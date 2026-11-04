ענקית המזון, תנובה, נערכת פעם נוספת להנפקה בבורסה בתל אביב, לפי שווי שעשוי לעלות על 10 מיליארד שקל. בכירים בחברה כבר פנו לקבלת ייעוץ משפטי לקראת המהלך, שצפוי לצאת לדרך בשנה הבאה, והחלו בסבב פגישות עם גורמים בשוק ההון במטרה לקדם את ההנפקה. מדובר בשלב ראשוני של ההיערכות, לאחר שבשנים האחרונות בחנה תנובה מספר פעמים את האפשרות להפוך לחברה ציבורית, אך המהלכים לא יצאו לפועל.

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תנובה, הנמצאת בשליטת ברייט פוד הסינית, כבר בחנה בעבר הנפקה לפי שווי של כ-10 מיליארד שקל. בסוף 2025 דווח בגלובס כי גורמים בסביבת החברה נערכים להנפקה במהלך 2026. באותה תקופה התייחס מנכ"ל תנובה, גדי קוניא, לאפשרות ההנפקה ואמר כי ההחלטה נתונה בידי בעלי המניות. לדבריו, החברה רווחית וצומחת ואינה זקוקה לגיוס הון, אך להנפקה עשויים להיות יתרונות אחרים.

ניסיון משמעותי קודם לקדם את ההנפקה התרחש ב-2021, אז ביקשה ברייט פוד, המחזיקה בכ-75% ממניות תנובה, להנפיק את החברה לפי שווי מוערך של 9-10 מיליארד שקל. המהלך נתקל בהתנגדות מצד ארגוני הקיבוצים, המחזיקים ביתרת המניות (כ-25%), והוביל למחלוקת חריפה בין הצדדים.

ברייט פוד רכשה את השליטה בתנובה בשנת 2015 מידי קרן אייפקס ומבטח שמיר , בעסקה ששיקפה לחברה שווי של כ-8.6 מיליארד שקל. אם הניסיון הנוכחי יבשיל להנפקה בשווי המבוקש, תהיה זו אחת ההנפקות הגדולות שנראו בבורסה בתל אביב.

גל ההנפקות בענף המזון

הניסיון המחודש של תנובה להגיע לבורסה מגיע לאחר גל הנפקות של חברות מזון בשנה האחרונה. במהלך 2025 הצטרפו לבורסה יצרנית הבשר בלדי , מחלבות גד , המתחרה בתנובה בשוק החלב, וחברת המזון סוגת , שגייסו הון לפי שווי של יותר ממיליארד שקל כל אחת. בהמשך הצטרפה אליהן גם רוסטיק בייקרי . לצד החברות החדשות נסחרות בבורסה זה שנים חברות מזון ותיקות, ובראשן שטראוס , מהמתחרות הגדולות של תנובה, וכן נטו מלינדה , ויליפוד , זנלכל ואחרות.

על רקע ההתעניינות הגוברת בענף השיקה הבורסה בתל אביב בחודש מאי האחרון את מדד ת"א-מזון, שנועד לרכז את מניות חברות המזון, היבואניות ורשתות השיווק. בעת ההשקה העריכה הבורסה כי המדד יכלול 21 מניות בשווי שוק כולל של כ-65 מיליארד שקל.

עם זאת, ההתלהבות של המשקיעים מהענף הצטננה בחודשים שלאחר מכן. לפי בדיקת גלובס מאוגוסט, המדד איבד יותר מ־18% מערכו מאז השקתו, על רקע ירידות במניות המזון וצמצום המכפילים בענף. תנובה, אם תשלים את הנפקתה לפי השווי המוערך, עשויה להפוך לאחת מחברות המזון הגדולות בבורסה מבחינת שווי שוק.

בתנובה בחרו שלא להגיב לתוכן הידיעה.