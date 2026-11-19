מגדל וכלל היו לגופים המוסדיים הישראלים הראשונים שהימרו על יצרנית קלוד - ואמש (רביעי) גרפו רווחים של מיליארדי שקלים בהנפקה ההיסטורית ובגיוס המניות הפרטי שעלה על הציפיות. בשני המקרים מדובר בכספי עמיתים שייהנו מתשואה מהירה בתוך תקופה הנאמדת בכשנה וחצי בלבד. מגדל וכלל השקיעו באנתרופיק בלפחות שלושה סבבים - המוקדם מביניהם נערך בספטמבר 2025 לפי שווי חברה של 183 מיליארד דולר בלבד - מעט מעשירית שוויה בהנפקה.

● ההנפקה הגדולה בהיסטוריה: אנתרופיק תחל להיסחר היום לפי שווי של כ־1.5 טריליון דולר

● 2,800 איש הפכו הלילה למיליונרים. בדולרים

● שני אחים, עיתונאי לשעבר ויזם סדרתי: המייסדים של אנת'רופיק ששווים כ־18 מיליארד דולר כל אחד

סך הכל השקיעה מגדל באנתרופיק 180 מיליון דולר בכלים שונים - מהם 155 בהשקעות בקבוצות השקעה (SPV) שקיבלו הזדמנויות הקצאה, ועוד כ-25 מיליון דולר דרך קרנות הון סיכון - היא תגרוף רווח של 450 מיליון דולר - כ-1.47 מיליארד שקל - מכפיל של פי 3 על ההשקעה.

גם בכלל סופרים רווח חסר תקדים מההשקעה בחברת ה-AI האמריקאית. סך ההשקעה של כלל, כולל נוסטרו ואחזקות, נאמדת ב-600 מיליון שקל, כ-185 מיליון דולר, לאורך מספר סבבים - כאשר הרווח הצפוי לפי שווי ההנפקה מוערך בחברה כ-950 מיליון שקל (290 מיליון דולר).

גם הראל, מנורה, עמיתים והפניקס בין המרוויחות

על פי חברת המחקר Smartball, עולה כי בין השאר, מושקעות מגדל וכלל בקרנות הון סיכון שהשקיעו בעצמן במספר סבבים באנתרופיק - אייקוניק (ICONIQ Strategic PArtners). מגדל השקיעה סך הכל 192 מיליון דולר באייקוניק וכלל כ-82 מיליון דולר, אך ייתכן כי חלק מההון הושקע בחברות אחרות ובקרנות בנות שונות של אייקוניק שלא הושקעו באנתרופיק.

מרוויחות נוספות מההנפקה הן קרנות כמו אינסייט פרטנרס - שבה מושקעות גם הראל, מנורה, עמיתים והפניקס; קרן לייטספיד - שם מושקעות אלטשולר, מנורה מיטב ועמיתים, וספארק קפיטל - בה מושקעת מגדל.

אנתרופיק תמחרה הלילה את מניותיה ב-83 דולר למניה, מעל הטווח המקורי של 70-78 דולר, וצפויה להתחיל להיסחר אחר הצהריים בנאסד"ק. היקף ההנפקה לציבור הגיע לכ- 81.3 מיליארד דולר, סכום שעוקף את השיא שקבעה ספייס אקס ביוני. לצד ההנפקה תגייס המפתחת של קלוד עוד 26 מיליארד דולר בגיוס פרטי לפי אותו מחיר מניה - שמשקף לחברה שווי של 1.5 טריליון דולר בדילול מלא.