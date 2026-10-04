גם פיגוע במטוס לא צפוי לחבל בהסכמי אברהם. החות'ים הם הסיבה

​פרשת טיסת פליי דובאי והניסיון של טייס המשנה העומאני לרסק את המטוס בישראל כבר נכנסה לדפי ההיסטוריה, אבל במבט צופה פני עתיד - היא צפויה להתגלות כמנוף שהניע תהליכים אזוריים מכיוון אחר לגמרי.

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ייתכן שזה יישמע מפתיע לישראלי הממוצע, אבל מה שעומד כרגע בראש מפת האיומים של המפרץ הוא אתגר אחר שפוגש גם את ישראל: המורדים החות'ים. היום (א') דווח שהחות'ים השתלטו על בית יו"ר הפרלמנט של תימן במרחב טאיז, במה שמהווה תבוסה נוספת לכוחות הפרו־סעודיים.

לרוב, כשמביטים באבו דאבי על כישלון סעודי, התגובה כוללת שביעות רצון ועמידה בצד, אבל במקרה של שליחיה של איראן בתימן - באמירויות מבינים היטב כי אם ערב הסעודית תיכשל בלחימה מול החות'ים, הם יבואו גם לפתחה. בעקבות זאת, הסיטואציה האזורית שיצרה איראן עם שליחיה בתימן, מביאה הזדמנות ישראלית-אמריקאית ליצירת קואליציה אזורית להכרעת החות'ים.

ערב הסעודית לא רוצה לפעול מול החות'ים לבד

חלק משינוי המגמה האסטרטגי במפרץ שיאפשר זאת, הוא מעבר מתחרות בין יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן (MBS) לבין נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד (MBZ) בחזרה לשיתוף פעולה - שמשקף את הבהלה הסעודית מהחות'ים. בריאד לא מעוניינים לפלוש לתימן, בטח שלא לבדם, והם מבינים היטב כי הם בדרך למצוא עצמם טובעים במדיניות טפטופי טילים בליסטיים חות'יים, בדומה לאופן שבו הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ טובע בשגרת תקיפות איראניות נגד ספינות בהורמוז.

על כן, התקרית של טיסת פליי דובאי חמורה, אבל היא אפילו לא מתקרבת להיות האסטרטגית ביותר בתפיסה המפרצית. הסעודים מיהרו לעמוד בחוק הבינלאומי והסגירו את הטייס העומאני לאיחוד האמירויות ולא רק בגלל החוק הבינלאומי, כי אם בזכות שאיפתם להתקרבות מחודשת - ואפילו לשילוב זרועות עם האמירותים במלחמה מול החות'ים.

הסכמי אברהם לא בסכנה

חברים אמיתיים בוחנים בשעת משבר ולמרות המתיחות כתוצאה מטיסת פליי דובאי, באיחוד האמירויות לא שוכחים כי מי שפרסה בשטחם סוללות כיפת ברזל מול האיום האיראני היא ישראל - ומי שחושש להסכמי אברהם לא מבין את התפיסה ארוכת הטווח האמירותית.

בניגוד להתנהלות הישראלית, ברית מכה (הסכם הגנה משותף שנחתם בין ערב הסעודית, טורקיה ופקיסטן) טרם סיפקה דבר מעשי לערב הסעודית. כעת, בעת שבה MBS זקוק כאמור ל־MBZ, שבעצמו מפנים כי האיום החות'י עשוי לחזור לפתחו; ישראל ואיחוד האמירויות הן הידידות של סומלילנד שממוקמת דרומית לבאב אל־מנדב; וגם למדינות המערב נמאס לשלם, בכל ההיבטים, על החסימות של איראן ושלוחותיה על צירי שיט אסטרטגיים - יכול להיות שבחודשים הקרובים נחזה במלחמה אזורית משולבת מול החות'ים. זאת, משום שרק בדרך זו, ניתן יהיה להכריע את האתגר הגדול שטמון בשליחיה של איראן בתימן.