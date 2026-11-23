סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:35

בעוד הבורסות באסיה נסחרות בירידות חדות, בוול סטריט נרשמת לעת עתה התאוששות חדה בחוזים העתידיים לקראת פתיחת שבוע מסחר מקוצר, בחמישי לא יתקיים מסחר בניו יורק לרגל חג ההודיה.

מחירי הנפט יורדים בפתיחת שבוע המסחר, על רקע גל הירידות בשווקים הפיננסיים, שזלג גם לשוק הסחורות, עם זאת, הירידות מוגבלות בשל המשך התקיפות נגד נתיבי השיט במפרץ הפרסי. הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% למחיר של 92.3 דולר לחבית, בעוד הנפט האמריקאי מסוג WTI מאבד 0.2% ונסחר סביב 83.3 דולר לחבית. בשבוע שעבר ירד מחיר הברנט ב-4%, וה-WTI איבד 5%.

העליות בחוזים מגיעות לאחר שבוע מסחר קשה במיוחד בוול סטריט, על רקע החששות מהשקעות היתר בתחום הבינה המלאכותית. הנאסד"ק והדאו ג'ונס רשמו את הירידה השבועית החדה ביותר שלהם זה יותר משש שנים, ואילו מדד S&P 500 רשם את השבוע הגרוע ביותר מאז אפריל 2025. שלושת המדדים נכנסו לטריטוריית תיקון, כלומר ירידה של 10% לפחות מהשיא האחרון, והנאסד"ק עבר לירידה מתחילת השנה.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות בירידות, בהובלת מניות הטכנולוגיה בדרום קוריאה. מדד קוספי מאבד 3%, כשמניות סמסונג אלקטרוניקס ו-SK הייניקס יורדות בכ-3.6% ובכ-3.2%, בהתאמה. בהונג קונג מדד האנג סנג יורד ב-1.27%, ובסין מדד CSI 300 נחלש ב-0.58%. בורסת טייוואן עולה ב-2% בהובלת TSMC, יצרנית השבבים הגדולה בעולם שמהווה כ-40% מהמדד, ואילו הבורסה ביפן סגורה לרגל חג.

עוד באסיה: ענקית הפלדה ההודית טאטא סטיל (Tata Steel) תרכוש 26.4% ממניות APL Apollo, יצרנית צינורות הפלדה המבניים הגדולה בהודו, תמורת 155.1 מיליארד רופי (כ-1.67 מיליארד דולר). מניית טאטא סטיל נופלת בכ-5% במסחר בבורסה בהודו, בעוד מניית APL Apollo צונחת ביותר מ-10%.

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט מתאוששים בחדות, לאחר שבשישי, כל המדדים המובילים נכנסו לטריטוריית תיקון. החוזים על הנאסד"ק עולים ב-3%, החוזים על S&P 500 מוסיפים 2.2% והחוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-1.5%.

בשישי בניו יורק המניות צנחו, וחתמו שבוע קשה במיוחד בשווקים. ההנפקה המתוקשרת של אנתרופיק, שממנה ציפו המשקיעים להעניק רוח גבית נוספת לראלי במניות הבינה המלאכותית, הובילה דווקא למימושי רווחים, במקום להצית גל עליות מחודש. מדד נאסד"ק עבר לירידות מתחילת השנה, בעוד מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס נכנסו לטריטוריה של תיקון - ירידה של 10% לפחות מהשיא.

השאלה המרכזית שמעסיקה כעת את המשקיעים היא האם הירידות של השבוע שעבר מסמנות את התחתית בשוק, או שמא צפויה נסיגה נוספת. דרו פטיט, אסטרטג ההשקעות הראשי של Roundhill, אמר ב-CNBC כי גל המכירות הרחב ביום שישי, שהתפשט מעבר למניות הטכנולוגיה, עשוי להעיד שהירידות מתקרבות לסיומן. עם זאת, לדבריו, האחריות להוכיח שהמגמה השלילית הסתיימה מוטלת כעת על השוורים: עליהם להציג שורה של זרזים שיבהירו כי סיפור הצמיחה ארוך הטווח של החברות לא נפגע.

שבוע המסחר המקוצר לרגל חג ההודיה צפוי להיות רגוע יחסית, ללא אירועים מרכזיים יוצאי דופן. עם זאת, בשוק הנוכחי תמיד כדאי להביא בחשבון גם התפתחויות בלתי צפויות. ביום חמישי לא יתקיים מסחר, וביום שישי הבורסות ייסגרו מוקדם, בשעה 13:00 שעון ניו יורק.

ת"א

הבורסה המקומית תנסה להתאושש הבוקר מהשבוע האדום שפקד אותה - כמו יתר השווקים בעולם, הבורסה בת"א חתמה אותו בירידות חדות. מדד ת"א 35 ירד בכ־4.4%, מדד ת"א 90 בכ־4.6% ומדד ת"א 125 נחלש בכ־4.3%.

אבל פשוט זה לא יהיה כי המניות הדואליות חוזרות מסופ"ש עם פער ארביטראז' שלילי גבוה של כ־1.5%. מניות השבבים טאואר, נובה וקמטק צפויות ליפול בין 6% ל־7.5%, בעוד פאלו אלטו ואלביט ייחלשו בכ־2.5%.

עוד משהו שכדאי לדאת

דסק המסחר של גולדמן זאקס סבור כי גל הירידות האחרון בוול סטריט יצר הזדמנות להתחיל לרכוש מניות אמריקאיות, אך מזהיר כי השוק עדיין לא בהכרח הגיע לתחתית. בבנק מצביעים על סימנים של פאניקה בקרב קרנות הגידור, לצד חשיפה גבוהה יחסית למניות בקרב יתר המשקיעים, שעלולה להוביל לירידות נוספות.

מדד הפאניקה והתנודתיות של גולדמן זינק ביום שישי ל-9.8 מתוך 10, והתקרב לרמות קיצון היסטוריות. במקביל, קרנות הגידור צמצמו חשיפה למניות זה השבוע השלישי ברציפות. היקף מכירות השורט היה גבוה פי 1.5 מרכישות בפוזיציות לונג, והיקף השורטים במניות בודדות בארה"ב הגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז יוני 2022. גם קרנות לונג-שורט הורידו סיכון, כאשר המינוף נטו שלהן ירד ל-42.3% - שפל של שנה.

לדברי סוחרי הבנק, צמצום החשיפה מצד קרנות הגידור כבר הגיע לרמה משמעותית, והשוק מתקרב לנקודת כניסה טקטית. עם זאת, הם מזהירים משני מכשולים מרכזיים.

הראשון הוא הפדרל ריזרב: העלאות ריבית נוספות עלולות להכביד על השוק. בגולדמן מזכירים כי בחמשת המקרים שבהם מדד הפאניקה שלהם חצה את רף 9 במהלך מחזור העלאות ריבית, עלה S&P 500 ב-0.4% בלבד בממוצע בשלושת החודשים שלאחר מכן.

המכשול השני הוא החשיפה הגבוהה של יתר המשקיעים למניות. מאז תחילת הרבעון הרביעי זרמו כמעט 170 מיליארד דולר לקרנות מנייתיות בארה"ב, ומדד החשיפה הכולל של גולדמן עדיין נמצא באחוזון ה-75 ההיסטורי.

לכן, המסר של הבנק אינו הכרזה על תחתית, אלא אפשרות להתחיל לנצל את הירידות - תוך הבנה שהסיכון להמשך הטלטלה עדיין משמעותי.

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