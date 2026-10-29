איילון קיבלה הצעה ושוקלת ברצינות למזג את פעילות הגמל שלה לתוך אלטשולר שחם פיננסים, שנרכשת כעת על ידי החברה האם של איילון, ווישור גלובלטק. בשיחה עם גלובס מפרט מקור בכיר באיילון את תנאי העסקה מבחינתו: "עדיין לא התקבלה החלטה. אנחנו מגיעים למשא ומתן בעמדה ברורה מאוד - לא נחזור על הטעות עם החזקות המיעוט שהיו לנו במיטב בעשור הקודם. לא נהיה גורם פסיבי".

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לדברי הבכיר, באיילון יעמדו על מספר דרישות ליבה: "השם של איילון יופיע בשמה של חברת הגמל המאוחדת. בנוסף, נדרוש דומיננטיות בניהול החברה - הן בצד ניהול ההשקעות והן במתן השירות לסוכני הביטוח. אנחנו בולטים כבר כיום ביחס ובכלים שאנו מעניקים לסוכנים, ונשמור על כך בדיוק". הוא הוסיף והדגיש: "קרא את השפתיים שלי - אם התנאים הללו לא יתקיימו, פשוט לא תהיה עסקה".

השינוי בכיוון של איילון, שהביעה נכונות למהלך לאחר שבמהלכים קודמים נמנעה מכך, נובע לא רק משיקולי חוק הריכוזיות אלא גם מהזדמנות אסטרטגית. "היתרון הוא שלאלטשולר שחם יש פעילות פנסיה", מסביר הגורם. "זהו תחום שהולך וצומח, וכדי להגיע בו לרווחיות חייבים להיות בבעלות על מסת כסף קריטית".

כעת, השאלה המרכזית היא כיצד יתנהל המשא ומתן בין הצדדים. התנאים שמציבה איילון, לפחות במישור הרשמי, צפויים להיתקל בהתנגדות מצד אלטשולר שחם פיננסים - שם כבר הבהירו בעבר כי לא יסכימו לשינוי במבנה ניהול ההשקעות, וימשיכו להוביל תחום זה באופן בלעדי.