מצב השווקים: בורסת סיאול נופלת במעל 2%, מחירי הנפט מטפסים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

שבוע המסחר בשווקים הגלובליים נפתח כאשר הסנטימנט בעיקר שלילי, בעוד המשקיעים מגיבים להחלטתו של הנשיא טראמפ לדחות את ההצעה האיראנית לפתיחת מצר הורמוז. מחירי הנפט מטפסים וכך גם תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב.

אסיה

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו יורדת בכ-0.2%, בורסת הונג קונג עולה בכ-0.6%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-1.7% והבורסה בסיאול נחלשת בכ-2.5%. ענקיות השבבים של דרום קוריאה, סמסונג ו-SK Hynix, יורדות במעל 4%.

הירידות בשנגחאי מגיעות על רקע נתון מאקרו מאכזב. רווחי התעשייה של סין צמחו ב-4.2% באוגוסט לעומת החודש המקביל אשתקד - הצמיחה החודשית הנמוכה ביותר שנרשמה השנה עד כה. ב-CNBC ייחסו את הנתון לחולשה מתמשכת בביקושים ועלייה עקבית במחירי האנרגיה.

וול סטריט

על אף סערת האג"ח העולמית, וול סטריט חתמה את השבוע החולף בירוק. ה-S&P 500 עלה בכ-1.2%, הנאסד"ק קפץ בכ-2% והדאו ג'ונס טיפס בכ-0.3%. החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים הבוקר באדום: החוזים על הנאסד"ק יורדים בכ-0.8%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 ועל הדאו ג'ונס נחלשים בכ-0.4%.

בחזית המאקרו, נתוני התעסוקה והאינפלציה בארה"ב יעמדו במוקד השבוע, וצפויים להשפיע על ציפיות הריבית בשווקים. דוח התעסוקה לחודש ספטמבר יפורסם ביום ו', אך עוד לפני כן, יפורסמו סקר המשרות הפתוחות לחודש אוגוסט (ג') ומדד התעסוקה של ADP (ד'). בנוסף, ביום רביעי יפורסם ה-PCE לחודש אוגוסט - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב - כמו גם אומדן שני של הצמיחה ברבעון השני.

בנוסף ענקית השבבים מיקרון תדווח ביום רביעי את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקלי הרביעי של 2026. באתר CMC Markets דווח כי האנליסטים צופים כי רווחיה יוכפלו ביותר מפי 10 ויעמדו על 31.45 דולר למניה, לעומת נתון של 3.03 דולר ברבעון המקביל אשתקד. לפי הדיווח, המניה צפויה לנוע ב-9% מעלה או מטה אחרי הדוחות.

שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש הבוקר מול הדולר, ושערו הרציף עומד על מעט מעל לרף ה-3.05 שקלים. ד"ר אילן גילדין, שותף ומנהל קרן גידור בקרני פמילי אופיס, ציין השבוע כי "העלאת הריבית של הפד בשבוע שעבר, לצד התמחור בשוק להמשך הידוק מוניטרי, הרחיבה את פערי הריביות לטובת הדולר והעלתה את עלויות הגידור. במקביל, המשך התקיפות החות'יות על סעודיה והחשש מהתרחבות העימות מול איראן מעלים את פרמיית הסיכון האזורית ומחזקים את מעמדו של הדולר כמטבע מפלט. גם בשוק הגלובלי הדולר נהנה לאחרונה מתשואות האג"ח האמריקאיות הגבוהות ומציפיות להמשך העלאות ריבית".

בטווח הקצר, גילדין צופה כי שער החליפין יישאר תנודתי. עם זאת, עודפי החשבון השוטף של ישראל ויתרות המט"ח הגבוהות של בנק ישראל מגבילים להערכתו את פוטנציאל הפיחות. מנגד, רגיעה בזירה המפרצית עשויה להחזיר את הלחץ לכיוון ייסוף השקל.

מחירי הנפט מטפסים הבוקר בשיעור של עד 2%, אחרי שהנשיא טראמפ דחה את ההצעה של איראן לפתיחת מצר הורמוז בתנאי להסרת המצור הימי עליה. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 106.5 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 94 דולר לחבית.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי זניח של 0.1%. טאואר , נובה ואורמת יטפסו בשיעור של 2%-3%, בעוד פאלו אלטו תיחלש במעל 3%. טבע ואלביט מערכות צפויות לרדת בכ-1%.

שבוע המסחר הנוכחי יתנהל במתכונת מקוצרת בשל חול המועד סוכות, והבורסה תינעל בשעה 14:25, במקום ב-17:25. בנוסף, ביום שישי לא יתקיים מסחר בשל החג.

הבורסה בת"א סיכמה את השבוע החולף בירידות שערים: מדד ת"א 35 איבד מערכו כ-1.1%, מדד ת"א 90 נפל בכ-3% ומדד ת"א 125 איבד מערכו כ-1.5%. מתחילת החודש, מדד ת"א 35 עלה עד כה בכ-2.5%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-3% ומדד ת"א 125 טיפס בכ-1%.

את הירידות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שרשם ירידה שבועית של כ-4%, בין היתר, על רקע התנודתיות במחירי הנפט בעולם. המדד צפוי לרכז עניין רב בפתח שבוע המסחר, לנוכח הודעתה של ניו-מד אנרג'י על ביטול עסקת הענק שלה ושל רציו לאספקת גז לתחנות הכוח החדשות של דליה - עסקה בהיקף של 6.7 מיליארד דולר.

עוד משהו שכדאי לדעת

בעקבות התנועה שלו בשבוע החולף, מדד ה-S&P 500 עבר לעלייה של כ-0.7% מתחילת חודש ספטמבר, שבאופן מסורתי נוטה להניב תשואות שליליות. אך יש מי שמצביע על התפתחויות שליליות מתחת למכסה המנוע.

מתוך 11 הסקטורים השונים של ה-S&P 500, שמונה מהם נמצאים בטריטוריה שלילית מתחילת החודש, כאשר הירידות הבולטות ביותר נרשמו בענפי התשתיות (קרוב ל-6%), הנדל"ן (כ-5%) והפיננסים (כ-4.7%). ענף הבריאות החזיק את הראש מעל למים עם עלייה זניחה של כ-0.4%. כך, מגזר הטכנולוגיה ושירותי התקשורת נושאים על גבם את מרבית העליות החודשיות, עם טיפוס של כ-4.8% וכ-5.7%, בהתאמה. דרך נוספת להביט במגמה זו היא דרך ביצועי מדד ה-S&P 500 במשקל־שווה, שמעניק משקלות שוות לכל המניות הכלולות בו - וירד בכ-3.5% מתחילת החודש.

"המדדים המרכזיים החזיקו מעמד יפה, אבל המניה הממוצעת לא", אמר לרויטרס פול נולטה, יועץ בכיר ואסטרטג שווקים ב-Murphy & Sylvest Wealth Management. "מתחת לפני השטח, הייתה לאחרונה שחיקה מסוימת".

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