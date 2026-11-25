לא בכל יום מניה קטנה יחסית כמו זו של סלע נדל"ן זוכה למחזור מסחר ענק של יותר מ-30 מיליון שקל - פי 3 מביום מסחר ממוצע. וזו רק אחת הדוגמאות להשפעה שהייתה להודעה הדרמטית של הנהלת הבורסה (יום ג') על רצונה לשנות את הרכבי המדדים.

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הבורסה פרסמה להערות הציבור את תוכניתה להרחיב את המדדים הגדולים, עשור אחרי השינוי הקודם שביצעה. לפיה, בעדכון המדדים החצי שנתי הקרוב, במאי 2027, יורחבו המדדים כך שת"א 35 יכלול 50 מניות, מדד ת"א 90 יורחב ל-100, ומדד ת"א 125 הכולל את שניהם יורחב ל-150 מניות. עוד רוצה הבורסה להרחיב את מדד המניות הקטנות SME60 ל-75 מניות, לצד שינויים בעוד 13 מדדים נוספים, כמו ת"א נדל"ן 35 שיורחב ל-50.

לדברי הבורסה, "המהלך נועד להתאים את מדדי הבורסה לצמיחתו ולהתפתחותו של שוק ההון הישראלי בעשור האחרון; להגדיל את הפיזור והגיוון במדדים, להפחית את הריכוזיות והסיכון למשקיעים, ולשקף באופן רחב יותר את החברות והענפים הנסחרים בבורסה".

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה בת"א, מספר לגלובס כי "המהלך הבשיל אחרי שמחזורי המסחר היומיים במניות יותר מהוכפלו למעל 4 מיליארד שקל, לעומת 1.5 מיליארד שקל רק לפני שנים ספורות. בנוסף, עד לפני מספר שנים השווי של החברות במקומות 125-150 בבורסה היה 600 מיליון שקל, היום השווי הוא 1.6-2 מיליארד שקל.

"פעם מניה בשווי של 800 מיליון שקל הייתה נכנסת לת"א 90, היום היא בקושי תיכנס למדד SME60. שינוי משמעותי נוסף הוא שגם הסחירות באותן מניות עמדה על כמה מאות אלפי שקלים ביום, היום זה 1-3 מיליון שקל, כך שיש יותר נזילות ואפשר להרחיב את המדדים. עשינו את זה עקב בצעד אגודל".

כדי להגיע לנקודה הזו, הבורסה ביצעה בשנים האחרונות מספר רפורמות, כמו עשיית שוק, שכן "עד אז לא הייתה נזילות על המסך". בנוסף, הצטרפו לבורסה לא מעט חברות חדשות, בראשן כמובן ענקית הסייבר פאלו אלטו בתחילת השנה.

מאז שנת 2017, שבה בוצעה הרחבת המדדים הקודמת, ועד היום, הבורסה השתנתה בצורה ניכרת כשכרבע ממניות מדד ת"א 125 כלל לא נסחרו בה לפני כן. "כלומר לא רק שהחברות הללו הצטרפו, אלא שהן הגיעו למקומות גבוהים", מדגיש פגוט.

למי זה טוב ולמי פחות?

בשאלה מי ירוויחו ומי יפסידו מהמהלך, לפחות לפי המשקיעים - הבורסה בת"א עצמה צפויה להרוויח מהרחבת המדדים, כפי שמשתקף מהמגמה החיובית במנייתה במסחר ביום ג'. אך היא כמובן לא תהיה היחידה.

הצעה נוספת במסגרת העדכון היא להוריד ב-1% את תקרת המשקל של כל מניה, מהלך שאמור להגדיל את הפיזור בין המניות ולהפוך את המדדים לפחות תלויים בביצועי מניה בודדת. כך, במדד הדגל (ת"א 35, או בשמו החדש ת"א 50) תקרת המשקל תרד ל-6% למניה בודדת (לעומת 7% כיום), וכך גם במדד ת"א נדל"ן. בת"א 125 (או ת"א 150 בשמו החדש) התקרה תרד ל-4% (לעומת 5% כיום).

לשם השוואה, בעשור הקודם שלוש מניות פארמה גדולות - טבע , מיילן ופריגו, היוו יחד 30% ממשקל מדד ת"א 35. הנפילה של אותן מניות הובילה לכך שהמדד לא סיפק תשואה כלל במשך מספר שנים, והמשקיעים התרחקו ממנו.

