המפעל הישראלי הראשון שייצר נשק מערבי באזרבייג'ן

חברת ארי ארמס הישראלית חנכה בשבוע שעבר את מפעל הרובים שלה באזרבייג'ן, לצד הנשיא אילהם אלייב ורעייתו, הסגנית הראשונה מהריבן אלייבה. במעמד האירוע הראשון מסוגו במדינה הזו נכחו בכירים שונים בהם הבעלים של ארי ארמס, אביחי סטולרו ורביד ואורן אנקונינה.

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זהו מפעל מורחב בבעלות של ממשלת אזרבייג'ן, שיהיה הראשון לייצר נשק מערבי מדגם M4. עד היום, באותו מתקן יוצרו קלצ'ניקובים בלבד. הייצור של הרובים המערביים מתבצע במסגרת מיזם משותף (Joint Venture) של ארי ארמס, משרד התעשיות הביטחוניות של אזרבייג'ן בראשות השר ווגאר מוסטפאייב, וחברת Iqlim Scientific Production Enterprise האזרבייג'נית.

העסקה באזרבייג'ן משקפת כי המגמה בשוק הביטחוני הבינלאומי ככלל ובענף הנשקים בפרט היא פיתוח ייצור מקומי ומינימום תלות חיצונית. על כן, לאחר שהיא כבר הגיעה לעסקאות עם האזרבייג'נים וגם עם מדינות כמו הפיליפינים ואלבניה, עסקאות נוספות של החברה שנמצאות על סף סגירה, עשויות לכלול ייצור מקומי.

כוח הייצור הוכפל

ארי ארמס מתמחה בפיתוח ובייצור מערכות נשק קל מתקדמות. החברה של סטולרו ואנקונינה שילשה את כמות העובדים שלה בשנה וחצי האחרונות לכ־60 עובדים. כוח הייצור שלה הוכפל ביותר מ־100% והיא ממשיכה להתפתח למוצרים נוספים, בהם אקדחים. תחום נוסף שאליו מתרחבת ארי ארמס היא נשק קלעים, וכחלק מכך, הם ניגשו לאחרונה למכרז נשקי הקלעים של משרד הביטחון שנמצא בתחילת הדרך. על אף ההתרחבות, ארי ארמס לא צפויה לפנות בעתיד הקרוב להנפקה, כמו חברות ביטחוניות אחרות.

ארי ארמס תחום עיסוק: ייצור כלי נשק קלים בעלים: אביחי סטולרו ואורן אנקונינה היסטוריה: פועלת בשוק המקומי למעלה מ־20 שנה.

במאי אשתקד זכתה במכרז צה"ל לרובי M4 ליחידות לוחמות וניגשה לאחרונה למכרז נשקי הקלעים של משרד הביטחון. בנוסף, קיימה עסקאות נוספות עם הפיליפינים ואלבניה, וכעת, חנכה מפעל רובים באזרבייג'ן עובדים: כ־60

הפעילות הבולטת של ארי ארמס עם מערכת הביטחון הישראלית היא כתוצאה ממכרז לרובי M4 ליחידות הלוחמות של צה"ל, שבו זכתה במאי אשתקד. המכרז היה הפכפך, והיא נפסלה במסגרתו חודש לאחר הזכייה. החברה ניגשה שוב, ולבסוף זכתה. כעת, במסגרת המיזם באזרבייג'ן, שכולל ייצור עשרות אלפי רובים תמורת עשרות מיליוני דולרים בחוזה הראשוני, החברה הישראלית מביאה את הידע והטכנולוגיה, כדי שיוטמעו במקום סטנדרטים מערביים.

בתערוכה הביטחונית ADEX, השר מוסטפאייב הציג את האב־טיפוס הראשון של ה־M4 שיוצר במפעל לאלייב ולשר ההגנה זאקיר חסנוב. מוסטפאייב פירט בפני הנשיא את פרטי המיזם וסקר את תהליך הייצור. "שר התעשיות הביטחוניות של אזרבייג'ן ניצל את אירוע הגאלה של התערוכה בשביל להבהיר שמי שרוצה לפעול במדינה, מוכרח להעביר ייצור מקומי", מספר לגלובס בכיר באחת מהתעשיות הביטחוניות הישראליות הגדולות. "מבחינתם, אין דרך אחרת לעשות עסקים".

לא רק ארי ארמס והחברות הביטחוניות הישראליות הגדולות השתתפו השנה בתערוכת ADEX. גם אירונאוטיקס, פלסן, יוויז'ן, בגירה ובירד הגיעו השנה. חברה מסקרנת נוספת עם נוכחות ישראלית משמעותית היא אונדס, שנכחה בהובלת ראש המוסד לשעבר ונשיא ויו"ר אונדס כיום, דדי ברנע.

לא מדובר בפיתוחים הישראליים הראשונים שמגיעים לאזרבייג'ן. אלו כוללים, בין השאר, מל"טים מדגם הרמס 900 של אלביט; מערכות הגנה אווירית כדוגמת ברק MX של התעשייה האווירית; וכן, הטילים הטקטיים של רפאל מסדרת ספייק, שנחשבים למבוקשים ביותר בעולם. בניגוד ללקוחות אחרים, אזרבייג'ן ביצעה בכולן שימוש מבצעי במערכותיה מול ארמניה בשנים האחרונות.

החזון של אלייב

בכפוף לשביעות רצון מהמיזם המשותף עם ארי ארמס, אזרבייג'ן עשויה להרחיב את העסקה בעקבות ההתמקדות המשמעותית בייצור מקומי מלא. אותו ייצור מלא על אדמת המדינה היה חלק מהתנאים לעסקה עם החברה הישראלית. השאיפה האזרבייג'נית היא לא רק להעשיר את עצמה בטכנולוגיות וידע מבחוץ, כי אם באופן ספציפי מהמערב.

אזרבייג'ן תפסה את רוסיה כמעצמה שכנה שמאפילה עליה, אך אלייב הבהיר לפני ימים ספורים כי זו כבר אינה תפיסתה של באקו. "ארה"ב וסין הן שתי המעצמות בעולם ואין שלישית", אמר הנשיא שבעצם שלח מסר לנשיא ולדימיר פוטין.