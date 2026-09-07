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בארץ דיווחים: פצועים פלסטינים בתקיפות צה"ל במרכז רצועת עזה ובצפונה
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איראן | סיקור שוטף

דיווחים ערביים: פצועים פלסטינים בתקיפות צה"ל במרכז רצועת עזה ובצפונה

משרד הבריאות הפלסטיני: עמר טובאסי, בן 20, נהרג מירי של מתנחלים בכפר חג'ה שבאזור ליליה • בלבנון טוענים: צה"ל תקף רכב בנבטייה, אדם אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו • מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן: איראן תכריז בימים הקרובים על אזור ימי מוגבל במפרץ • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 05:24
עזה / צילום: ap, Abdel Kareem Hana
עזה / צילום: ap, Abdel Kareem Hana

עדכונים שוטפים

02:16 - בלבנון טוענים: צה"ל תקף רכב בנבטייה, אדם אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו

01:12 - משרד הבריאות הפלסטיני: עמר טובאסי, בן 20, נהרג מירי של מתנחלים בכפר חג'ה שבאזור ליליה

00:32 - דיווחים ערביים: פצועים פלסטינים בתקיפות צה"ל במרכז רצועת עזה ובצפונה

23:57 - ממשלת איראן הודיעה רשמית כי מחיר הדלק עבור "צרכנים כבדים" יתייקר. איראן נחשבת אחת המדינות בעלות מחיר הדלק הנמוך ביותר, אך עד לאחרונה חששה מאוד שהתייקרות תעודד לחץ ציבורי על הממשלה. החל מיום שלישי יתייקר מחיר הבנזין באיראן לכל מי שצורך יותר מ-110 ליטר בחודש. המחיר של ליטר בנזין בדרגת המחירים החדשה יתייקר מ-50 אלף ריאל ל-100 אלף ריאל (כארבעה סנט אמריקאי)

22:09 - מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן: איראן תכריז בימים הקרובים על אזור ימי מוגבל במפרץ

מוח'סן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן הודיע כי איראן תכריז בימים הקרובים על אזור ימי מוגבל במפרץ, שיתחיל באזור שבו הצי האמריקאי מטיל את המצור הימי ויימשך לתוך שטחי המפרץ. כל ספינה שתיכנס לאזור תתווסף לרשימת הסנקציות של איראן. סיכמנו עם עומאן על מפות נתיבי השיט במצר הורמוז, צפויים לחתום בימים הקרובים. עוד אמר כי איראן שומרת לעצמה הזכות להגיב על התקיפה של ארה"ב בחתונה בסיריכ בדרום המדינה בשבוע שעבר.

20:38 - בלבנון דיווחו על גל תקיפות בנבטיה לפני זמן קצר

פורסם לראשונה ב-N12