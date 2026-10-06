היזם הסדרתי גיל מנדלזיס - אחד הישראלים הבכירים בענף הפיננסים העולמי שכיהן כחבר בוועדת המט"ח של הפדרל ריזרב - מגייס 220 מיליון דולר לחברת הטכנולוגיה הישראלית קפיטוליס (Capitolis) שמגדירה את עצמה כמעין "Airbnb" של הבנקים - ומאפשרת להם לחלוק בסיכונים על ההון שברשותם ולעמוד בכללי הרגולציה שהוטלו עליהם לאחר משבר הבנקים של 2008.

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הגיוס, שמתחלק בין השקעה במניות ('אקוויטי') של 120 מיליון דולר וגיוס חוב של 100 מיליון דולר, מעניק לחברה שמשרתת כיום את הבנקים וחברות הביטוח הגדולות בארה"ב שווי של 1.9 מיליארד דולר. מדובר בשווי גבוה, אך לא בשיפור משמעותי ביחס לגיוסי ההון הקודמים - החברה החזיקה בשווי של 1.6 מיליארד דולר בגיוס קודם שערכה ב-2022, אך בהתחשב במשבר השווי שעבר על חברות פינטק - שנחתכו בכ-60% בשווין הממוצע - מדובר ביכולת לשמר ואף לשפר את שווי החברה בסופו של דבר.

את סיבוב גיוס ההון הובילו כמה מלקוחות החברה - היא הובלה על ידי סיטי בנק, משקיעה קיימת בחברה, בהשתתפות כמה משקיעות אסטרטגיות חדשות כמו נומורה היפנית, בנק אוף אמריקה ו-Tradeweb Markets. זאת, לצד המשקיעים הקיימים בחברה כמו ג'יי. פי. מורגן, ברקליס, BNP פריבה ו-UBS. את מימון החוב בגובה 100 מיליון דולר גייסה החברה מפעילות הלוואות ההון סיכון של פירסט סיטיזנס (לשעבר SVB), הרקולס ופינגרוב.

מקטינה את הסיכון של הגופים הפיננסים

קפיטוליוס הפכה לשחקנית הגדולה ביותר בנישה טכנולוגית המאפשרת לבנקים ולבתי השקעות לחלוק יחד בהון על מנת להקטין את הריביות שהם משלמים על הון עודף - או במילים אחרות להקטין את הסיכון המוטל על כל אחד מהם, ולאתר פויזציות פנויות שבהן ניתן לחלוק הון עם בנקים אחרים.

הממשק של החברה מזכיר את הממשק של Airbnb - הבנקים בוחרים פוזיציות בבנקים אחרים שלתוכן הם מקצים הון תמורת ריבית. קפיטוליס מרוויחה מהעמלות הנגזרות מעסקאות אלה, וכיום היא משרתת, לדברי מנדלזיס, את 30 הבנקים הגדולים בעולם, את הבנקים האזוריים הגדולים בארה"ב, את 30 חברות הפנסיה הגדולות בעולם, 30 קרנות הגידור הגדולות ו-70 חברות השקעה ונכסים מהגדולות שיש. כל המשקיעים בחברה - בהם ג'יי. פי. מורגן, סיטי ובנק אוף אמריקה הם לקוחות.

בשנה האחרונה צמחו הכנסותיה של החברה הישראלית ב-65% ובשנה הבאה היא מתכוונת להגיע לאיזון תפעולי ולאחר מכן לרווחיות. על פי ההערכות שלא אושרו על ידי החברה, קצב ההכנסות שלה מביא אותה לסך הכנסות משוער של 125-130 מיליון דולר בסוף 2026, עם יכולת לצמוח ב-50% נוספים בשנה הבאה, בין השאר באמצעות רכישות.

סיבוב הענק מגיע לאחר ארבע רכישות שביצעה קפיטוליס - האחרונה שבהן רק בשבוע שעבר בהיקף של 200 מיליון דולר. מנדלזיס הוביל את רכישת e-SEC Lending, סטארט-אפ שמספק שירות דומה לקפיטוליס בתחום ניירות הערך ועובד עם קרנות פנסיה, חברות ביטוח ובנקי ענק.

החברה מעסיקה 200 עובדים - ולא גדלה במספר העובדים שלה ביחס להכנסותיה, ככל הנראה בשל אימוץ מוגבר של AI, כאשר רכישת e-SEC מביאה עמה לחברה עוד 120 עובדים בארה"ב. סך הכל לאחר הרכישה תעסיק קפיטוליס 320 איש, מהם 60 במרכז הפיתוח במגדל תוהא ברחוב תוצרת הארץ בתל אביב.