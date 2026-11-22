כפי שנחשף בגלובס, חברת הפינטק הישראלית ברידג'וויז (Bridgewise AI), המפתחת מערכות בינה מלאכותית לניתוח השקעות, הגישה היום (א') תשקיף לקראת הנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב. החברה, שגייסה עד כה 46.6 מיליון דולר ממשקיעים פרטיים, מתכננת לגייס בהנפקה עשרות מיליוני דולרים, כך לפי מקורות. את ההנפקה תוביל אי.בי.אי חיתום והנפקות (IBI), ובנק ההשקעות הברזילאי BTG Pactual ישמש כמפיץ הגלובלי שלה.

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הבחירה של ברידג'וויז להנפיק בתל אביב אינה שגרתית. אף שמספר ההנפקות בבורסה המקומית התאושש בשנים האחרונות, חברות טכנולוגיה שגייסו הון מקרנות הון סיכון כמעט שלא הגיעו אליה מאז גל ההנפקות של 2020-2021. חברות מסוג זה נוטות להעדיף הנפקה בארה"ב או מכירה לחברה אחרת. אם המהלך יושלם, ברידג'וויז תהיה אחת מחברות הטכנולוגיה הבודדות מסוגה שהצטרפו לבורסה בתל אביב בשנים האחרונות.

ברידג'וויז מפתחת תוכנה לניתוח ניירות ערך ולהפקת המלצות השקעה באמצעות בינה מלאכותית. לקוחותיה הם בעיקר גופים פיננסיים, בהם בנקים, בורסות וברוקרים, המשלבים את המערכת בשירותים שהם מציעים למשקיעים. לפי נתוני החברה, המערכת מכסה יותר מ-60 אלף ניירות ערך ונכסים פיננסיים, והיא משרתת 145 לקוחות ב-23 טריטוריות. בין בעלי המניות שלה נמנים זרוע ההון סיכון של הבורסה השווייצרית, חברת השירותים הפיננסיים היפנית Rakuten Securities , הבנק Emirates NBD מאיחוד האמירויות וקרן ההון סיכון Group 11 של דובי פרנסס.

ההכנסות זינקו, אך החברה עדיין מפסידה

מהדוחות שצורפו לתשקיף עולה כי הכנסות ברידג'וויז הגיעו לכ-5.8 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2026, לעומת כ-1.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, זינוק של כ-368%. למרות הצמיחה, החברה עדיין רחוקה מרווחיות: במחצית הראשונה של השנה היא רשמה הפסד של כ-10.9 מיליון דולר, ותזרים המזומנים מפעילותה השוטפת היה שלילי בהיקף של כ-6.5 מיליון דולר.

במקביל, החברה מדווחת כי קצב ההכנסות השנתיות החוזרות שלה (ARR) הגיע באוקטובר לכ-16 מיליון דולר, עלייה של 419% בתוך שנה. מדובר במדד המשקף את היקף ההכנסות השנתיות מהתקשרויות חוזרות עם לקוחות, ולא בהכנסות שכבר התקבלו בפועל. חלק מהצמיחה נבע מרכישת חברת Context Analytics בפברואר השנה. ללא השפעת הרכישה, שיעור הצמיחה עמד על 146%.

לפי התחזיות שמציגה ברידג'וויז בתשקיף, הכנסותיה השנתיות צפויות להגיע ל-120 עד 140 מיליון דולר ב-2029, לעומת הכנסות של כ-3.1 מיליון דולר ב-2025. החברה מעריכה כי תעבור לרווח נקי כבר ב-2028.