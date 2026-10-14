הברית מול טורקיה מתהדקת: ישראל עשויה לייצר טילים בליסטיים ביוון

המשא־ומתן בין ישראל לבין יוון בנוגע לרכישת טילים בליסטיים מסדרת לורה של התעשייה האווירית מתקדם, כשלפי אתר נמסיס HD היווני, ההתמקדות בו עוסקת כיום בייצור משותף על אדמת יוון.

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בחודש שעבר הצי הגרמני השלים בהצלחה ניסוי מבצעי כפול במערכת הטילים הימית של לורה, שבמסגרתו כלי שיט מבצעי שעליו הותקנו קרון הפיקוד והמשגר, שיגר בשני תרחישים טיל. לאחר מכן טיל לורה ביצע ניווט לעבר המטרה, כולל פגיעה מדויקת.

כעת, כשלפי דיווחים זרים הטווח של טילי לורה הוכח בכ־500 ק"מ ואף יותר מכך, באתונה מעוניינים אף יותר במוצר הישראלי - כשעד עכשיו התע"א התחייבה רק לכ־430 ק"מ. טווח של כ־500 ק"מ ויותר עשוי להועיל מאוד ליוונים במשוואת ההרתעה מול טורקיה.

רצף רכישות משמעותי

ככלל, בחודשים האחרונים נמצאת יוון ברצף רכישות משמעותי מישראל. זה החל באפריל עם עסקה בסך כ־2.3 מיליארד שקל (650 מיליון אירו) למכירת מערכות ארטילריה מדגם PULS לצבא היווני. PULS היא מערכת נשק רב־תכליתית לשיגור טילים ורקטות לטווחים מגוונים, כשביוון בחרו בה בשל היכולת לתקוף במרחקים של כ־300 ק"מ.

לאחר מכן, באוגוסט נחתמה עסקת הענק "מגן אכילס" למכירת מערכות ההגנה האווירית קלע דוד, ברק MX וספיידר תמורת כ־3.1 מיליארד אירו (כ־3.6 מיליארד דולר).

ברקע, עדיין התקיים המשא־ומתן לגבי לורה. לפי אתר נמסיס HD, כבר בינואר, כששר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר באתונה, לורה הייתה נושא עיקרי בדיונים. ישראל מוכנה לשתף פעולה בייצור, כאשר לפחות כ־25% יעבור לחברות יווניות - בדומה למודל העבודה ב"מגן אכילס".

בכיר יווני סיפר לאתר המקומי כי בספטמבר הוחלט באתונה כי לורה היא האפשרות המועדפת עבורם לחיזוק יכולות הטילים הבליסטיים בצבא היבשה. ייצור משותף עשוי להועיל גם לישראל, שהרי במצב שבו היא נמצאת במערכה, ביכולתה להשתמש במפעלים בחו"ל עבור גיוון והרחבת מקורות.

גם מרוקו מתעניינת

לורה הוא טיל באורך כ־5.2 מטרים, ומשקלו בעת השיגור הוא כ־1.6 טונות. הטווח שלו נע מ־90 ק"מ ועד ליותר מ־500 ק"מ לפי פרסומים זרים, והדיוק שלו הוא ברמה של כעשרה מטרים בלבד. הוא יכול לשאת ראשי קרב מגוונים עד למשקל כ־600 ק"ג, ופלטפורמה יבשתית יכולה לשאת טילים בארבעה משגרים. לפי פרסומים זרים, הוא מונחה לווין ואינטרציאלית עד למרחב הפגיעה, כשבשלב הטרמינלי (האחרון), ההנחיה עוברת לראש ביות.

היוונים אינם היחידים שמתעניינים ברכישת טילי לורה: באתר הביטחוני ZM דווח בחודש שעבר כי מרוקו מעוניינת בעצמה בטילים הבליסטיים מתוצרת התעשייה האווירית, כחלק ממסע הרכש המתמשך שלה מישראל. שילוב מערכות לורה יאפשר למרוקאים יכולות קטלניות מעבר לטווח של כ־300 ק"מ שמספקים להם משגרי HIMARS.

אלה טילים שהוכיחו את עצמם בשדות הקרב, ולא רק בישראל: אחת מהלקוחות המשמעותיים של לורה היא אזרבייג'ן, שבמלחמת קרבאך השנייה ב־2020 מול ארמניה השתמשה בהם באופן נרחב.

באתר ZM מציינים כי בתעשייה האווירית הגדירו את מיקוד השתתפותם בעידוד "שיתוף־פעולה מקומי, שיתוף־פעולה תעשייתי, החלפת ידע והעברת טכנולוגיה". כלומר, ליצור עסקאות שגם ישפרו את היכולות הטכנולוגיות והתעשייתיות המקומיות.

למרוקו יש כבר מערכות ישראליות בשורותיה. אחת מהן היא מערכת PULS, בדיוק כמו זו שהיוונים רכשו - אולם כבר במרץ 2025 הציגו המרוקאים הפעלה מבצעית שלה.

חיזוק להודו מול פקיסטן

עוד בטרם העסקה היוונית, באתר IDRW דווח בנובמבר אשתקד כי משלחת מטעם משרד ההגנה ההודי הגיעה בחשאי לישראל, במטרה ליצור הסכמים שיביאו למצב שבו לא רק שניו דלהי תרכוש טילים בליסטיים מדגם אייר לורה של התעשייה האווירית וטילי שיוט מדגם אייס ברייקר של רפאל, היא גם תייצר אותם בעצמה.

הדיווח התפרסם זמן קצר לאחר שמנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם חתם על מזכר הבנות (MoU) לחיזוק שיתופי־הפעולה הביטחוניים עם מקבילו ההודי, רג'ש קומר סינג.

פרסומים קודמים בהודו כבר הצביעו כי הודו רוצה טילי אייר לורה בעקבות ההצלחה הגדולה של טילי רמפייג' בהסלמה האחרונה מול פקיסטן. רמפייג' הוא בעל טווח של כ־250 ק"מ, וחיל האוויר ההודי משתמש בו במטוסי סוחוי 30 ומיג 29. הוא מדויק מאוד, אבל הטווח שלו עומד על כ־250-150 ק"מ - מה שמסכן את מטוסי הקרב ההודיים מול מערכות ההגנה הפקיסטניות מתוצרת סין. לעומת זאת, אייר לורה הוא בעל טווח כפול, ובאמצעותו יכולים מטוסי קרב לפגוע במטרות - מבלי לסכן את עצמם מול מערכות הגנה אווירית מתקדמות.

אייר לורה, שפיתחו במפעל מל"מ של התע"א, ייעודי לפגיעה באתרי טילים, בסיסים צבאיים ומערכות הגנה אווירית. הטיל שוקל כ־1,600 ק"ג, טס במהירות סופר־סונית, ומשתמשת בניווט לווייני מוגן שיבושים.

אחד היתרונות הבולטים בו הוא שיטת "שגר ושכח", קרי משגרים אותו למטרה - ולא צריך להנחות אותו לאורך הדרך. ראשי הנפץ שלו מגוונים ויכולים להיות מיועדים לפגיעה במטרות רכות או בבונקרים. עם טווח כה גדול ורדיוס פגיעה כה קטן, הוא יאפשר להודו לפגוע בכל בסיס פקיסטני.