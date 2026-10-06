ארה"ב אישרה מכירת אמל"ח גדולה למדינות האזור, כולל למצרים

מזכירות המדינה האמריקאית אישרה אמש (ב') מכירה בסכום כולל של 2.27 מיליארד דולר למצרים, כווית, ואיחוד האמירויות, בצל המתיחות המתמשכת עם איראן. כזו, שהפעם לא מובילה, דווקא, למכירה לישראל, כי אם למדינות אחרות.

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חלק הארי מהסכום, 1.041 מיליארד דולר מופנה לטובת מכירת מערכות APKWS-II. אלו ערכות הסבה שהופכות רקטות לא מונחות לכאלו שמדוייקות, בעזרת הנחיית לייזר. מייד לאחר השיגור, נפתחים כנפונים, שמאפשרים בעזרת ההנחיה לפגוע באופן מדוייק במטרות. איחוד האמירויות ביקשה לרכוש 10,000 יחידות, כך לפי מזכירות המדינה.

הנשק שתקבל מצרים

בזווית הישראלית, מכירה מסקרנת היא של טילי ג'אבלין, תמורת 832 מיליון דולר. למכירה הזו אין לה קשר ישיר לאיום האיראני, כי זהו בכלל טיל נ"ט לטווח של עד 4 ק"מ. המכירה האמריקאית הזו מתבצעת למצרים בעת שבה, הביקוש לסדרת טילי הנ"ט של רפאל, ספייק, בשחקים. עם זאת, כמובן, ישראל לא פתוחה למכירות למצרים, שמציגה התעצמות צבאית בשנים האחרונות. עתה, זו כוללת גם 2,020 טילי ג'אבלין חדשים.

בניגוד למצרים, המכירה לכווית היא בהחלט קשורה לאיום האיראני, שהרי בוושינגטון אישרו מכירת מערכות תחזוקה של פטריוט, תמורת 400 מיליון דולר. עם זאת, בצל הביקושים הבינלאומיים למערכות הגנה אווירית, אספקות הפטריוט עשויות לקחת זמן מה. לפני כתשעה חודשים, ענקית הנשק לוקהיד מרטין קיבלה מהפנטגון חוזה שנועד להגדיל את קצב ייצור מיירטי PAC-3 MSE של פטריוט ליותר מ־2,000 מיירטים בשנה. "אנחנו ניצור קיבולת חסרת תקדים לייצור PAC-3 MSE, ונספק אותם במהירות שבנות בריתנו דורשות, תוך מתן ערך לבעלי המניות שלנו", מסר לאחר החתימה ג'ים טייקלט, יו"ר ונשיא לוקהיד מרטין. החוזה כולל תהליך של שבע שנים שבמהלכו יתבצע התהליך.

העסקה לא צפויה להשפיע על ישראל, בשל ההחלטה לפני כשנתיים להיפרד מסוללות הפטריוט הוותיקות. הסיבה לכך טמונה במערכת קלע דוד של רפאל, שבמסגרת מערך ההגנה הרב־שכבתית הישראלי, ממוקד ביירוט איומים מתקדמים לטווח קצר ובינוני. בזמן שישראל נמנעה משדרוג סוללות הפטריוט, היא התקדמה עם קלע דוד, כשהיירוט המבצעי הראשון שלו בוצע כבר בחודש מאי 2023. מערכת היירוט הזו היא מוצר ישראלי קרוב מאוד לרמת PAC-3, המיירט המתקדם ביותר מסדרת פטריוט. עם זאת, בעולם של כלכלת חימושים, הוא זול משמעותית: בעת שכל מיירט של PAC-3 מוערך בכ־6 מיליון דולר, יירוט של קלע דוד עולה למדינת ישראל כ־700 אלף דולר.