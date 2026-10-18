העלייה החדה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ובמדינות מפותחות נוספות ברחבי העולם מדאיגה את השווקים, בעוד עלויות המימון וההלוואות מטפסות. אך לאחרונה, הולכים ומתגברים הקולות שקוראים למשקיעים לנצל את המצב לטובתם, ולהשקיע באג"ח קונצרניות.

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מספר בנקי השקעות גדולים הצביעו לאחרונה על היתרונות שבהשקעה באג"ח קונצרניות בדירוג גבוה, כאשר אחד הבולטים הוא ג'יי. פי. מורגן, שם אף ציינו כי מדובר בהזדמנות של "פעם בדור".

בשיחה עם CNBC שנערכה מוקדם יותר החודש, פּרייה מיסרה, מנהלת תיקי השקעות בבנק, ציינה כי "אפשר היום ליטול סיכון אשראי של החברות בדירוג הכי גבוה ועדיין לקבל תשואה של 6.5%. כלומר, לא צריך באמת לרדת בדירוג האשראי [כדי לקבל תשואות בגובה כזה, ר"מ]". בדומה לזבז'ינסקי, מיסרה ציינה כי מדובר באסטרטגיה שמתאימה במיוחד למשקיעים שמוטרדים מחשיפה גדולה מדי למניות בתחום ה-AI. "מה שהכנסה קבועה נותנת לך זה סדרה מגוונת של תשואות. זה לא רק המסחר בתחום ה-AI או הטכנולוגיה", היא אמרה.

ג'ואנה גאלגוס, מייסדת שותפה במנפיקת קרנות הסל BondBloxx, הצטרפה לדבריה של מיסרה וייעצה למשקיעים לנצל את את התשואות "האטרקטיביות מבחינה היסטורית" בשוקי החוב. "כדאי מאוד לשקול להכניס קצת חוב קונצרני לתיק ההשקעות... זה יכול לקזז את התנודתיות שלו", היא אמרה.

בעוד ששתיהן הסכימו על כך ששוק החוב מציג הזדמנויות טובות, הן נקטו גישות שונות לגבי המח"מ המומלץ: מיסרה ציינה כי בג'יי. פי. מורגן מתחילים להגדיל חשיפה לאג"ח הארוכות יותר, על בסיס הערכה שמחזור ההידוק המוניטרי של הפד ייעצר מעט לפני התמחור בשווקים - שצופים העלאת ריבית נוספת בדצמבר השנה, ואז עוד שתיים לפחות בשנה הבאה; לעומת זאת, גאלגוס העדיפה להתרכז בהזדמנויות בחלק הקצר יותר של העקום, לנוכח הסיכון לתנודתיות נוספת בתשואות בזמן הקרוב.

גם בגולדמן זאקס התייחסו לנושא בשבוע שעבר. באתר אינווסטינג דווח שבטווח הבינוני, הבנק רואה יותר ערך בתשואות האג"ח הארוכות, לנוכח תרחיש בסיס לפיו האינפלציה תתמתן (במקור: normalizes) וציפיות הריבית בארה"ב יהפכו לניציות פחות בהמשך הדרך. עם זאת, בטווח הקרוב יותר, בגולדמן זאקס מעדיפים אג"ח קצרות יותר ונותרים 'במשקל־יתר' על מזומן (כלומר, ממליצים להחזיק נתח יחסית גדול מהתיק במזומן). "אנחנו מאמינים שאיגרות החוב יעברו בהדרגה ממשקולת בתיק ההשקעות (במקור: portfolio headwind) לגידור".

UBS: רמות התשואה חזרו להיות הוגנות

בנק גדול נוסף שהתייחס להיבט החיובי של העלייה בתשואות האג"ח הוא ענק ההשקעות השוויצרי UBS. פול דונובאן, הכלכלן הראשי של UBS Global Wealth Management, ציין מוקדם יותר החודש כי בעוד שתשואות האג"ח הגבוהות יותר מגדילות את עלויות ההלוואות הממשלתיות ומהוות סיבה לדאגה - תשואות אג"ח גבוהות יותר גם מיטיבות עם המשקיעים.

