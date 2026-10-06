חברת הפינטק הישראלית ברידג'ווייז (BridgeWise) בוחנת בימים אלה הנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב. כך נודע לגלובס. המהלך נמצא עדיין בשלב מוקדם והיקף הגיוס, השווי הסופי ולוחות הזמנים טרם נקבעו. לראשונה זה זמן רב שחברה טכנולוגית מגובת הון סיכון מעוניינת להגיע לבורסה ולא מחפשת אקזיט.

אם המהלך יבשיל, תהיה זו אחת ההנפקות הראשונות זה כמה שנים בת"א של חברת טכנולוגיה שצמחה במימון קרנות הון סיכון, מאז דעיכת גל הנפקות ההייטק של 2020־2021.

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ברידג'ווייז נוסדה ב־2019 על ידי גבריאל (גבי) דיאמנט, שמכהן כמנכ"ל, דור ואור אליגולא ומור חזן. החברה מפתחת מערכות בינה מלאכותית לניתוח מידע פיננסי עבור בנקים, בורסות, בתי השקעות ופלטפורמות מסחר. הטכנולוגיה שלה מנתחת מידע על מניות, קרנות, איגרות חוב ונכסים פיננסיים נוספים ומאפשרת לגופים פיננסיים לשלב את הניתוחים במערכות ובשירותים שהם מציעים ללקוחותיהם.

לפי נתוני החברה, המערכות שלה מכסות כיום יותר מ־70 אלף ניירות ערך ונכסים פיננסיים ביותר מ־15 שפות. בשנים האחרונות הרחיבה ברידג'ווייז את פעילותה מעבר לניתוח מניות והוסיפה מוצרים לניתוח קרנות ואיגרות חוב.

במקביל, היא פיתחה כלים שמאפשרים לקבל מידע וניתוחים פיננסיים באמצעות ממשק שיחה מבוסס AI. אחד מהם הוא Bridget, צ'אט ייעודי לעולם ההשקעות, שבאמצעותו יכולים המשתמשים לשאול שאלות בשפה טבעית ולקבל מידע על ניירות ערך והשקעות.

ברידג'ווייז (BridgeWise) תחום עיסוק: פיתוח כלי בינה מלאכותית (AI) מבוססי נתונים לניתוח פיננסי אוטומטי המוטמעים בבנקים ובורסות בעולם

היסטוריה: הוקמה בשנת 2019 ע"י גבריאל דיאמנט, דור אליגולא, אור אליגולא ומור חזן עובדים: 130. המטה המרכזי של החברה ממוקם ברמת גן יחד עם משרדים גלובליים.

עוד משהו: גייסה כ־35 מיליון דולר בהובלת משקיעים, בהם דובי פרנסס

35 מיליון דולר

מאז הקמתה גייסה ברידג'ווייז כ־35 מיליון דולר בשלושה סבבי גיוס מרכזיים. בין המשקיעים בחברה נמצאים Group 11 של דובי פרנסס, L4 Venture Builder וגופים פיננסיים בינלאומיים. ב־2024 השלימה החברה סבב A בהיקף של 21 מיליון דולר בהובלת SIX Group, קבוצת התשתיות הפיננסיות השווייצרית שמפעילה בין היתר את הבורסה בשווייץ.

בין המשקיעים בחברה נמצאים גם גופים הקשורים ל־B3, מפעילת הבורסה הברזילאית. חלק מהגופים הפיננסיים, שאיתם פועלת ברידג'ווייז, משמשים כלקוחות או שותפים להפצת המוצרים שלה. בניגוד לחברות שפונות בעיקר ישירות לצרכן, חלק ניכר מהפעילות של ברידג'ווייז מתבצע באמצעות הטמעת הטכנולוגיה שלה במערכות של בנקים, בורסות ופלטפורמות מסחר, שדרכן היא מגיעה למשקיעים.

לפי נתונים שפרסמה החברה במאי האחרון, היא עובדת עם כ־110 לקוחות מוסדיים והטכנולוגיה שלה מגיעה לכ־25 מיליון משתמשי קצה ברחבי העולם. כך, בין לקוחותיה ושותפיה נמנות בורסות בארה"ב, יפן, שווייץ וברזיל. בישראל היא עובדת בין היתר עם בנק הפועלים, לאומי ומזרחי טפחות. לברידג'ווייז פעילות במספר מוקדים בעולם והיא מחזיקה משרדים בתל אביב, ניו יורק, לונדון, סינגפור, טוקיו וברזיל.

