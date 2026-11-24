לאחר תקופה ממושכת של בצורת, השנתיים האחרונות הניבו ביצועי שיא לשוק ההנפקות הראשוניות (IPO) בבורסה בת"א. כך, רק מתחילת השנה הצטרפו לבורסה המקומית 22 חברות חדשות, שהנפיקו לפי שווי מצרפי של 33 מיליארד שקל, נתון שיא מאז גל ההנפקות ששטף את הבורסה בשנת 2021, בימי משבר הקורונה.

ההנפקה האחרונה בוצעה לפני פחות משבועיים, כשחברת התשתיות י.ד ברזאני, שבשליטת האחים יוסי ברזאני ודיין בר, השלימה גיוס ענק של כמיליארד שקל במסגרת הנפקה ראשונית של מניותיה, לפי שווי של 2.25 מיליארד שקל (לפני הכסף) - במה שהיה לאחד הגיוסים הגדולים ביותר אי פעם בשוק המקומי.

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אלא שכעת, מעל המשך גל ההנפקות מרחף סימן שאלה גדול, בצל הירידות החדות בשוקי העולם בהובלת וול סטריט בתקופה האחרונה, וביתר שאת בסוף השבוע האחרון, לצד חוסר הוודאות הגיאו-פוליטי. "אם אתה שואל אותי, ייתכן מאוד שההנפקה של ברזאני הייתה האחרונה שראינו בת"א לתקופה הקרובה", מעריך חתם בכיר בשוק.

לדבריו, "שוק ההנפקות בנוי מחלונות, שלפעמים נסגרים להמון זמן. ברור שהכול עוד יכול להתהפך, ושעוד שבועיים הכל יתבהר ונשכח שבכלל היו ירידות. זה קרה בעבר לא פעם. אבל כשיש ירידות בשווקים, המשקיעים חושבים מה למכור ולא מה לקנות. מצד אחד היכולת שלך למכור את מרכולתך נמוכה יותר, ומצד שני גם נקודות הייחוס שלך בשוק - החברות שכבר נסחרות, מאבדות שווי".

מורן נחשוני, מנכ"ל משותף בווליו בייס חיתום, מציג עמדה אופטימית יותר. "עננים של חוסר ודאות אפפו משקיעים ברחבי העולם שהגיבו בזריקה של נכסי סיכון, במגמה שתוגברה על ידי מערכות מסחר אוטומטיות. הנראות קדימה כרגע בעייתית, לכן אני מניח שהחברות יחכו לראות יותר ודאות לפני שיצאו להנפקות שתוכננו".

עם זאת, לדברי נחשוני, "המשק המקומי חזק והחברות שצורכות הון מהבורסה יחזרו וינפיקו, כי יש פה צמיחה אמיתית שצריך לממן אותה. יכול להיות שבטווח הקצר תהיה השהיה של גיוסים, אך לאחר תמחור מחדש של הסיכויים והסיכונים, ייתכן שאפילו נחזור במצב יותר טוב. עם תנאים של ריביות יותר נמוכות ורמת ודאות גבוהה יותר, הן במישור העסקי והן בפן הפוליטי. כך שייתכן שהשוק הישראלי יצא מחוזק מהמשבר הזה".

בהקשר זה, מציין חתם נוסף כי "מזלנו כחתמים שהשוק פחות פעיל בנובמבר, בשל פרסום הדוחות הכספיים, כך שיש לנו עוד זמן לראות לאן הדברים הולכים. לא הייתי מגיע היום לבורסה עם חברת נדל"ן מניב או מגורים, אבל יש תחומים שהשוק מחפש. אנרגיה אמנם בירידה אבל עדיין מעניין את השוק, כמו גם תעשייה וקמעונאות. השוק פתוח ואם באים עם מוצר טוב במחיר טוב יש עניין ורצון מצד המוסדיים".