לדבריו, "במשך למעלה מעשור לאחר המשבר הפיננסי העולמי, רוכשי אג"ח ממשלתיות נאלצו להשלים עם תשואות נמוכות באופן בלתי־הוגן. תשואות האג"ח היו נמוכות בהרבה ממה שכלכלנים היו מחשיבים כייצוג הוגן של שיעור הריבית חסרת הסיכון".

"לחלק מרוכשי האג"ח זה לא היה אכפת", אמר דונובאן. "יתרות מטבע חוץ מושקעות לעתים קרובות ללא התחשבות בשווי ההוגן הכלכלי (Fair Value). מוסדות פיננסיים, שנכפה עליהם על־ידי רגולטורים לקנות אג"ח בשל 'סיבות יציבותיות', ידעו שהם מקבלים עסקה גרועה, אך לא הייתה להם חלופה. אולם עבור משקיעים שחיפשו הכנסה הוגנת בסיכון נמוך מהשקעותיהם, העולם שלפני המשבר הפיננסי העולמי היה קודר. חזרה לרמות תשואה הוגנות היא דבר שיש לברך עליו".

דונובאן סיכם כי "העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות מציבה אתגרים בפני הלווים, שאינם יכולים עוד להרוויח מהרמה הנמוכה המלאכותית של עלויות הלוואה. אך במונחים כלכליים, תשואות אג"ח עולות יכולות להיחשב כדבר חיובי, אם משמעותן היא חזרה לתשואות הוגנות עבור מחזיקי האג"ח".

"אטרקטיביות כחלופה למניות"

גם בגזרה המקומית יש מי שמצביע על האג"ח הקונצרניות בארה"ב כהזדמנות טובה. הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס זבז'ינסקי, כתב בסקירה שפרסם בשבוע שעבר כי ברמה הנוכחית בה נמצאות תשואות האג"ח בארה"ב, השקעה באיגרות חוב קונצרנציות עדיפה על השקעה בשוק המניות.

"אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה נראות אטרקטיביות כחלופה למניות", כתב זבז'ינסקי. "ראשית, בשוק המניות קיים חשש משמעותי להתפתחות בועה, בעיקר במניות הטכנולוגיה. התפוצצות בועת הדוט-קום והמשבר הפיננסי ב-2008 פגעו רק במעט בביצועי האג"ח הקונצרניות בדירוג השקעה. אלה סבלו מהתרחבות המרווחים, אך מנגד נהנו מירידת תשואות האג"ח הממשלתיות. כתוצאה מכך, השקעה במניות ובאג"ח קונצרניות חמש שנים לפני הנפילות בשוק המניות הניבה כעבור 7-8 שנים תשואה דומה, אך בתנודתיות נמוכה בהרבה".

"גם ללא השיקולים הקשורים לסיכון להתפוצצות בועה במניות, השקעה באג"ח קונצרניות בתשואות לפדיון הנוכחיות נראית אטרקטיבית", הוסיף זבז'ינסקי. "השווינו את התשואה שהשיג מדד S&P 500 לתשואת מדד אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה בתקופות של חמש שנים לאורך 50 השנים האחרונות, בהתאם לתשואה לפדיון של אג"ח בדירוג BBB בתחילת כל תקופה. הבדיקה התמקדה בתקופות שבהן התשואה לפדיון של אג"ח BBB נעה בין 3% ל-8%. כיום, היא עומדת על כ-6.5%".

"ככל שתשואה לפדיון באג"ח קונצרני הייתה גבוהה יותר, עודף תשואה שהשיג מדד המניות על פני אג"ח קונצרניות הפך לנמוך יותר ואף לשלילי... כאשר תשואת האג"ח עלתה על כ-5%, המניות כבר לא השיגו בממוצע תשואה גבוהה יותר מהאג"ח הקונצרניות, אך התאפיינו בתנודתיות גבוהה בהרבה", כתב זבז'ינסקי.

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