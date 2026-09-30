תמורת 788 מיליון שקל: אקירוב רוצה למחוק את אלרוב מהמסחר

איש העסקים אלפרד אקירוב הגיש הבוקר (ד') הצעה לרכוש את חלק הציבור במניות אלרוב נדל"ן . משמעות ההצעה היא כי ככל שייענו בעלי המניות, ימחק אקירוב את אלרוב מהמסחר, צעד שיאפשר לו לפעול לכיוון השתלטות על כלל ביטוח, שכן הוא עשוי להקל עליו מבחינה רגולטורית.

אקירוב מציע לציבור בעלי המניות פרמיה נדיבה מאוד. מחיר המניה המוצע לרכישת חלקו של הציבור עומד על 322.4 שקל, פרמיה של מעל ל-20% ביחס למחיר שבו חתמה המניה את המסחר ביום המסחר האחרון. ככל שבעלי המניות יענו להצעתו, יידרש אקירוב לשלם להם סכום של כ-788 מיליון שקל.

מניית אלרוב נדל"ן עלתה ב-8% מתחילת השנה, מדובר בחברה שעיקר פעילותה החזקות בנדל"ן מניב מלונאי. בין היתר, היא מחזיקה במספר מלונות יוקרתיים במיוחד באירופה הקונטיננטלית. עם השני אקירוב הגדיל במקביל גם החזקות בתחום הפיננסי. לאלרוב נדל"ן החזקה בולטת בכלל ביטוח, שהוכחה כמהלך מנצח עבור החברה. לאלרוב נתח של 14.2% ממניות כלל ביטוח, ששווי השוק שלו 3.3 מיליארד שקל. אלרוב נהנה בשנתיים האחרונות מהשגשוג במניות ענף הביטוח שיצרו אצלה רווחי הון (על הנייר) מההשקעה.

אולם לאלפרד אקירוב, המכהן כיו"ר אלרוב נדל"ן, אך אינו נושא בתפקיד בדירטוריון כלל ביטוח, היו מאבקים ארוכי שנים עם הרגולטורים בשל רצונו העז להשתלט על כלל ביטוח. כאמור, כלל ביטוח מתנהלת מזה שנים כחברה ללא בעל שליטה, בזמן שאלרוב היא בעלת המניות העיקרית. כלל השכילה לנצל את המרוץ בין חברות הביטוח להשתלטות על חברות כרטיסי אשראי, והיא היחידה מביניהן שהצליחה לעשות זאת. היא רכשה את מקס, בזמן שהראל ומנורה-מבטחים כשלו להשתלט על ישראכרט, ולאחרונה גם על כאל (הראל הייתה חלק מקבוצה עם יוניון של משפחת חורש).

את הרבעון השני של שנת 2026, סיימה אלרוב נדל"ן עם רווח נקי המיוחס לבעלי מניות של 120 מיליון שקל, ירידה חדה של 78% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הסיבה היא ביצועים פושרים יותר של מניות כלל ביטוח ולאומי (החזקה קטנה יותר) שבהן מחזיקה אלרוב. ברבעון השני רשמה אלרוב רווח מניירות ערך (עלייה בשוויים) של 116 מיליון שקל, מול עלייה חדה יותר של 719 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.