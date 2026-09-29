דיווח: בריטניה הרחיבה משמעותית את אמברגו הנשק על ישראל

כחלק מה"אתחול מחדש" של היחסים בין הממשלה החדשה בבריטניה לישראל, הורחב באופן משמעותי אמברגו הנשק המוטל על ישראל - כך דיווח היום (ג') העיתון היהודי הבריטי "ג'ואיש כרוניקל".

לפי הדיווח, בנוסף ל-30 רישיונות יצוא של מערכות נשק שהוקפאו בעבר, בחודשים האחרונים התווספו לרשימה כ-50 רישיונות נוספים. שינוי העמדה נובע מעלייתה לשלטון של הממשלה החדשה בראשות אנדי ברנהאם ומדיניות חדשה בנוגע לישראל.

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"עד כה השעינו או סירבנו לאשר כ-80 רישיונות. ההחלטות החדשות שקיבלנו ב-8 בספטמבר פירושן שיש כעת למעשה מנגנון בלימה כפול לגבי יצוא נשק לישראל", אמר לפי העיתון השר לענייני המזרח התיכון וצפון אפריקה, סטיבן דאוטי.

במועד זה הודיע שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בפני הפרלמנט על הטלת סנקציות עתידיות על סחורה מההתנחלויות, כמו גם על החרפת אמברגו הנשק על ישראל "כדי שלא ישמש בעזה או בגדה המערבית".

"עובר באופן אישי על כל רישיון יצוא"

לפי דברים של השר מיליבנד שצוטטו בעיתון, הוא כעת "עובר באופן אישי על כל רישיון יצוא" כדי להבטיח את יישום המדיניות החדשה. "יש לשקול את הרישיונות גם ביחס לתנאים הקיימים שקבענו בנוגע להפרות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אך גם כעת בשל האי-חוקיות של הכיבוש, אז מדובר בצעד משמעותי מאוד קדימה", אמר השר.

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד / צילום: Reuters

בחודש האחרון, כאמור, החריפה הממשלה הבריטית באופן משמעותי את המדיניות שלה. בנאום חריף שנשא אתמול (ב') מיליבנד, הוא אמר: "אני רוצה לומר למיליוני האנשים במדינה שלנו, ובמקומות אחרים, שמצוקת העם הפלסטיני נגעה לליבם: אנחנו שומעים אתכם, צדקתם".

לאחר מכן פנה הוא ישירות לממשלת ישראל ואמר: "כשזה מגיע לניסיון להרוס את פתרון שתי המדינות, המפלגה הזו, הממשלה הזו, אומרת באופן ברור - אנחנו לא ניתן לכם להצליח!".

מיליבנד הודיע גם על סנקציות עתידיות על התנחלויות ישראליות לא רק בתחום הסחורה אלא בתחום השירותים. לפי הדיווחים, לממשלה ייקח בין שישה לתשעה חודשים להציג את הסנקציות.

בישראל הגיבו בחריפות להכרזת ספטמבר של מיליבנד, כולל להבטחה להחריף את אמברגו הנשק. נציגים בריטים סולקו מהמפקדה הבינלאומית לפיקוח על הפסקת האש בעזה בקריית גת, הקונסוליה הבריטית בירושלים שהייתה אחראית על הקשר עם הרשות הפלסטינית נסגרה, דיפלומטים העובדים בה גורשו, ובנוסף הוכרז איסור כניסה על שורת בכירים בריטים מהשמאל הרדיקלי, כולל ממפלגת הלייבור לשעבר.