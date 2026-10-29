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שוק ההון והשקעות השותף של בנק לאומי חושף פוזיצית ענק בבנק הפועלים
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אייל בקשי

השותף של בנק לאומי חושף פוזיצית ענק בבנק הפועלים

אייל בקשי, בעלי ברק קפיטל, ורעייתו רונית רכשו מניות בנק הפועלים בכ־35 מיליון שקל, במחיר ממוצע של 76 שקל למניה • הרכישה חושפת החזקה של 2.46% ממניות הבנק דרך ברק קפיטל, בשווי שוק של כ־2.5 מיליארד שקל

חזי שטרנליכטנתנאל אריאל 17:19
בנק הפועלים / צילום: אביב גוטליב
בנק הפועלים / צילום: אביב גוטליב

אייל בקשי, בעלי חברת ברק קפיטל, ורעייתו רונית רכשו מניות בנק הפועלים בהיקף של כ-35 מיליון שקל, כך עולה מדיווח של הבנק לבורסה היום. לפי הדיווח, השניים רכשו 481 אלף מניות של הבנק במחיר ממוצע של כ-76 שקל למניה, ביום שישי האחרון (23.10).

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כיום מחיר המניה עומד על 73 שקלים, זאת לאחר שמתחילת השבוע נרשמה ירידה של 5% במחירה, על רקע ירידות בבורסה ובמניות הבנקים לאחר תוצאות הבחירות. המהלך של בני הזוג בקשי חושף פוזציית ענק שהם מחזיקים בה דרך ברק קפיטל (דרך החזקות אחרות של ברק קפיטל) בשיעור של 2.46% מהון המניות של הפועלים, כלומר נתח בשווי שוק של כ-2.5 מיליארד שקל.

אייל בקשי / צילום: אתר החברה
 אייל בקשי / צילום: אתר החברה

בנק הפועלים הינו בנק ללא גרעין שליטה, בדומה לבנק לאומי. ברק קפיטל מחזיקה בחברה בת בתחום החיתום - ברק קפיטל חיתום, בניהולו של צביקה מנס (אחד הישראלים שהצילו את נוסעי טיסת פליי דובאי). הפרט המעניין הוא שהשותף העיקרי של בני הזוג בקשי הוא כאמור בנק לאומי, דרך זרוע ההשקעות הריאליות שלו לאומי פרטנס, מחזיקה ב-20% מברק קפיטל חיתום (חברה בת של ברק קפיטל כאמור).

אייל בקשי נחשב לאחד מסוחרי הנוסטרו הבולטים בשוק ההון המקומי, ופועל בהיקפים גדולים בשוקי הנגזרים, האג"ח והמניות. ברק קפיטל חיתום אחראית לחלק מההנפקות הגדולות במשק.

תגובת אייל בקשי טרם נתקבלה, ותשולב ככל שתתקבל.