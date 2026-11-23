התפוצצה העסקה למכירת מניותיה של קבוצת הנדל"ן רוטשטיין בחברת ההתחדשות העירונית אנשי העיר (41%) לידי שלושת מייסדי החברה. המייסדים - רון חן, רועי דור וערן חפץ - המחזיקים ב-38% ממניות אנשי העיר - הודיעו על ביטול העסקה היות ולטענתם לא התקיימו מלוא התנאים המתלים להשלמת העסקה.

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השלושה היו אמורים לרכוש את מניות רוטשטיין תמורת 99 מיליון שקל - סכום הגבוה ב-140% משווי השוק של המניות בעסקה. זאת לאחר שמניית אנשי העיר נפלה בקרוב ל-40% מאז נחתמה העסקה באוגוסט האחרון. רוטשטיין מצידה דוחה את טענות הרוכשים ודורשת כי העסקה תושלם כנדרש. החברה שוקלת את צעדיה, לרבות הגשת תביעה כנגד המייסדים ביחס להפרות ההסכם על ידם.

במרכז המחלוקת בין הצדדים עומדים התנאים שנדרשו להשלמת העסקה, ובפרט אישורי בעלי הזכויות בפרויקטים של אנשי העיר והמימון לרכישת המניות. לעילת הביטול עשויה להיות משמעות גם בשאלת הפיצוי: ההסכם כולל מנגנון לתשלום פיצוי מוסכם של 15% מהתמורה בנסיבות מסוימות, סכום של כ-15 מיליון שקל.

המייסדים טוענים כאמור כי לא התקבלו מלוא אישורי בעלי הזכויות בפרויקטים שפורטו בהסכם, שבעה במספר. לדבריהם, משום כך לא התקיימו כל התנאים המתלים עד למועד האחרון שנקבע. המייסדים מדגישים כי יתר התנאים המתלים התקיימו, ובהם קבלת אישורי הגורמים המממנים והבנקים. לטענתם הם עמדו בהתחייבותם להציג את המימון הדרוש לעסקה. על בסיס זה הודיעו כי אינם חייבים בפיצוי לרוטשטיין, וכי זכות הסירוב הראשונה בין הצדדים תמשיך לחול בהתאם לתנאיה.

רוטשטיין דוחה את הטענות

רוטשטיין מציגה עמדה שונה: החברה מסרה כי הודעת הביטול נמסרה לה באופן חד-צדדי, וכי באמצעות יועציה המשפטיים דחתה את כל טענות הרוכשים ועמדה על השלמת ההסכם. לטענתה, טרם התקבל בידיה אישור לכך שהרוכשים חתמו על הסכם מימון בלתי מותנה, שאותו נדרשו להציג בתוך 90 יום ממועד החתימה. רוטשטיין דרשה לקבל ראיה לכך והודיעה כי היא שוקלת את צעדיה, לרבות הגשת תביעה בגין הפרות ההסכם הנטענות.

העסקה בין הצדדים נולדה בחודש מאי, כאשר גפן מגורים שבשליטת צחי אבו הציעה לרכוש את החזקות רוטשטיין באנשי העיר תמורת כ-99 מיליון שקל, לפי שווי חברה שווי של כ-240 מיליון שקל (ועד כ-255 מיליון שקל עם תשולם תוספת מותנה). בתגובה מימשו שלושת המייסדים של אנשי העיר את זכות הסירוב לרכישת המניות באותם תנאים. בתחילת אוגוסט נחתם ההסכם בין רוטשטיין לחברת המייסדים אשר מחזיקה כאמור בכ-38% מהחברה הציבורית, ואמורה הייתה להגדיל את החזקותיה לכ-80%.

בעת מימוש זכות הסירוב טענו המייסדים כי הצעת גפן מגורים, ששיקפה לאנשי העיר שווי של 240 מיליון שקל, ״אינה משקפת את שוויה האמיתי של החברה״. זאת, אף שההצעה הייתה גבוהה משמעותית משווי החברה בבורסה באותה עת: ״אנחנו מאמינים שהערך הגדול של החברה עוד לפניה, ולכן בחרנו להגדיל את אחזקותינו ולהמשיך להוביל את החברה״, מסרו אז. המייסדים הוסיפו כי רכישת מניות רוטשטיין תאפשר להם להרחיב את הפעילות מעבר לתל אביב ולהאיץ את קצב הצמיחה. אלא שכאמור, מאז העסקה צללה מניית אנשי העיר והחברה נסחרת כיום בשווי של כ-100 מיליון שקל בלבד.

אנשי העיר שנוסדה בשנת 2007 בידי חן, חפץ ודור, שלושה טייסי קרב, עוסקת בביצועי פרויקטי התחדשות עירונית בגוש דן. בשנת 2018 רכשה חברת הנדל"ן רוטשטיין, שבשליטת המיליארדר יצחק מירילשוילי, את השליטה בחברת ההתחדשות העירונית. אשתקד הובילה רוטשטיין את הנפקת מניות אנשי העיר בבורסה לפי שווי של כ-250 מיליון שקל. אלא שמאז צנחה מניית החברה בכ-60%.