שת"פ עם מאסק

בפברואר האחרון ביצעה ברידג'ווייז את הרכישה הראשונה שלה בארה"ב, כשרכשה את Context Analytics משיקגו בעסקה שהוערכה בכ־13 מיליון דולר.

Context Analytics פיתחה טכנולוגיה לניתוח מידע פיננסי ממקורות שאינם מסתכמים בנתוני שוק ובדוחות כספיים, בהם חדשות, מסמכים ושיח ברשתות החברתיות. לאחר הרכישה שילבה ברידג'ווייז את הטכנולוגיה של החברה האמריקאית במוצרים שלה, וכך הרחיבה את מקורות המידע שעליהם מתבססים הניתוחים שהיא מספקת.

הרכישה גם חיברה את ברידג'ווייז ל־X, טוויטר לשעבר, שכיום נמצאת בבעלות אילון מאסק. Context Analytics עבדה עם X עוד לפני שנרכשה ובמאי האחרון הודיעה ברידג'ווייז על שיתוף פעולה עם הרשת. במסגרת שיתוף הפעולה מציעה החברה את SentimentWise, שירות שמנתח את השיח הפיננסי ב־X כדי לזהות שינויים ביחס של משקיעים לחברות ולניירות ערך.

"ב־X מתקיים השיח הפיננסי הגדול בעולם, ולכן המהלך מאפשר לנו לתת למשקיעים כלי שמשלב בין ניתוח נתונים מסורתי לבין הבנה עמוקה של סנטימנט השוק בזמן אמת", אמר גבי דיאמנט לאחר שהמהלך לשיתוף הפעולה יצא לפועל. לפי דיאמנט, השותפות עם X עונה על צורך של בנקים ובתי השקעות בבינה פיננסית מודרנית, עם יכולת לרתום נתונים אלטרנטיביים כמו חוכמת ההמונים.

לצד הרחבת מוצריה, ברידג'ווייז פועלת גם להגדיל את החשיפה לטכנולוגיה שלה באמצעות פלטפורמות פיננסיות קיימות. באוגוסט האחרון חתמה החברה על שיתוף פעולה עם Match-Trade Technologies, שמאפשר לברוקרים המשתמשים בפלטפורמת Match-Trader להציע ללקוחותיהם את כלי הניתוח של ברידג'ווייז ישירות בתוך מערכת המסחר.

מוקדם יותר השנה שולבה הטכנולוגיה של ברידג'ווייז גם במערכת של FXBO, המספקת פתרונות לניהול פעילות של ברוקרים בשוק המט"ח. בשני המקרים החברה פועלת מאחורי הקלעים: הגוף הפיננסי מטמיע את כלי הניתוח שלה בתוך המערכת שבה כבר משתמשים לקוחותיו, במקום להפנות אותם למוצר נפרד של ברידג'ווייז.

לא חלופה מעשית

הבחינה של הנפקת ברידג'ווייז מגיעה לאחר התאוששות בשוק ההנפקות בתל אביב. אלא שההתאוששות כמעט שלא כללה חברות טכנולוגיה מהסוג של ברידג'ווייז. מרבית החברות שהצטרפו לבורסה המקומית הגיעו מענפים מסורתיים יותר או היו חברות ותיקות ובשלות, בעוד שחברות תוכנה, פינטק ובינה מלאכותית שצמחו במסלול של גיוסי הון מקרנות הון סיכון כמעט שלא ביצעו בשנים האחרונות הנפקות ראשוניות בתל אביב.

לפי גורמים בשוק, הנפקה בנאסד"ק אינה נחשבת בשלב זה לחלופה מעשית, בין היתר בשל היקף הפעילות והגודל הנדרשים כדי להצדיק הנפקה בשוק האמריקאי. הבחירה בתל אביב עשויה אפוא לאפשר לברידג'ווייז לפנות לשוק הציבורי בשלב מוקדם יותר בהתפתחותה, מבלי להמתין עד שתגיע להיקפי פעילות המתאימים להנפקה בארה"ב. מהחברה נמסר: "החברה בוחנת דרכים שונות לתמוך בהמשך התפתחותה. טרם התקבלה החלטה סופית בעניין זה".