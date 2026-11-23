אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1 כלכלת ישראל בדרך למקום ה־25 בעולם: מה אירופה יכולה ללמוד מההייטק הישראלי?

למרות המלחמות והפגיעה בפעילות העסקית, ישראל צפויה להפוך השנה לכלכלה ה־25 בגודלה בעולם ולעקוף את שוודיה ואירלנד. כך עולה מתחזית קרן המטבע הבינלאומית, שהוצגה בכתבה של Euronews. לפי התחזית, התוצר הישראלי יגיע לכ־747 מיליארד דולר ב־2026, והמשק יצמח ב־4.5%. על רקע הנתונים, נציגים מישראל ומאירופה מתכנסים השבוע בירושלים כדי לדון בהרחבת שיתוף הפעולה בתחומי הטכנולוגיה, הביטחון והמסחר. הכתבה מתמקדת בתפקידו של ההייטק בצמיחה הישראלית. לפי נתוני רשות החדשנות, הענף היה אחראי לכ־18.3% מהתוצר בשנת 2025 ולכ־58% מהיצוא. ישראל גם משקיעה במחקר ופיתוח שיעור גבוה במיוחד מהתוצר, כ־6.8%, לעומת כ־2.3% באיחוד האירופי.

לצד ההישגים, הכתבה מדגישה את המחיר הכלכלי של המלחמות, הגידול בהוצאות הביטחון והמחסור בעובדים. היא מציינת גם את הקשיים בשילוב אוכלוסיות מסוימות בשוק העבודה.

אז מה יכולים מקבלי ההחלטות באירופה ללמוד מהקשר בין אוניברסיטאות, משקיעים ויזמים בישראל, ומדוע חברות אירופיות מתקשות לצמוח באותה מהירות? על כך בכתבה המלאה.

מאת נלה היידנר, מתוך Euronews. לקריאת הכתבה המלאה.

2 טורקיה מזהירה: פעולה ישראלית בסוריה עלולה להוביל לעימות צבאי רחב יותר

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, הזהיר כי ישראל עלולה לפתוח במבצע צבאי בדרום סוריה, וטען שהיא מספקת נשק למיליציה דרוזית כדי לעורר עימות עם צבא סוריה וליצור עילה להתערבות. לפי דיווח ב־Middle East Eye, פידאן אמר בריאיון לטלוויזיה הטורקית כי ישראל מעבירה נשק ותחמושת במסוקים מדי שבוע לאחד הפלגים הדרוזיים באזור, וכי אנקרה כבר העלתה את החשש בפני ארה"ב ומדינות אירופה. האזהרה מגיעה על רקע המתיחות במחוז א־סווידא, שבו פועלות מיליציות דרוזיות המתנגדות לשלטון בדמשק. לפי דיווחים שצוטטו בכתבה, מסוקים ישראליים העבירו לאזור אמצעי תצפית, ציוד צבאי ונשק. מומחה מטעם מכון המחקר Atlantic Council העריך כי טורקיה מנסה להרתיע את ישראל מפעולה נוספת, והזהיר שמבצע קרקעי נרחב עלול לגרור גם את טורקיה לעימות.

מדוע בטורקיה חוששים שפעולה ישראלית בסוריה תוביל לעימות ישיר בין המדינות, וכיצד היא עשויה להגיב? על כך בכתבה המלאה.

מאת רים עוויר, מתוך Middle East Eye. לקריאת הכתבה המלאה.

3 שחיין בריטי נכנס למיצר הורמוז תחת אש כדי להזהיר מפני אסון סביבתי

בזמן שמכליות נפט מותקפות במיצר הורמוז, שחיין הסיבולת הבריטי לואיס פיו נכנס למים כדי להתריע מפני הנזק הסביבתי של המלחמה באיראן. לפי הדיווח, פיו, בן 56, המשמש נציג מטעם האו"ם לקידום ההגנה על האוקיינוסים, שחה כ־15 קילומטרים לאורך שלושה ימים, כשהוא לבוש בבגד ים, כובע ומשקפת בלבד.

דקות לאחר שנכנס למים שמע שני פיצוצים עזים וראה מכלית נפט שנפגעה במרחק של כארבעה קילומטרים ממנו. בהמשך חלף ליד כלי שיט נוסף שעלה באש. למרות הסכנה, הוא השלים את המשחה במקטעים, לאחר כשש שעות וחצי במים. פיו מבקש להפנות את תשומת הלב לפגיעה בבעלי החיים ובמערכות הטבע באזור. לדבריו, דליפות נפט ממכליות שנפגעו עלולות לזהם שוניות אלמוגים, יערות מנגרובים ובתי גידול של דולפינים וצבי ים. הוא הזהיר כי שיקום הסביבה הימית עלול להימשך עשרות שנים.

אז מה ראה פיו במים סמוך למכלית הבוערת, ומדוע הוא חושש שהנזק הסביבתי יימשך גם שנים לאחר סיום המלחמה? על כך בכתבה המלאה.

מאת קוויון הא וסילביה הוי, מתוך AP. לקריאת הכתבה המלאה.