מיזוג גדול בתחום ה-IT. וואן טכנולוגיות רוכשת את חברת המחשוב פיקס סולושנז, שבשליטת קרן פימי (62%) תמורת 358 מיליון שקל. עם השלמת המהלך, תמוזג פעילות פיקס (לשעבר אמת מחשוב) לתוך וואן טכנולוגיות ומניותיה ימחקו מהמסחר.

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במסגרת המהלך, תרכוש וואן, שנמצאת בשליטת קבוצת מחשוב ישיר של עדי אייל (35%), את המניות של פיקס במחיר של 8 שקל למנייה, המשקף פרמיה של כ-41% על שער הבסיס של המניה הבוקר. וואן צפויה לממן את התמורה ממקורותיה העצמיים ובאמצעות מסגרות האשראי הקיימות שלה.

חברת פיקס סולושנס מתמחה במתן פתרונות עסקיים וטכנולוגיים מתקדמים בתחום ה-IT בישראל, לרבות אספקת פתרונות אינטגרציה, תשתיות מחשוב, אבטחת מידע וסייבר, תחום הדאטה ושירותי ענן, ופעילות תוכנה המבוססת אורקל, SAP, ERP ויישומים דיגיטליים. הללו, צפויים להשתלב בתוך וואן, לה פעילויות דומות.

מחזור ההכנסות של פיקס עמד בשנת 2025 על כ-1.5 מיליארד שקל והיא מעסיקה כיום כ-1,650 עובדים, כך שעם השלמת העסקה צפויה קבוצת וואן להעסיק כ-12 אלף עובדים וקצב ההכנסות השנתי שלה עשוי להגיע לכ-7 מיליארד שקל.

וואן טכנולוגיות היא אחת מחברות ה-IT הגדולות בישראל, המעסיקה למעלה מ-10,000 עובדים. בשנה האחרונה ירדה מניית החברה בכמעט 19%, אחרי שבשלוש השנים האחרונות היא הציגה תשואה חיובית של כ-60%, אשר הביאו אותה לשווי של כ-4.9 מיליארד שקל.

ברקע, בשבוע שעבר פרסמה החברה את תוצאותיה לרבעון השלישי, אותו היא סיימה עם הכנסות של כ-1.27 מיליארד שקל, צמיחה של כ- 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, הציגה החברה רווח נקי של כ-75 מיליון שקל, נתון דומה לזה שנרשם ברבעון השלישי אשתקד.

הצפת הערך של פימי

מכירת פיקס סולושנז מהווה שלב נוסף בהצפת הערך של קרן פימי, שבתחילת שנת 2021 רכשה את השליטה (62%), בחברה תמורת 450 מיליון שקל. כעבור שנה השלימה פימי פיצול של החברה לשתי חברות ציבוריות - אמת מחשוב (ששינתה את שמה לפיקס סולושנז) שנותרה עם פעילות ה-IT, והייפר גלובל החדשה שעסקה בתחום פתרונות המחשוב. במסגרתו היא מסייעת לחברות טכנולוגיות באפיון והרכבת מערכות ממוחשבות מותאמות אישית.

במהלך השנה האחרונה מימשה פימי חלק מהחזקותיה בהייפר בשתי פעימות, האחרונה שבהם בסוף השבוע, תמורת סכום כולל של 215 מיליון שקל. לאחר המימושים היא מחזיקה בכ-39% ממניות הייפר, בשווי של כ-620 מיליון שקל. כך שיחד עם המכירה היום, המימושים בשנה האחרונה וההחזקה שנותרה לה במניית הייפר מורווחת פימי (על הנייר) בכ-745 מיליון שקל, על ההשקעה אותה ביצעה לפני כ-6 שנים.

קרן פימי, אשר נוסדה בשנת 1996 היא קרן ההשקעות הפרטית הראשונה והגדולה בישראל עם נכסים מנוהלים בהיקף של מעל 11 מיליארד דולר. עד כה רכשה הקרן שליטה ב- 109 חברות ומימשה 78 מהן בהיקף עסקאות של למעלה מ-9 מיליארד דולר. הקרן מעסיקה כיום למעלה מ-55 אלף עובדים ופועלת בכ-50 מפעלים בישראל ועוד עשרות מפעלים וחברות ברחבי העולם.

"רכישת פיקס הינה קפיצת מדרגה משמעותית ומהלך אסטרטגי חשוב עבור וואן. מסר עדי אייל, מנכ"ל וואן טכנולוגיות. מהלך זה משתלב באסטרטגיית הצמיחה שלנו, המתבססת על צמיחה אורגנית עקבית, לצד רכישות המחזקות ומרחיבות את סל הפתרונות והשירותים שאנו מציעים ללקוחותינו. הרכישה תהפוך את וואן לאינטגרטור הגדול והמוביל בישראל בתחום סייבר ואבטחת מידע, תחזק באופן מהותי את מעמד הקבוצה כשחקנית שירותי ענן מובילה ותביא להרחבת פעילותינו בתחום התשתיות והתוכנה".

אנדרס ריכטר, מנכ"ל פיקס: "החתימה על הסכם המיזוג עם וואן טכנולוגיות, מהווה אבן דרך אסטרטגית בתולדות פיקס והצהרת אמון בערך שבנינו לאורך השנים. החיבור בין החברות יוצר מכפיל כוח משמעותי בשוק ה-IT הישראלי, כזה שיאיץ את הצמיחה של שתי החברות ויפתח בפניהן הזדמנויות עסקיות חדשות".