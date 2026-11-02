הקרנות הריכוזיות במיוחד שמציעות יותר מדי מהדבר הטוב

האם אתם משקיעים יותר מדי כסף במעט מדי מניות, או שאולי דווקא לא מספיק? כבר שנים שמשקיעים חוששים ששוק המניות האמריקאי מרוכז מדי בקומץ מניות של חברות ענק מצליחות, כמו אנבידיה, אפל ומיקרוסופט. אבל אולי דווקא החשיפה שלכם למניות האלה נמוכה מדי?

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זה הרעיון שעומד מאחורי סדרה של קרנות סל חדשות, שמקצות משקל גדול במיוחד למניות של החברות הגדולות בענפים שונים בארה"ב. השאלה אם כדאי לכם להשקיע באחת מהקרנות האלה תלויה הרבה פחות באופן שבו הן בנויות, והרבה יותר באופי שלכם כמשקיעים.

רוב המשקיעים צריכים לגשת בזהירות לכל קרנות הסל, ובייחוד לגרסאות החדשות שלהן, שבהן ריכוז ההשקעות גבוה במיוחד. קרנות סל עלולות להפוך למגרש המשחקים של השטן, שבו אפילו משקיעים סבלניים בדרך כלל מתפתים לרדוף אחרי תשואות קצרות טווח שמשתנות בפראות. הקרנות החדשות, בעלות ריכוז השקעות גבוה, עלולות להפוך את הפיתוי הזה למסוכן עוד יותר.

בעשורים האחרונים, לצד הזינוק בפופולריות של קרנות מחקות מדד העוקבות אחר שוק המניות הרחב, גם קרנות סל מחקות מדד המתמקדות בענף אחד בלבד - כמו בריאות, פיננסים, טכנולוגיה או אנרגיה - שגשגו. מתחילת השנה 42 מיליארד דולר זרמו לקרנות סל העוקבות אחר מדדי טכנולוגיה בלבד, לפי נתוני מורנינגסטאר.

אלא שקרנות סל הן דוגמה מובהקת לכך שהשקעה בקרנות מחקות מדד אינה תמיד פשוטה כפי שנהוג לחשוב.

תקנות ניירות ערך וכללי המס הפדרליים בארה"ב מגבילים את שיעור הנכסים שקרנות סל וקרנות נאמנות רשאיות להחזיק במניות בעלות המשקל הגדול ביותר בתיקיהן. ככלל, קרן אינה רשאית להשקיע יותר מ־25% מנכסיה בחברה אחת. נוסף על כך, החזקות שכל אחת מהן מהווה יותר מ־5% מנכסי הקרן אינן יכולות לעלות יחד על מחצית משווי הקרן. חריגה מהמגבלות האלה מותרת באופן זמני בלבד.

ובינתיים, המניות הגדולות הפכו לענקיות של ממש. בתחילת שנת 2024 משקלן של אפל ומיקרוסופט במדד טכנולוגיית המידע של S&P דאו ג'ונס הגיע ל־22% כל אחת. חברת S&P נאלצה להגביל באופן מלאכותי את משקלה של אנבידיה במדד ל־5% כדי למנוע ממשקלן המשותף של שלוש החברות לחרוג ממגבלת הריכוז המותרת של 50%.

ואז ביוני 2024, אנבידיה עקפה את אפל בשווי השוק, בדיוק לקראת העדכון הרבעוני של הרכב המדד. משקלה של אנבידיה במדד הטכנולוגיה זינק מיד ל־21%, משקלה של מיקרוסופט נותר כמעט ללא שינוי, ומשקלה של אפל ירד מתחת ל־5%.

S&P ודאו ג'ונס ערכו מאז שינויים במתודולוגיית המדד כדי לצמצם את השפעתם של שינויים חדים כאלה.

ובכל זאת, חמש המניות הגדולות ביותר, אנבידיה , אפל , מיקרוסופט , ברודקום ומיקרון טכנולוג'י , מהוות 66% משווי השוק הכולל של מגזר הטכנולוגיה במדד S&P 500. בקרן הסל Technology Select Sector SPDR של סטייט סטריט, המוכרת בעיקר בסימול המסחר XLK, אותן חמש מניות מהוות 50% מנכסי הקרן, המסתכמים ב־126 מיליארד דולר.

השיטה שעוקפת את הרגולציה

לאחרונה, כמה חברות השיקו קרנות סל שנועדו לצמצם את העיוותים האלה באמצעות ניצול פרצה רגולטורית. השקעת חלק גדול מנכסי הקרן בקרן סל אחרת, שאינה נכללת בחישוב מגבלות הריכוז, מאפשרת להן להגדיל את החשיפה לחברות הגדולות ביותר.

קרן הסל State Street S&P 500 Technology Market Sector SPDR, שהושקה בתחילת החודש, משקיעה 66% מנכסיה בקרן XLK הגדולה של סטייט סטריט.

הקרן החדשה, הנסחרת תחת הסימול XLKM, מחזיקה ישירות בשלוש מניות בלבד שמשקלן עולה על 5% מנכסיה: אנבידיה 10.3%, אפל 9.8% ומיקרוסופט 7.8%. המשקל הכולל של החזקות אלה נמוך בהרבה מהמגבלה של 50% החלה על החזקות שמשקל כל אחת מהן עולה על 5%.

