריון בכלל קיבל ייעוץ משפטי ראוי?

זה לא נראה כך. ועכשיו הדירקטוריון מחמיר את הכשלים שלו כשהוא מתעקש שאין שום אפשרות שג'נסן יחזור לתפקיד המנכ"ל.

איך שלילת האפשרות שג'נסן יחזור משרתת את טובת החברה, ועוד לפני שכל העובדות ידועות? זו הפרה נוספת של חובת הזהירות של הדירקטוריון. נוסף על כך, הדירקטוריון פתח בבדיקה שהיקפה אינו ידוע. בדיקות כאלה עלולות לגרום לחברה נזק רב. צריך למקד אותן בבירור העובדות הדרושות ולהימנע מבדיקה רחבה מדי.

בקיצור, זה נראה כמו שורה של כשלים חמורים בממשל התאגידי מצד דירקטורים שנבהלו מהכותרות בתקשורת. סביר שהם הרגישו שהם חייבים לעשות משהו מחשש שייראו רע בתקשורת, ולא מפני שזה היה הצעד הנכון לחברה.

הם לא עמדו בלחץ. התנהלות הדירקטוריון כאן מזעזעת כשמדובר בחברה בסדר גודל כזה, שיש לה חשיבות כה גדולה לארצות הברית ולעולם כולו, במיוחד ברגע הזה בהיסטוריה".

האם בעלי המניות יכפו את חזרתו של הואנג?

אקמן התבטא בתחילת השבוע ואמר כי אם יתברר שמדובר בכשל אישי וכי התנהלותו של ג'נסן הואנג לא סיכנה את עמידת אנבידיה בחובותיה בתחום הביטחון הלאומי, יהיה בסיס מוצק להחזירו לתפקיד.

אקמן גם הצביע אז על דרך שבה בעלי המניות יכולים ללחוץ על הדירקטוריון. לדבריו בעלי מניות שמחזיקים יחד בלפחות 15% מזכויות ההצבעה יכולים לדרוש כינוס אסיפה מיוחדת. הואנג עצמו מחזיק ביותר מ־3% ממניות אנבידיה, ולדברי אקמן הצטרפותו למהלך עשויה לסייע בגיוס התמיכה הדרושה. אקמן העריך שעצם הדרישה לכנס אסיפת בעלי מניות עשויה להביא את הדירקטוריון לשנות את עמדתו, והוסיף כי לא סביר שהוא עצמו ישתתף במהלך.

ג'נסן הואנג אמר ביום שלישי כי יהיה זה כבוד עבורו לשוב לתפקיד אם הדירקטוריון יקבע שחזרתו משרתת את טובת החברה, והתחייב לשתף פעולה עם הבדיקה העצמאית. יו״ר אנבידיה הארווי ג'ונס אמר כי הדירקטוריון קיבל את התפטרותו פה אחד וכי אין בכוונתו למנות אותו מחדש.