אלביט רוכשת חברת טכנולוגיה ימית על רקע הביקוש הגובר לכצב"מים

אלביט הודיעה היום (ג') על רכישת החברה הקנדית ISE (International Submarine Engineering Ltd.), שעוסקת במערכות תת־ימיות אוטונומיות ומופעלות מרחוק. העסקה אמנם במחיר שאינו מהותי עבור אלביט, אבל משקפת עיסוק הולך וגובר במערכת הביטחון הישראלית ככלל ובתעשיות הביטחוניות בפרט בענף הכצב"מים (כלים צוללים בלתי מאויישים).

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ISE, שהמטה שלה ממוקם באזור ונקובר, היא חברת היי־טק העוסקת בפיתוח וייצור של כלי רכב תת־ימיים, בהם כלי רכב תת־ימיים אוטונומיים (AUVs) וכלי רכב תת־ימיים המופעלים מרחוק (ROVs), וכן מערכות בקרה ממוחשבות ורובוטיקה. עם יותר מ־50 שנות ניסיון ברובוטיקה תת-ימית, סיפקה ISE יותר מ־250 כלי רכב תת-ימיים ללקוחות ביותר מ־20 מדינות ברחבי העולם.

כבר כיום, פורטפוליו היכולות הימיות של אלביט מערכות כולל כלי שיט בלתי מאוישים, מערכות תת-ימיות, מערכות שליטה ובקרה (C2) משולבות, מערכות אלקטרו־אופטיות וסונאר, וכן טכנולוגיות תקשורת ולוחמה אלקטרונית. באמצעות חברות הבת ומרכזי המצוינות הגלובליים שלה, מספקת אלביט מערכות יכולות ימיות מבצעיות מוכחות התומכות במשימות החל מאבטחת חופים ועד לפעילות במים עמוקים.

המוצרים של אלביט בתחום הכשב"מים מוכרים בשוק הבינלאומי. כך, למשל, בדצמבר 2022, בתרגיל "דיגיטל הורייזון" הבינלאומי שהתקיים בדצמבר 2022, נטל חלק "שחף" (Seagull) מתוצרת אלביט. באותו תרגיל שהתקיים בתוך המפרץ הפרסי, ממש בסמוך לאיראן, נבחן שיתוף פעולה בין 17 יצרני כלי שיט בלתי מאויישים מרחבי העולם - תחת האכסניה של הצי החמישי של ארה"ב שבסיס האם שלו ממוקם בבירת בחריין, מנאמה. "שחף" הוא כשב"מ ייעודי ללוחמה נגד ספינות.

צירופן של הטכנולוגיות האוטונומיות התת-ימיות של ISE נועד להרחיב את יכולותיה של אלביט מערכות בתחומי המודיעין, המעקב והסיור ( ISR) התת-ימיים, הלוחמה נגד מוקשים (MCM) והלוחמה נגד צוללות (ASW), בכך לחזק עוד יותר את המענה הימי מקצה לקצה של החברה.

עם יכולת לפטרל לפחות עשרה ימים

שחקנית ישראלית בולטת נוספת בתחום היא התעשייה האווירית עם הצוללת הבלתי מאוישת Blue Whale. עתה, לאחר שיוון בחנה את רכישת המערכת הייחודית והמבוקשת, מדווח באתר "דיפנס פוינט", כי בכוונת אתונה לפנות למודל של ליסינג (חכירה) של שלוש מערכות Blue Whale. סביר להניח כי זה נובע מקושי במימון עסקי, אף שהיוונים עדיין שואפים לרכוש חמש מערכות, ולשלב בייצור את החברות המקומיות מספנות סלמיס והתעשייה האווירית היוונית (HAI).

באתר היווני אפיקיירה דווח, כי מידות ה-Blue Whale עומדות על אורך של 10.9 מטרים, הקוטר הוא 1.12 מטר, ומשקלו 5.5 טונות. הוא מונע באופן חשמלי, יכול להגיע למהירות שבעה קשר - וביכולתו לפטרל במשך לפחות עשרה ימים, תלוי במתאר ובמשימות. גילוי צוללות ואיסוף מידע מודיעיני אקוסטי מבוצע באמצעות סונר באורך עשרות מטרים, שמותקן על שתי דפנות הצוללת. לפי הערכת מכון המחקר VMR, שוק הצוללות הבלתי מאוישות הצבאיות צפוי לצמוח מכ-3.4 מיליארד דולר ב-2021 לכ-8 מיליארד דולר ב-2030. לפי פרסום באתר ZM מיולי אשתקד, Blue Whale מיועד להיות אמצעי משמעותי מול איראן, שמרחיבה את פעילותה בתווך הימי.

באתר היווני נכתב כי הגרסה שהציעה התעשייה האווירית לבכירי אתונה כוללת התאמה למאפיינים המבצעיים של הים האגאי. ככלל, Blue Whale עשוי להשתלב היטב בתוכנית ההתחמשות של מערכת הביטחון היוונית ל־12 השנים הקרובות, משום שכלול בו הצורך בכלים צוללים בלתי מאויישים (כצב"מים), עבור התמודדות עם האיום הטורקי.