מפלגת "הירוקים" הבריטית הצביעה היום (א') בעד החלטה הקובעת כי ציונות היא גזענות, ולכן המפלגה מתנגדת למדינת ישראל במתכונתה הנוכחית ותומכת במדינה פלסטינית חלופית.

ההחלטה התקבלה בוועידה של המפלגה שהתקיימה היום, אחרי דיון סוער בנוגע להצעה והעובדה שהיא סותמת את הגולל על פתרון שתי המדינות המקובל על-ידי חלקים גדולים בציבור הבריטי. מנהיג המפלגה, בן למשפחה יהודית בשם זאק פולנסקי, שביקר בחריפות את ישראל, לא השתתף בהצבעה.

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"הירוקים" התחזקו משמעותית בשנה החולפת בבריטניה, על רקע ההקצנה לקצוות במערכת הפוליטית הבריטית ודעיכתה של התמיכה במפלגת הלייבור מהמרכז-שמאל. המפלגה גם אימצה בשתי ידיים את ההפגנות נגד ישראל על רקע הנעשה בעזה, כינתה את הנעשה ברצועה "רצח עם", והצטרפו אליה פעילים רבים בעלי מוצא הגירתי. בבחירות המקומיות שהתקיימו במאי בממלכה המאוחדת "לקחו" נציגי הירוקים מושבים רבים ממפלגת הלייבור, בעיקר על רקע העמדה בנוגע לישראל.

דינמיקה זו מסבירה את השבירה שמאלה של ממשלת הלייבור החדשה, שהוקמה אחרי התבוסה בבחירות המקומיות, בראשות אנדי ברנהאם. החודש הודיעה בריטניה על "שינוי כיוון" דרמטי ביחסים עם ישראל, איימה להטיל סנקציות על מוצרי התנחלויות וסנקציות פיננסיות על כל מי שתורם להן, הקפיאה עוד רישיונות יצוא נשק לישראל והתבטאה בחריפות נגד "טיהור אתני" בגדה על-ידי מתנחלים אלימים. מפלגת הירוקים ופולנסקי התגאו בימים האחרונים כי העמדה שלהם בנוגע לישראל אחראית לכך.

בסקר שהתקיים בסתיו שעבר נמצא כי 14% מתומכי המפלגה "סבורים כי ההתקפה של חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר הייתה מוצדקת", לעומת 5% באוכלוסייה. בסקרים הכלליים היא זוכה ב-11% תמיכה, נכון לשבוע האחרון.

ההחלטה שהתקבלה היום קובעת כי יש "להתייחס לציונות כמו לכל צורה אחרת של גזענות", וכי ציונות היא למעשה תמיכה ב"מדינה יהודית אתנו-לאומית".

ההחלטה, שעברה ברוב של 1,022 קולות מול 813, הופכת כעת למדיניות המחייבת של המפלגה באנגליה ובווילס, והיא קוראת למעשה להקמת "מדינה פלסטינית" במקום מדינת ישראל, "עם זכויות שוות לכל".

הקבוצה שקידמה את ההצעה היא "ירוקים למען פלסטין". פעילים יהודים במפלגה ביקשו למתן או לשנות אותה, אך המצביעים דחו הצעות שינוי.

ההחלטה קובעת כי ציונות היא "גזענית בהכרח", שכן היא "מעניקה עדיפות לקבוצה אתנית אחת על בסיס דיכויין של קבוצות אחרות". ה"גרדיאן" דיווח כי יהודים החברים במפלגה אמרו בשיחות פרטיות כי לא יוכלו להמשיך ולהיות חברים בה. פולנסקי לא התערב כמעט בדיון הפנימי הסוער, בעוד ארבעה מחמשת חברי הפרלמנט של המפלגה גינו את ההחלטה.

משרד החוץ: "כתם בתולדות הממלכה המאוחדת"

משרד החוץ הישראלי מיהר לגנות את ההחלטה. "מפלגת הירוקים בבריטניה הפסיקה היום לתפקד כמפלגה פוליטית והפכה לגוף תומך טרור. הירוקים אימצו רשמית את הצבע הירוק של חמאס ואת המשנה האידאולוגית שלו שקוראת לחיסול מדינת ישראל באמצעות מאבק מזוין", נכתב בהודעת המשרד.

לדברי משרד החוץ, "ההחלטה המזעזעת שאימצה היום מפלגת הירוקים - שמעניקה לגיטימציה למאבק מזוין, קוראת להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר, הלכה למעשה להשמדת מדינת ישראל ומשווה בין הציונות לגזענות - אינה עוד טקסט פוליטי, זהו טקסט שחוצה את גבולות השיח הפוליטי, וכל עוד לא יוסר, הוא מהווה כתם בתולדות הממלכה המאוחדת".

משרד החוץ קרא לכל המפלגות בבריטניה להתנער מההחלטה.