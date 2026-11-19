ענקית השבבים האמריקאית אינטל ממשיכה לצמצם את כוח-האדם שלה, ופתחה בסבב פיטורים נוסף במסגרת תוכנית ההתייעלות שמוביל המנכ"ל ליפ-בו טאן. לפי דיווח שפורסם בביזנס אינסיידר, הפיטורים החדשים כוללים עובדים בחטיבת מערכות המידע (IT) הגלובלית של החברה.

עובדים שפוטרו פרסמו השבוע ברשתות החברתיות על סיום העסקתם, אולם אינטל לא חשפה עדיין כמה עובדים פוטרו, באילו מדינות בוצעו הקיצוצים או אילו צוותים נוספים הושפעו מהם. במקביל, באחד הפרסומים בפלטפורמות דיון של עובדים נטען כי הקיצוצים בחטיבת מערכות המידע הגיעו לשיעור דו-ספרתי מכוח-האדם שלה.

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בתגובה לפניית ביזנס אינסיידר מסרה אינטל כי היא ממשיכה לבחון את מצבת כוח-האדם שלה כחלק מהאסטרטגיה העסקית. "כחלק מהאסטרטגיה הרחבה שלנו להפוך לחברה ממוקדת ויעילה יותר, אנו בוחנים באופן שוטף את כוח-האדם שלנו, כדי להבטיח שסדרי העדיפויות והמשאבים מותאמים זה לזה", מסר דובר החברה.

סבב הפיטורים הנוכחי מצטרף לשורת קיצוצים שביצעה אינטל בשנתיים האחרונות, בניסיון להתמודד עם המשבר העסקי המתמשך שלה. החברה, שהייתה במשך עשרות שנים אחת השחקניות הדומיננטיות בתעשיית השבבים, מתמודדת עם קשיים בפעילות הייצור, אובדן נתחי שוק ותחרות גוברת מצד יצרניות שבבים אחרות. במקביל, היא מתקשה לבסס מעמד משמעותי בשוק שבבי הבינה המלאכותית, שהפך לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים בתעשייה.

מצבת כוח-האדם ממשיכה להצטמצם

לפי הדוחות הכספיים של אינטל, מצבת כוח-האדם של החברה ברחבי העולם הצטמצמה בכ-4,000 עובדים בתשעת החודשים הראשונים של 2026, מ-85,100 עובדים בסוף 2025 ל-81,100 בסוף ספטמבר. עם זאת, נתונים אלה אינם כוללים את סבב הפיטורים הנוכחי, שהיקפו כאמור טרם נחשף.

הקיצוצים החלו עוד בתקופת המנכ"ל הקודם, פט גלסינגר, שבאוגוסט 2024 הכריז על תוכנית לפיטורי יותר מ-15 אלף עובדים, כ-15% מכוח-האדם של החברה באותה תקופה. המהלך היה חלק מתוכנית נרחבת להפחתת הוצאות, על רקע הקשיים הפיננסיים של אינטל וההשקעות הגדולות שנדרשו להרחבת פעילות הייצור שלה. טאן, שנכנס לתפקיד המנכ"ל ב-2025, המשיך את מהלכי ההתייעלות והציב שלוש מטרות מרכזיות: הפחתת הוצאות, צמצום שכבות הניהול והפניית משאבים לפעילויות שנחשבות חיוניות יותר לעתיד החברה. במסגרת זו צמצמה אינטל פרויקטים, בחנה מחדש את סדרי העדיפויות העסקיים שלה והמשיכה להפחית את מספר העובדים.

הפיטורים הנוכחיים מגיעים לאחר כמה סבבי קיצוצים נוספים שביצעה החברה במהלך השנה. בחודש יולי צמצמה אינטל משרות בחטיבת מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית שלה. בנוסף, בין יולי לאוקטובר הגישה החברה תשע הודעות רשמיות על פיטורים במדינת קליפורניה, שכללו בסך הכול 222 עובדים. האחרונה שבהן, שהוגשה ב-22 באוקטובר, התייחסה לפיטוריהם של 67 עובדים בקמפוס החברה בפולסום.

ומה לגבי ישראל?

גם פעילותה של אינטל בישראל נפגעה מגלי הפיטורים בשנתיים האחרונות, שבמסגרתם פוטרו מאות עובדים במרכזי הפיתוח ובמפעל הייצור בקריית גת. במקביל, צמצמה החברה פעילויות והקפיאה את תוכנית ההרחבה של המפעל בקריית גת, שהייתה אמורה לכלול השקעה של כ-25 מיליארד דולר. בספטמבר האחרון נחשף בגלובס כי אינטל סגרה גם את מעבדת המחקר שלה בתחום הבינה המלאכותית בישראל ופיטרה את 13 עובדיה.