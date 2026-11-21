חברת קראודסטרייק (CrowdStrike) מנהלת מגעים לרכישת ענקית אבטחת המידע זיסקיילר (Zscaler), במהלך שעשוי להפוך לעסקת הסייבר הגדולה בהיסטוריה. כך דיווח אתמול (ו') בלומברג.

לפי הדיווח, המגעים בין החברות עשויים להבשיל להסכם כבר בקרוב, ושווי השוק המצרפי שלהן עומד על כ-265 מיליארד דולר. בשלב זה לא פורסמו פרטים על מחיר הרכישה או על מבנה העסקה, ואין ודאות שהיא אכן תצא לפועל.

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עם זאת, שווי השוק של זיסקיילר עומד על יותר מ-30 מיליארד דולר, כך שעסקה שתכלול פרמיה לבעלי המניות עשויה לעקוף את רכישת חברת הסייבר הישראלית וויז בידי גוגל תמורת 32 מיליארד דולר. אם תושלם, הרכישה עשויה ליצור אחת מחברות אבטחת המידע הגדולות בעולם ולהציב מתחרה חזקה במיוחד מול ענקיות דוגמת פאלו אלטו נטוורקס.

שתי החברות פועלות בתחומים משלימים בענף הסייבר. קראודסטרייק נחשבת לאחת המובילות בעולם בהגנה על מחשבים, שרתים ומכשירים ארגוניים, באמצעות פלטפורמת Falcon המזהה מתקפות ומאפשרת להגיב לאיומים בזמן אמת.

זיסקיילר, שהוקמה ב-2007 בידי ג'יי צ'אודרי, מתמחה באבטחת הגישה לאינטרנט, ליישומים ארגוניים ולשירותי ענן, ופועלת בתחום ה-Zero Trust, המבוסס על אימות משתמשים ומכשירים לפני מתן גישה למערכות.

שתי החברות כבר משתפות פעולה ואף הודיעו בספטמבר האחרון על הרחבת השותפות ביניהן. מיזוג אפשרי יאפשר להן להציע לארגונים מערך אבטחה רחב, החל מהגנה על מחשבי העובדים ועד לאבטחת הגישה למידע ולשירותי ענן. המהלך משתלב במגמה רחבה בענף, שבמסגרתה חברות הסייבר הגדולות מרחיבות את פעילותן כדי לספק ללקוחות פתרונות אבטחה רבים תחת קורת גג אחת, ועשוי להגביר את התחרות גם מול חברות הסייבר הישראליות