אבל חשוב לזכור: 66% מנכסי XLKM מושקעים בקרן Technology Select Sector ETF של סטייט סטריט. השבוע הקרן הוותיקה והגדולה החזיקה מעל 14.9% מנכסיה באנבידיה, 14.3% באפל ו־11.3% במיקרוסופט.

כשמביאים בחשבון גם את ההחזקות העקיפות האלה, מתברר כי בפועל 55% מנכסי הקרן החדשה מושקעים בשלוש המניות הגדולות ביותר. נוסף על ההחזקה הישירה של XLKM באנבידיה, בשיעור של 10.3%, השקעה של 66% מנכסיה בקרן הוותיקה מעניקה לה חשיפה עקיפה נוספת של 9.9% לאנבידיה. אותו עיקרון חל גם על יתר ההחזקות הגדולות שלה.

לדברי מתיו ברטוליני, ראש מערך אסטרטגי במחקר עולמי בסטייט סטריט אינווסטמנט מנג'מנט, המבנה הזה מאפשר לקרן החדשה, שאינה כפופה למגבלות הריכוז המסורתיות, לשקף בצורה מדויקת יותר את משקלן היחסי של מניות הטכנולוגיה במדד S&P 500. הוא גם מצמצם את השפעתם של שינויי המשקל הנוקשים שהרגולציה כופה על קרנות סל מסורתיות.

באוגוסט אשתקד החלה חברת VanEck להשיק את סדרת קרנות הסל TruSector, שכיום מכסה את כל 11 המגזרים במדד S&P 500. (סטייט סטריט, לעומתה, מציעה עד כה ארבע קרנות סל שאינן כפופות למגבלות הריכוז המסורתיות). קרנות TruSector של VanEck יכולות להגדיל את החשיפה שלהן למניות המובילות באמצעות החזקות גדולות בקרנות סל מחקות מדד הפועלות באותם מגזרים, ובהן גם קרנות של סטייט סטריט.

קרן הסל VanEck Energy TruSector ETF משקיעה 23% מנכסיה בקרן Energy Select Sector SPDR של סטייט סטריט, ובכך מגדילה בעקיפין את חשיפתה לחברות ענק כמו אקסון מובייל ושברון . אף שמבחינה טכנית קרנות TruSector של VanEck הן קרנות בניהול אקטיבי, הן שואפות להשיג תשואה קרובה ככל האפשר לזו של המדד הענפי הרלוונטי.

גם קרנות סל חדשות של חברות אחרות מתמקדות במניות הגדולות בכל ענף, אך משתמשות בשיטות שונות. המשותף לכל הקרנות האלה הוא שהן לוקחות השקעה שכבר מרוכזת מאוד במספר מצומצם של מניות, ומגדילות את הריכוז עוד יותר.

קרנות מסוג זה צפויות להציג ביצועים טובים במיוחד בשוק עולה, וביצועים גרועים במיוחד בשוק יורד, כאשר תשואות הענף נשענות בעיקר על קומץ מניות גדולות שנעות באותו כיוון.

מניות של חברות ענק כמו אנבידיה נחלשו לאחרונה, על רקע החששות הגוברים בנוגע לתשואות העתידיות מהשקעות בבינה מלאכותית. במקביל, כמה מקרנות הטכנולוגיה שאינן כפופות למגבלות הריכוז מציגות ביצועים פחות טובים מהקרנות המסורתיות. "הקרנות האלה בהחלט אינן פתרון השקעה שעומד בפני עצמו עבור אף משקיע", אומר מייקל קוהיק, מנהל תחום ניהול המוצרים בקרנות VanEck.

אות האזהרה מההיסטוריה

התופעה הזאת מוכרת עוד מהתקופה שקדמה למפולת הבורסה בשנת 1929. באותם ימים, כשקרנות שהשקיעו בחברות תשתית ושירותים חיוניים זינקו ולאחר מכן קרסו, משקיעים הזרימו כספים לקרנות סל בתקופות של תשואות גבוהות, ומשכו אותם כשהביצועים הידרדרו. כך הם קיבעו הפסדים כבדים.

ייתכן שמשקיעים ישיגו תוצאות טובות יותר דווקא אם ירכשו קרנות סל המתמקדות בענפים שאינם פופולריים. בתחילת השנה שררה הסכמה כמעט גורפת שלפיה פוטנציאל הצמיחה של הבינה המלאכותית בלתי מוגבל. בפועל, מתחילת השנה מניות האנרגיה הניבו תשואה גבוהה ב־25 נקודות אחוז מזו של מניות הטכנולוגיה.

קרנות הסל החדשות, שבהן ריכוז ההשקעות גבוה במיוחד, מעניקות למשקיעים כלי עוצמתי יותר להתמקדות במניות המצליחות ביותר בענף מסוים. הן עשויות להניב עבורכם רווחים גדולים יותר אם תצליחו לזהות נכון איזה ענף עומד לשגשג.

מילת המפתח היא "אם".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.