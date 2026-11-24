רק ביום חמישי האחרון נפגש נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עם מקבילו הסיני שי ג'ינפינג, במסגרת פסגת APEC בעיר שנג'ן שבסין, ושיבח את ההתקדמות ביחסי הסחר בין שתי המעצמות. כעת, חמישה ימים בלבד לאחר הפגישה, ארה"ב נערכת להעלאת המכסים על סין ועשרות מדינות נוספות, כך מדווח היום (ג') הוול סטריט ג'ורנל, מפי גורמים המעורים בתוכניות הממשל.

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נציג הסחר האמריקאי, ג'יימיסון גריר, צפוי לפרסם כבר השבוע את תוצאותיה של חקירה שנפתחה במרץ ובחנה את מדיניות התמיכה הממשלתית בתעשייה בסין, באיחוד האירופי וב־14 מדינות נוספות. לטענת הממשל האמריקאי, הסובסידיות שמעניקות המדינות הללו יוצרות עודף כושר ייצור, שמאפשר לחברות המקומיות להציף את השווקים העולמיים במוצרים זולים ולפגוע ביצרנים האמריקאים.

המהלך מגיע לאחר שבפברואר האחרון קבע בית המשפט העליון בארה"ב כי חוק סמכויות החירום הכלכליות הבינלאומיות, שעליו הסתמך טראמפ בהטלת המכסים חובקי העולם בשנה שעברה, אינו מקנה לנשיא סמכות להטיל מכסים. כעת מבקש הממשל להשיב מכסים בשיעורים דומים באמצעות סעיף 301 לחוק הסחר האמריקאי.

השיעורים הסופיים טרם פורסמו, אולם לפי הדיווח, האיחוד האירופי, יפן ודרום קוריאה צפויים להתמודד עם מכסים בשיעור של 15% או פחות. על סין, הודו ווייטנאם עשויים להיות מוטלים מכסים גבוהים יותר. המכסים החדשים צפויים להתווסף למכסים בשיעור של 10% עד 12.5%, שהוכרזו ביולי במסגרת מהלך נפרד שנועד להתמודד עם סחר במוצרים שיוצרו באמצעות עבודת כפייה.

הפסקת האש במבחן

הדיווח מגיע דווקא לאחר תקופה של ניסיונות להפשרת היחסים בין וושינגטון לבייג'ינג. בספטמבר האחרון הסכימו שתי המעצמות להאריך את הפסקת האש במלחמת הסחר עד ל־10 בינואר 2027, ובתחילת החודש קיימה מועצת הסחר המשותפת שלהן את פגישתה הרשמית הראשונה, שבה נדונו בין היתר הפחתת מכסים וסחר בתוצרת חקלאית.

בפגישתו עם שי בשבוע שעבר אמר טראמפ כי המועצה הביאה ל"איזון רב יותר במערכת יחסים שהייתה מאוד לא מאוזנת". אלא שכעת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, הממשל אף שוקל לכלול במתווה החדש מנגנון שיאפשר להעלות את המכסים בהמשך, אם המדינות לא ישנו את מדיניותן התעשייתית.

בוול סטריט לא חיכו להכרזה הרשמית: לפי מארקט ווטש, בתוך שתי דקות מפרסום הדיווח איבדו החוזים העתידיים על מדד S&P 500 כ־14 נקודות, והעמיקו את הירידות לקראת פתיחת המסחר.