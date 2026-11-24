אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1שליחים בבית הלבן: כך מנסה נתניהו לשכנע את טראמפ לצאת למתקפה

בניתוח שפורסם בעיתון הניו יורק טיימס, נחשף כי ראש ממשלת המעבר בנימין נתניהו מפעיל בימים אלו לחצים אישיים על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ואף שולח שליחים לבית הלבן, ל-CIA ולפיקוד המרכז האמריקאי, במטרה לקדם תקיפה צבאית מחודשת נגד איראן.

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על פי גורמים שתודרכו על המגעים וצוטטו בעיתון, נתניהו מנסה לרתום את הממשל האמריקאי למערכה חדשה מבלי שהסביר לציבור הישראלי מדוע המהלך נחוץ דווקא כעת או כיצד ניתן יהיה למנוע הידרדרות למלחמה אזורית כוללת. מנגד, דוברו של נתניהו, דורון שפילמן, דחה בתוקף את הטענות לשיקולים פוליטיים.

לפי הניתוח, עימות מחודש מול איראן עשוי לשרת את נתניהו ישירות בזירה הקואליציונית, שכן מצב חירום לאומי עלול לשבש את מאמציו של גדי איזנקוט להרכיב ממשלה עד הדד-ליין ב-6 בדצמבר ולייצר לחץ להקמת ממשלת אחדות בראשות הליכוד. הדיווח מציין כי נתניהו כבר פועל ליצירת סדקים בגוש השינוי באמצעות תדרוכים ביטחוניים לנפתלי בנט ולאביגדור ליברמן, מהלך שחשף חילוקי דעות ביניהם באשר לישיבה תחתיו.

איך תיראה תוכנית התקיפה באיראן אם תצא לפועל? על כך בכתבה המלאה.

מאת דייוויד הלבפינגר ורונן ברגמן, מתוך הניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2בלוף או איום ממשי? מומחים מנתחים את הטענות על טילים איראניים חדשים

בסדרת דיווחים וניתוחים שפורסמו ברשת איראן אינטרנשיונל, המזוהה עם האופוזיציה האיראנית הגולה, נבחנו האיומים המחודשים של טהרן, שלפיהם טיליה הבליסטיים מסוגלים כעת להגיע לטווח 4,500-5,000 קילומטרים ולפגוע בבסיסים ברחבי אירופה. ההצהרות מגיעות לאחר שמשמרות המהפכה הסירו את המגבלה העצמית הקודמת של 2,000 קילומטרים. חבר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט, אחמד בחשייש ארדסתאני, טען כי אירופה כולה נמצאת כעת בהישג ידה של איראן.

חרף ההתרברבות בטהרן, מומחים צבאיים מדגישים כי איראן טרם הוכיחה יכולת מבצעית אמינה לפגוע במטרות במרחקים כאלה. האינדיקציה הממשית היחידה לחריגה מהטווח הישן נרשמה בחודש מרץ, כאשר איראן שיגרה שני טילים - ככל הנראה גרסאות משודרגות של טיל "חורמשהר-4" - לעבר הבסיס האמריקאי-בריטי המשותף באי דייגו גרסיה שבאוקיינוס ההודי. אף שהטילים הצליחו לטוס כ-4,000 קילומטרים, התקיפה נכשלה לחלוטין כשאחד מהם יורט והשני התפרק באוויר. נוסף על כך, תקיפות העבר של ישראל וארצות הברית פגעו קשות במתקני הייצור והפיתוח של טהרן, ומקשות עליה להשיג רכיבים ולהרכיב טילים ארוכי טווח בכמויות משמעותיות.

מדוע איראן מאיימת דווקא עכשיו? על כך בכתבות המלאות.

מערכת איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

מאת נגאר מוג'תהדי, מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

3האם הברית האסטרטגית עם הודו מבוססת על אשליה מסוכנת?

מאמר פרשנות שפורסם באתר מכון המחקר האמריקאי מידל איסט פורום מזהיר כי קובעי המדיניות בירושלים מתעלמים מסימני שאלה מהותיים באשר לאמינותה של הודו כבעלת ברית אסטרטגית.

במאמר נכתב כי בעוד שיחסי המדינות הפכו בשנים האחרונות לגלויים והדוקים תחת הנהגתם של בנימין נתניהו ונרנדרה מודי - החל מעסקאות ביטחוניות וניהול נמל חיפה בידי קונצרן הודי ועד ליוזמות אזוריות - מתחת לפני השטח מסתתרות הנחות יסוד מנוגדות ותפיסות עולם שונות בתכלית. לטענת הכותב, בעוד שישראל רואה בקשר פריצת דרך דיפלומטית וביטחונית, מפלגת השלטון ההודית (BJP) מונעת מאידיאולוגיה הינדית-לאומנית ותופסת את ישראל כבעלת ברית תרבותית ודתית במאבק מול האסלאם.

לפי הניתוח, המסגור הדתי והתרבותי הזה משרת את הפוליטיקה הפנימית של מודי, אך אינו מתיישב עם האינטרס הביטחוני המורכב של ישראל, הזקוקה להשתלבות ולשיתוף פעולה עם שכנותיה הערביות במזרח התיכון ולא לחזית בינארית מול העולם המוסלמי.

האם הברית האסטרטגית בין ירושלים לניו דלהי יציבה? על כך בכתבה המלאה.

מאת דאוד מוראדיאן, מתוך המידל איסט פורום. לקריאת הכתבה המלאה.