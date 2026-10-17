וול סטריט סיימה את יום שישי בירידות חדות, בהובלת מניות הטכנולוגיה, וסיכמה שבוע שלילי במיוחד לנאסד"ק. השאלה שמעסיקה את המשקיעים היא האם מדובר בתיקון זמני - או בסימן לכך שהלחץ על מניות הבינה המלאכותית עשוי להימשך.

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מדד דאו ג'ונס ירד ביום שישי בכ־0.3%, מדד S&P 500 איבד כ־1.1% והנאסד"ק נפל בכ־2.1%. ברמה השבועית, איבד הנאסד"ק יותר מ־4%, והשלים את השבוע הגרוע שלו מאז יוני, על רקע חולשה במניות הטכנולוגיה ובחברות הקשורות לתשתיות AI.

אחד המדדים שממחישים את העלייה בחששות הוא מדד התנודתיות VIX, המכונה גם "מדד הפחד". המדד, המשקף את התנודתיות שמשקיעים צופים בשוק המניות האמריקאי במהלך 30 הימים הקרובים על בסיס מחירי האופציות על S&P 500, זינק ביום שישי בכ־21% וננעל ברמה של 19.99, לאחר שהגיע במהלך המסחר ל־22.31 - רמתו הגבוהה ביותר מאז סוף יולי. רמה של כ־20 אינה מעידה כשלעצמה על משבר, אך הזינוק החד בתוך יום אחד מלמד שהמשקיעים נערכים לאפשרות של טלטלות נוספות.

במקביל, נרשמו עסקאות בהיקף של מיליוני דולרים באופציות על מדד הפחד. לפי דיווח ב־CNBC, סוחר אחד רכש 9,200 אופציות רכש (Call) במחיר מימוש של 20 ובפקיעה ב־18 בנובמבר, תמורת כ־1.7 מיליון דולר. בעסקה נוספת רכש 12,500 אופציות במחיר מימוש של 23 ובאותה פקיעה, תמורת כ־1.1 מיליון דולר. העסקאות עשויות להניב רווח אם התנודתיות תעלה בהתאם לתנאי האופציות, אך הן אינן מוכיחות שהסוחר צופה מפולת: אופציות כאלה עשויות לשמש גם להגנה מפני הפסדים בתיק השקעות.

האג"ח של חברות תשתיות ה-AI מאותת על מצוקה

החשש בשווקים אינו נוגע רק לתנודתיות בטווח הקצר. במקביל לירידות במניות הטכנולוגיה, גוברות השאלות על היקף החוב שנצבר כדי לממן את ההקמה וההתרחבות של תשתיות הבינה המלאכותית - ועל היכולת של החברות להפיק מההשקעות האלה הכנסות ורווחים בקצב שיצדיק את העלויות.

דוגמה בולטת לכך היא CoreWeave , חברת תשתיות מחשוב לענן ולבינה מלאכותית הנתמכת בידי אנבידיה. לפי דיווח ברויטרס, מניית החברה איבדה יותר מ־15% במהלך השבוע, בעוד שגם האג"ח שלה ספגו ירידות חדות. אג"ח שהונפקו ביוני בתשואה של 9.675% נסחרו בהמשך השבוע בתשואה חריגה של כ־15%. העלייה בתשואה משקפת את הירידה במחיר האג"ח ואת הפרמיה הגבוהה יותר שהמשקיעים דורשים כדי להחזיק בחוב החברה.

הירידה במחירי האג"ח חשובה לא רק למשקיעים בחברה עצמה. היא עשויה לשקף שינוי רחב יותר ביחס למימון תשתיות AI באמצעות חוב: פרויקטים עתירי־השקעה עשויים לדרוש שנים עד שיניבו הכנסות משמעותיות, ובינתיים החברות חשופות לעלויות מימון גבוהות ולשינויים בביקוש.

גם סביבת המאקרו אינה מספקת לשוק הרבה מרווח נשימה. נתוני אינפלציה אמריקאיים חזקים מהצפוי הגבירו את החשש שהריבית תישאר גבוהה לאורך זמן. עם זאת, לא ניתן להסיק מהנתונים לבדם שהפדרל ריזרב צפוי להעלות את הריבית בקרוב, והתחזית להמשך המדיניות המוניטרית תלויה גם בנתונים הכלכליים שיתפרסמו בהמשך.

המבחן הבא לשוק יגיע כבר בשבוע הקרוב, עם פרסום הדוחות של חברות גדולות ובהן טסלה ומטא , שצפויות לפרסם את תוצאותיהן ביום רביעי, 21 באוקטובר. התוצאות והתחזיות שלהן עשויות לספק למשקיעים אינדיקציה נוספת לגבי הביקוש למוצרי AI, היקף ההשקעות המתוכנן והיכולת להפוך אותן להכנסות.