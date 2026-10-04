קטטה, סכין ו"מבצע ישראלי": הפייקים סביב טיסת פליי דובאי

בתוך שעות ספורות מניסיון הפיגוע של טיסת פליי דובאי לישראל, האירוע החריג כבר קיבל חיים משלו ברשתות: דיווחים שגויים, פרטים לא מבוססים ותאוריות קונספירציה אנטישמיות נפוצו במהירות, לעתים עוד לפני שהתמונה העובדתית החלה להתבהר. אספנו כמה מהטענות הבולטות שהופצו סביב האירוע - ובדקנו מה עומד מאחוריהן.

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הפייק: קטטה בין טייסים אוקראינים ורוסים

בשעות הראשונות לתוך האירוע, כשעדיין שרר ערפל סביב נסיבותיו, הדיווחים שהתקבלו סיפרו על נחיתת החירום אירעה בעקבות קטטה בתא הטייס. אבל כלי התקשורת - כולל המרכזיים ביותר - סיפקו בהתחלה הסבר ביזארי לחלוטין: מריבה בין טייס רוסי לטייס משנה אוקראיני. כידוע, במציאות מדובר בטייס הודי וטייס משנה עומאני.

הפייק: "מבצע ישראלי"

מרכז המחקר לאנטישמיות (ARC) של התנועה למאבק באנטישמיות (CAM) מצביע על כך שכבר לאחר כשעה קלה מניסיון הפיגוע במטוס, החלו להיות מופצות ברשת האשמות על כך שמדובר במבצע "דגל כוזב" של ישראל. המושג "דגל כוזב" מתייחס למבצע חשאי שמטרתו להשיג מטרות צבאיות, פוליטיות, כלכליות או אידאולוגיות, באמצעות הסוואת הגורמים העומדים מאחוריו והטלת האחריות לתכנונו ולביצועו על גורם אחר.

בתוך חמש שעות בלבד מהאירוע, תיעד מרכז המחקר 1,000 פוסטים עוינים. לאורך חלון ניטור של 12 שעות, זיהה המחקר 2,963 פוסטים שונים שייחסו את האירוע לישראל, למוסד, לראש הממשלה בנימין נתניהו, לציונים או ליהודים.

אל תאוריית הקונספירציה הצטרף גם חבר הפרלמנט הבריטי איוב חאן, שצייץ ברשת X כי הוא המום מהמהירות בה מתנהלת החקירה בנושא, ורמז לזיוף מצד הישראלים.

הפייק: סכין או גרזן?

בדיווחים שהחלו להגיע ביום האירוע והופיעו בכלי התקשורת המרכזיים בישראל, נאמר כי טייס המשנה השתמש בסכין על־מנת לדקור את הטייס ולהשתלט על המטוס. גם לפי עדויות הנוסעים, היה מדובר ב"מפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים".

מה שרק הוסיף עוד סימן שאלה לאירוע המיסתורי ממילא: איך איש צוות הצליח לעבור בכל שלבי הבידוק הביטחוני כשהוא נושא סכין? עד מהרה התבררה התשובה: לא סכין אלא גרזן. טייס המשנה תקף את הקברניט בתוך גרזן החירום שנמצא בתא הטייס ונועד לסייע במצבים כגון שריפה או התרסקות. אישור לכך התקבל עם מהתובע הכללי באמירויות.

הפייק: המפגע הוא אזרח הודי

המחבל, כידוע, הוא טייס עומאני בשם חמאם אל־חמאמי. אבל היו מי שהתעקשו ליצור את הרושם שלא כך. בסרטון דיפ־פייק (בעברית - נחזות עמוקה) שהופץ ברשתות החברתיות הלכו צעד אחד קדימה עם הקונספירציות, והציגו את מגישת החדשות סאלי בונדוק מדווחת ב־BBC כי אזרח הודי בשם ראגהב מנון הוא שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לתל אביב.

גולשים רבים שיתפו את "הדיווח החדשותי" וציינו בכיתוב כי מדובר בסוכן מוסד המופעל על־ידי בכירים הודיים וישראלים, במטרה להאשים בפיגוע את איראן או מדינות ערב אחרות. מטעם ה־BBC כבר הספיקו להתייחס לסרטון ולהודיע כי מדובר בזיוף.

נראה כי הסרטון נוצר באמצעות תיעוד אמיתי של בונדוק, אשר עבר מניפולציה באמצעות בינה מלאכותית. לסרטון הוצמדו קול אוסטרלי מזויף וטקסט שלא נאמר על־ידה במקור. גם העיצוב מסגיר שמדובר בסרטון מזויף: הכיתוב שמופיע על פס ה"חדשות המתפרצות" בתחתית המסך אינו תואם לגופן ולעיצוב שבהם משתמש ה־BBC בשידוריו האמיתיים. בנוסף, בפינה השמאלית העליונה של הסרטון ניתן להבחין בסימן מים שקוף למחצה של כלי בינה מלאכותית, שמופיע מעל סמל ה־BBC.