אלביט הודיעה היום כי היא זכתה בחוזה בהיקף של - 235 מיליון דולר לאספקת רקטות EXTRA-MR (טווח בינוני) ומערכות ארטילריה רקטית מסוג PULS ללקוח אירופאי, במסגרת הסכם ממשל-לממשל בין משרד הביטחון הישראלי לבין משרד ההגנה של מדינת הלקוח. החוזה יבוצע לאורך תקופה של שלוש שנים.

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במסגרת החוזה, אלביט תספק את הגרסה לטווח בינוני של מערכת הרקטות הסופר סוניות EXTRA של החברה. החוזה כולל גם אספקת משגרי PULS, פלטפורמות נוספות בתחום הארטילריה הרקטית ותמיכה לוגיסטית משולבת.

ה-EXTRA-MR היא רקטה מונחית מדויקת המיועדת לתרחישים מבצעיים בטווח בינוני, ומאפשרת פגיעה מדויקת במטרות אויב בטווחים של עד 80 ק"מ. המערכת מותאמת באופן מלא למערכת ה-PULS של אלביט מערכות ולארכיטקטורות C4I קיימות, ומספקת יכולת גמישה וחסכונית למגוון נרחב של פרופילי משימה.

באפריל האחרון אלביט סגרה עסקת PULS בסך 2.3 מיליארד שקל (650 מיליון אירו) עבור הצבא היווני. ההסכם ייושם לאורך ארבע שנים, שאחריהן תיכלל תקופת תמיכה ותחזוקה של עשר שנים נוספות. בהתאם לאסטרטגיית משרד הביטחון ולמדיניות ממשלת יוון, העסקה תכלול גם שיתוף-פעולה תעשייתי בין המדינות וייצור של חלק מרכיבי המערכת בתעשיות הביטחוניות ביוון. היחסים הביטחוניים בין ישראל ליוון התהדקו משמעותית בשנים האחרונות, כולל יצוא של מערכות הגנה אווירית.

להבדיל מעסקאות אחרות שנחתמו לאחרונה באירופה או שנמצאות במו"מ מתקדם במסגרת שותפות אירופית עם חברת KNDS בגרמניה (EuroPuls), מדובר בעסקה שהיא 100% של אלביט מערכות. הפרלמנט היווני אישר את העסקה כבר בדצמבר האחרון, ולפי הדיווחים מדובר ב-36 מערכות שיגור רב-קניות וכן הרקטות לטווחים שונים שבהם ייעשה שימוש. המערכות אמורות להיות מוצבות בגבול הצפון-מזרחי של יוון עם טורקיה ובאיים בים האגאי.