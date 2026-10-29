הצעת הרכש שהגיש בעל השליטה באלרוב נדל"ן ומלונאות, אלפרד אקירוב, התקבלה והחברה צפויה להימחק מהמסחר בבורסה בתל אביב. המהלך יכול לסלול את הדרך לאקירוב לנסות ולהשתלט על חברת כלל ביטוח, שדרכה מחזיקה אלרוב בנתח של 14% מהמניות.

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● אקירוב רוצה לשלם 788 מיליון שקל כדי למחוק את אלרוב ולנסות להשתלט על כלל ביטוח

אקירוב השלים את מהלך הבזק של מחיקת אלרוב בתוך כחודש ימים. הכוונה על המהלך פורסמה ב-29 בספטמבר האחרון, והוא מבוצע באמצעות חברת אקירוב אחזקות ואקירוב השקעות ופיתוח הפרטית. בעלי המניות מהציבור יקבלו 322.4 שקל למניה, פרמיה של כ-20% על מחיר הסגירה של המניה ערב ההודעה הראשונה על הכוונה לפרסם את ההצעה בסוף ספטמבר. התמורה הכוללת לבעלי המניות מהציבור מסתכמת בכ-788 מיליון שקל. ההצעה של אקירוב מגלמת לחברה שווי של כ-6.6 מיליארד שקל, נמוך בכ-10% מהונה העצמי . מניית אלרוב זינקה בחודש שחלף ב-21% ובשנה האחרונה ב-11%. שווי השוק שלה דומה לשווי לפיו בוצעה הצעת הרכש.

עם השלמת הרכישה, לרבות המחיקה הכפויה, יחזיקו המציעים ואקירוב ב-100% מהון המניות של אלרוב. החברה תהפוך לחברה פרטית, אך תוגדר "חברת איגרות חוב" ותמשיך להיות תאגיד מדווח כל עוד איגרות החוב שלה מוחזקות בידי הציבור. קבלת ההצעה היתה במידה רבה צפויה, שכן כבר בעת ההודעה על המהלך דיווחה החברה כי בית ההשקעות מור, הגוף המוסדי היחיד שהוא בעל עניין בחברה ומחזיק בכ-6% ממניותיה, הודיע כי בכוונתו להיענות להצעה. אקירוב החזיק ערב ההצעה בכ-88% ממניות אלרוב.

אלרוב נדל"ן פועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות, ומחזיקה בין היתר במלונות יוקרה ביבשת אירופה. לצד זאת, החברה מחזיקה ב-14.2% ממניות כלל ביטוח, והיא בעלת המניות הגדולה בחברת הביטוח, הפועלת זה שנים ללא בעל שליטה. גורמים בשוק ההון מעריכים כי הפיכת אלרוב לחברה פרטית תאפשר לאקירוב להעביר את ההחזקה בכלל ביטוח לחברה פרטית שמעליה, ולהפריד אותה מהחוב הסחיר של אלרוב. אקירוב מנהל זה שנים מגעים מול הרגולטורים על רקע רצונו לקבל היתר שליטה בכלל ביטוח, ומקווה ככל הנראה כי המבנה החדש יקל עליו לפעול בעניין מבחינה רגולטורית.