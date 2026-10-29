אמזון מפרסמת הערב (ה') את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2026, כאשר המשקיעים בוחנים האם הצמיחה המהירה בפעילות הענן והבינה המלאכותית מצליחה להצדיק את השקעות הענק של החברה בתשתיות מחשוב.

החברה מדווחת על הכנסות של 201.9 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על כ־202.1 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב-1.89 דולר, לעומת תחזיות של כ1.96 דולר למניה.

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נתוני הכנסות נוספים שעמדו במוקד תשומת הלב של המשקיעים: שירותי הענן AWS של אמזון: הכנסות של 45.98 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 45.48 מיליארד דולר. הכנסות מפרסום: 19.64 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 20.82 מיליארד דולר.

הדוחות מתפרסמים על רקע ביקוש גובר לשירותי הענן של אמזון מצד חברות בינה מלאכותית, ובהן אנתרופיק ו־OpenAI, לצד חששות מהשפעת ההוצאות הגבוהות על תזרים המזומנים.

לקראת פרסום הדוחות העריכו האנליסטים כי הכנסות אמזון יצמחו בכ־12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שבו הסתכמו בכ־180.2 מיליארד דולר. מדובר בקצב צמיחה מתון יותר מזה שנרשם ברבעון הקודם, שבו צמחו הכנסות החברה בכ20%. אחת הסיבות לכך היא עיתוי אירוע המכירות Prime Day, שהתקיים השנה ביוני ונכלל ברבעון השני, בעוד שבשנה שעברה נערך ביולי ונכלל ברבעון השלישי. אמזון העריכה כי השינוי בעיתוי האירוע יפחית כמעט ארבע נקודות אחוז מקצב הצמיחה שלה ברבעון הנוכחי. מניית אמזון עלתה בכ־12% מתחילת השנה, ומחירי האופציות על המניה מצביעים על כך שהשוק צופה תנודה של כ־7% במחירה, כלפי מעלה או מטה, בעקבות פרסום הדוחות.

בונה על אנתרופיק

גורם נוסף שהשפיע על תוצאות אמזון הוא ההשקעה שלה בחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק. ברבעון הקודם רשמה אמזון רווח של כ־53.4 מיליארד דולר לפני מס, בעיקר בזכות העלייה בשווי ההשקעה באנתרופיק. כתוצאה מכך, הרווח של אמזון ברבעון הקודם הגיע ל־5.75 דולר למניה, הרבה מעל תחזיות האנליסטים. לפי הדיווח הרבעוני של אמזון, שווי ההחזקה שלה באנתרופיק הגיע בסוף יוני לכ־190 מיליארד דולר. כעת, לאחר שאנתרופיק הגישה השבוע תשקיף לקראת הנפקה בנאסד"ק, המשקיעים יבחנו כיצד שינויים בשווי ההשקעה עשויים להשפיע על רווחי אמזון.

אנתרופיק היא לא רק חברה שאמזון השקיעה בה, אלא גם אחת הלקוחות הגדולים של שירותי הענן שלה, AWS. לפי תשקיף ההנפקה שהגישה השבוע, אנתרופיק התחייבה לרכוש מאמזון שירותי מחשוב בהיקף של לפחות 110 מיליארד דולר בשנים הקרובות. עבור אמזון מדובר בהכנסות עתידיות משמעותיות, אך כדי לספק את השירותים הללו היא תידרש להמשיך להשקיע סכומים גדולים בהקמת מרכזי נתונים ובהרחבת תשתיות המחשוב שלה.

בסופו של דבר, הדוחות נבחנים דרך הפער בין הביקוש העצום לשירותי הענן של אמזון לבין העלות הגבוהה של הרחבת התשתיות הנדרשות כדי לספק אותו. מצד אחד, AWS ממשיכה לצמוח בקצב מהיר, עם כאמור צבר הזמנות של מאות מיליארדי דולרים ולקוחות גדולים כמו אנתרופיק ו־OpenAI.

מצד שני, השקעות הענק בתשתיות AI כבר הובילו לתזרים מזומנים חופשי שלילי. השאלה המרכזית היא האם אמזון תצליח לשכנע את המשקיעים שהצמיחה בפעילות הענן והרווחיות שהיא מייצרת מצדיקות את המשך הגדלת ההשקעות