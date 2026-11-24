מוסקבה בנתה לוויין המסוגל לשגר נשק גרעיני בחלל, בניגוד לאמנות בינלאומיות בתחום האטום, והיא עשויה לשגר אותו למסלול בתוך 60 יום בלבד - כך דיווחו ביממה האחרונים כלי התקשורת בגרמניה, על סמך מקורות מודיעיניים מערביים, כולל ה-BND הגרמני.

הרוסים דחו בתקיפות את הדיווחים, ומומחים אמרו כי יהיה מדובר ב"חציית קו אדום" מבחינת רוסיה, אך אפילו קנצלר גרמניה עצמו התייחס אליהם ואמר כי גרמניה תפעל כדי למנוע מצב שכזה.

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הדיווחים התפרסמו במקביל אתמול (ב') בבוקר בכמה כלי תקשורת גרמנים, כולל ה"זידויטשה צייטונג" ממינכן ורשת הטלוויזיה WDR. לפיהם, שירותי מודיעין מערביים של מדינות נאט"ו, כולל זה הגרמני, מעריכים כי מוסקבה עשויה לשגר בחלון זמן של 60 יום לוויין שכבר נבנה ואוחסן עד כה באזור מוסקבה, בשם Sputnik-S.

לפי הדיווחים, הלוויין נושא נשק גרעיני שיכול לפגוע בלוויינים אחרים. רוסיה הוציאה את הלוויין מהמחסן המאובטח שבו הוא נשמר "בתקופה האחרונה", ועשויה לשגר אותו למסלול בחלל.

הקרמלין הגיב בזילזול לפרסומים, ודובר הממשלה הרוסית דמטרי פסקוב אמר כי "אין מה להתייחס ברצינות להאשמות המופרכות הללו". נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הביע בעבר עמדה נגד מרוץ חימוש גרעיני בחלל.

במסיבת עיתונאים שהתקיימה שעות לאחר הפרסומים, התייחס קנצלר גרמניה פרידריך מרץ ישירות לאיום החדש. לדבריו, "הדיווחים לפיהם רוסיה מתכננת לשלוח נשק גרעיני לחלל אינם חדשים", אמר הקנצלר לצד מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, "אך אין בכך כדי להפוך אותם לפחות מזעזעים". הוא הוסיף כי "הדבר ממחיש עד כמה רחוק רוסיה מוכנה ללכת כדי להסלים את המצב".

"אין סכנה מיידית"

בעבר הזהירו שירותי הביטחון האמריקאים מפני תוכנית רוסית לשבש את התקשורת הלוויינית הגלובלית באמצעות נשק גרעיני בחלל. דוח של סוכנות המודיעין האמריקאית DIA קובע כי פיצוץ גרעיני בחלל, תלוי במיקום שלו, עלול לגרום "לאובדן או פגיעה של אלפי לוויינים המופעלים על-ידי מדינות ברחבי העולם וכן לפגיעה בשירותים החיוניים שהם מספקים - בתחומי התקשורת, הניווט, המדע, המטאורולוגיה, המסחר והביטחון הלאומי".

הדיווח בכלי התקשורת הגרמנים העריך כי הלוויין המדובר כבר נבנה והושלם, וייתכן כי ישוגר כבר בדצמבר. רוסיה מכחישה את עצם קיומו של לוויין שכזה, מכיוון שבנייתו מנוגדת לאמנה מ-1967 האוסרת על שימוש בנשק גרעיני בחלל בשם ההגנה על האנושות.

דובר הממשלה הגרמנית מסר בתגובה רשמית כי ברלין "לוקחת ברצינות" את האיום המדווח, אך כי "אין סכנה מיידית" לציבור. מזכ"ל נאט"ו רוטה אמר במהלך מסיבת העיתונאים כי הברית "נחושה" להגן על כל סנטימטר משטחה מפני התקפה רוסית, והדבר כולל "הגנה מפני איומים המוצבים בחלל".