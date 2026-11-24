החברה־הבת הגרמנית של אלביט , אלביט גרמניה, זכתה בחוזה לאספקת מערכות לוחמה אלקטרונית ("ל"א") ימיות, שיבוצע לאורך חמש שנים.

במסגרת החוזה, אלביט גרמניה תספק את מערכת ה־Aqua Marine לחברת TKMS (מספנות טיסנקרופ). המערכת הזו מהווה חליפת הגנה עצמית ימית אינטגרטיבית מפני לוחמה אלקטרונית (ל"א), ותסופק עבור פריגטות מדגם F-128 של הצי הגרמני.

החליפה המודולרית משלבת יכולות ל"א פסיביות ואקטיביות, ומאפשרת גילוי, זיהוי וניתוח איומים, לצד יכולות מתקדמות להגנה עצמית אלקטרונית ולתקיפה אלקטרונית. המערכת תוכננה לפעול בסביבות ימיות מורכבות וצפופות, ומספקת מודעות מצבית מוגברת, תגובה מהירה, מודיעין אלקטרוני ויכולת פעולה הדדית בין פלטפורמות ימיות.

העסקה נסגרה כחודש לאחר שאלביט העמיקה את נוכחותה בשוק הימי, עם רכישת החברה הקנדית ISE (International Submarine Engineering Ltd.), שעוסקת במערכות תת־ימיות אוטונומיות ומופעלות מרחוק.

כלי שיט בלתי מאוישים

העסקה אמנם לא הייתה במחיר שאינו מהותי עבור אלביט, אבל משקפת עיסוק הולך וגובר במערכת הביטחון הישראלית ככלל ובתעשיות הביטחוניות בפרט בענף הכצב"מים (כלים צוללים בלתי מאוישים). ISE, שהמטה שלה ממוקם באזור ונקובר, היא חברת הייטק העוסקת בפיתוח וייצור של כלי רכב תת־ימיים, בהם כלי רכב תת־ימיים אוטונומיים (AUVs) וכלי רכב תת־ימיים המופעלים מרחוק (ROVs), וכן מערכות בקרה ממוחשבות ורובוטיקה. עם יותר מ־50 שנות ניסיון ברובוטיקה תת־ימית, סיפקה ISE יותר מ־250 כלי רכב תת־ימיים ללקוחות ביותר מ־20 מדינות ברחבי העולם.

כבר כיום, פורטפוליו היכולות הימיות של אלביט מערכות כולל כלי שיט בלתי מאוישים, מערכות תת־ימיות, מערכות שליטה ובקרה (C2) משולבות, מערכות אלקטרו־אופטיות וסונאר, וכן טכנולוגיות תקשורת ולוחמה אלקטרונית. באמצעות חברות הבת ומרכזי המצוינות הגלובליים שלה, מספקת אלביט מערכות יכולות ימיות מבצעיות מוכחות התומכות במשימות החל מאבטחת חופים ועד לפעילות במים עמוקים.

המוצרים של אלביט בתחום הכשב"מים מוכרים בשוק הבינלאומי. כך, למשל, בדצמבר 2022, בתרגיל "דיגיטל הורייזון" הבינלאומי שהתקיים בדצמבר 2022, נטל חלק "שחף" (Seagull) מתוצרת אלביט. באותו תרגיל שהתקיים בתוך המפרץ הפרסי, ממש בסמוך לאיראן, נבחן שיתוף־פעולה בין 17 יצרני כלי שיט בלתי מאוישים מרחבי העולם - תחת האכסניה של הצי החמישי של ארה"ב שבסיס האם שלו ממוקם בבירת בחריין, מנאמה. "שחף" הוא כשב"מ ייעודי ללוחמה נגד ספינות.