אם המהלך של הבורסה יתבצע במלואו ובפעם אחת, על פי הערכות ראשוניות בשוק הדבר צפוי להוביל למחזור מסחר עצום ביום עדכון המדדים, של כ-14.5 מיליארד שקל. זאת כשכיום עוקבים אחרי שלושת המדדים הגדולים 77 מיליארד שקל. הכסף צפוי לצאת מהמניות הגדולות, הנמצאות כיום בגבול העליון של תקרת המשקל.

המנגנון הוא שאותו סכום כסף שעוקב אחרי כל מדד (17 מיליארד שקל בת"א 35, סכום דומה בת"א 90 ו-44 מיליארד שקל בת"א 125) יצטרך להתחלק על יותר מניות בתוך המדד, כך שהמניות החדשות במדדים יקבלו ביקושים והגדולות יסבלו מהיצעים. "לא נקבל פרחים מהחברות הגדולות על המהלך הזה", מעריך פגוט, "אבל זה נעשה בשביל מחזיקי המדדים".

כך, במדד ת"א 35 למשל, הבנקים יצטרכו להיפרד מ-2.4% מהנכסים שעוקבים אחריהם, מדדי הביטוח והחברות הביטחוניות יאבדו כל אחד 1% וכך גם מניית טבע.

במניות השבבים תהיה מגמה מעורבת, כאשר טאואר תאבד כסף עוקב ואילו נובה דווקא תקבל. מרוויחות נוספות יהיו חברות הנדל"ן היזמי, הנדל"ן המניב וחברות האנרגיה, עם תוספת משקל של 1.4% לכל סקטור. למעשה, בעקבות השינוי יחזרו מניות נדל"ן לתוך המדד המוביל, ת"א 50. שינויים דומים יתבצעו גם בשאר המדדים.

"הרף מרחיק משקיעים"

את ההשפעה של החלטת הבורסה ניתן היה לראות בעיקר במדד המניות הקטנות, SME60, שזינק ביום ג' במעל 4%, שכן למעשה הוא יושפע בצורה החזקה ביותר מהשינוי. 25 מניות שנסחרות בו, המהוות 42% ממניות המדד, ישתדרגו כלפי מעלה למדד שמעליהן - ת"א 90 (או 100 החדש).

בין המניות המרוויחות מכך ניתן למנות את מור גמל ופנסיה ; חברת הנדל"ן המניב ארי נדל"ן של צחי אבו; חברת ה-IT מלם תים ; חברת הנדל"ן המניב ישרס אחזקות , חברות הדיור המוגן מגדלי הים התיכון ועמל הולדינגס ; חברת המזון בלדי ; חברת התשתיות אורון ; חברת המזגנים והאנרגיה המתחדשת תדיראן ; בית זיקוק אשדוד ונוספות.

ומה באשר לקרבות על הכניסה לת"א 35? כאן יצטרפו עוד 15 חברות, ובהן כאלה שאיבדו את מקומן בשנים האחרונות במדד הדגל של ת"א, כמו חברת הנדל"ן דמרי וחברת המזון שופרסל , חברת המלונאות פתאל , חברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס , חברת ההחזקות קנון , חברת הנדל"ן שיכון ובינוי , חברת הנדל"ן המניב אמות , חברת התשתיות אלקטרה ועוד.

מורן נחשוני, מנכ"ל משותף בווליו בייס חיתום, טוען כי "זהו צעד חשוב ומתבקש, לאור כניסה של חברות חדשות לשוק ועליית שווי משמעותית במניות מסוימות. רף הכניסה למדד ת"א 35 עומד היום על 14 מיליארד שקל ולת"א 90 הוא עומד על 2.5 מיליארד שקל. זהו רף גבוה מדי שמשאיר לא מעט חברות טובות ואיכותיות מחוץ למדדים, ומכאן גם מדיר מניות רבות מחשיפה לציבור המשקיעים.

"כיוון שחלק ניכר מהמשקיעים מבצעים את החשיפה שלהם דרך קרנות סל וקרנות מחקות, יוצא שגם חברות בשווי שוק של 1-3 מיליארד שקל נותרות עם סחירות נמוכה, וכפועל יוצא לא מעניינות גם את המשקיעים המוסדיים. הרחבת המדדים תאפשר לחברות אלו להיכנס למדדים ולהגביר את רמת הסחירות".