עם הפסדים וגירעון בהון: מספרי הסטארט־אפ שרוצה להנפיק בת"א למרות ההתקררות בשוק המניות, מספר חברות ממשיכות בתהליך ההנפקה בת"א. אחת מהן היא חברת הפינטק הישראלית ברידג'וויז (Bridgewise) שהגישה בתחילת השבוע תשקיף לקראת הנפקה ראשונית (IPO) בבורסה לפי שווי מוערך של כ-700 מיליון שקל (לפני הכסף) מדובר באחת ההנפקות הראשונות של חברת טכנולוגיה בת"א מאז הגל של שנת 2021, שהסב הפסדים כבדים למשקיעים המקומיים. ברידג'וויז, שבשליטת גבריאל דיאמנט והתאומים אור ודור אליגולא (43%), מגיעה לבורסה עם הכנסות של כ-3 מיליון דולר, לצד הפסד נקי של כ-22 מיליון דולר בשנת 2025. בסך הכול היא צברה הפסדים של כ־42 מיליון דולר מהיווסדה, לצד גירעון בהון של כ־25.6 מיליון דולר. במבט קדימה, החברה צופה כי בשנה הבאה תציג הכנסות של 35-40 מיליון דולר, ותעבור להציג רווח נקי שנה בסוף 2028. ברידג'וויז, שהוקמה בידי דיאמנט והתאומים אליגולא בשנת 2018, מפתחת תוכנה לניתוח ניירות ערך ולהפקת המלצות השקעה באמצעות בינה מלאכותית. לקוחותיה הם בעיקר גופים פיננסיים, בהם בנקים, בורסות וברוקרים, המשלבים את המערכת בשירותים שהם מציעים למשקיעים. כספי ההנפקה צפויים לשמש להרחבת פעילות הפיתוח העסקי והתרחבות לשווקים גיאוגרפיים חדשים, לצד השקעה בפעילות מו"פ וביצוע רכישות ומיזוגים. עד היום גייסה ברידג'וויז כמעט 47 מיליון דולר, משורה של קרנות ההון סיכון, גופים פיננסיים ומשקיעים פרטיים. סבב הגיוס האחרון של החברה בוצע בשנה שעברה, לפי שווי של כ-168 מיליון דולר. בחברה יקוו שההנפקה, אותה מובילה אי.בי.אי חיתום, תתבצע לפי שווי גבוה מזה של הסבב האחרון. למרות ההתקררות בשוק המניות, מספר חברות ממשיכות בתהליך ההנפקה בת"א. אחת מהן היא חברת הפינטק הישראלית ברידג'וויז (Bridgewise) שהגישה בתחילת השבוע תשקיף לקראת הנפקה ראשונית (IPO) בבורסה לפי שווי מוערך של כ-700 מיליון שקל (לפני הכסף) קראו עוד

ההנפקות שבסכנה

מי שעשויות להיפגע מתרחיש של האטה בשוק ההנפקות, הן שורה ארוכה של חברות שהחלו בחודשים האחרונים בתהליך של כתיבה והגשת תשקיף פומבי לבורסה לניירות ערך. ביניהן ניתן למנות את חברות האנרגיה: שמיר אנרגיה, אפקון, ערבה פאוור וקבוצת לניר. לצדן גם חברת הפינטק ברידג'וויז; יצרנית הצנרת חוליות; יבואנית מוצרי השינה הולנדיה; חברת היבוא והסחר קריסטלינו; חברת הלייזרים הביטחונית סיון; ופלסן-סאסא המייצרת רכיבי מיגון עבור כלים צבאיים.

חברה נוספת שעשויה להיפגע מהתקררות השוק היא רשת הקמעונאות קרפור, שנמצאת בימים אלה בעיצומו של רוד-שואו, להצגתה בפני גופים מוסדיים לצורך מכירת מניות שתשנה את הרכב הבעלות ברשת, הנשלטת כיום על ידי חברת אלקטרה מוצרי צריכה.

מאיר שמיר, בעל השליטה ומנכ''ל חברת מבטח שמיר אחזקות בע''מ / צילום: כדיה לוי

"קרפור בבעיה", טוען גורם בכיר בשוק ההון. "אני מעריך שהם יצטרכו לדחות את ההנפקה, וזה יאלץ אותם להכניס את דוחות הרבעון השלישי לתשקיף. אני לא בטוח שזו בשורה חיובית במיוחד עבורם". גורם אחר מעריך כי "או שההנפקה לא תצא לפועל, או שתצא בשווי הרבה יותר נמוך מזה שציפו לו".

אלטרנטיבה באג"ח

במבט קדימה, ההערכה בשוק היא אם שוק ההנפקות ייקלע לדשדוש, חלק מהחברות יפנו לגיוס איגרות חוב במקום מניות. לדברי חתם בכיר, "הנפקות אג"ח בדירוג גבוה ימשיכו להתקיים בסבירות גבוהה. יכול להיות שהריבית תהיה קצת יותר יקרה, אבל אנחנו במרווחים שהם היסטורית נמוכים, כך שזה לא נורא, ולפיכך אני משוכנע שנצליח לעשות את זה".

חתם אחר מסייג כי "אג"ח לא מתאימות לכל חברה, לא כל אחת צריכה חוב, וצריך לראות שהיא גם מסוגלת לעמוד בכך. בנוסף, קשה לי לראות חברה מגיעה בלי דירוג, וזה לוקח כמה חודשים. צריך לחכות ולראות לאן דברים הולכים, אז נהיה יותר חכמים", הוא מסכם.