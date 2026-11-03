30 מיליון דולר לחברה שפיתחה צמיד המטפל בפרפור פרוזדורים באופן לא פולשני

חברת StimCardio הישראלית, המפתחת צמיד אשר יוצר גירוי עצבי לטיפול לא פולשני בפרפור פרוזדורים, הודיעה על גיוס של 30 מיליון דולר. פרפור פרוזדורים הוא הפרעת לב שכיחה מאוד (כ-59 מיליון איש בעולם) וחמורה, אשר הטיפול הנוכחי בה הוא בדרך כלל באמצעות תרופות או אבלציה, פרוצדורה פולשנית או זעיר פולשנית שצורבים בה חלק קטן מרקמת הלב כדי לשפר את התפקוד של הלב כולו.

● החברה הישראלית שמשתפת פעולה עם אנבידיה ומכריזה: נהפוך ליוניקורן בקרוב

● הם פתרו בעיה שכלל לא קיימת בישראל ורשמו אקזיט של 250 מיליון דולר

לדברי עמוס זיו, הסמנכ"ל המדעי ומייסד החברה: "הראינו את יעילות המוצר בשני ניסויים במסגרת טיפול ביתי. בניסוי הראשון, הראינו כי אצל מטופלים עם פרפור פרוזדורים ראשוני, שלא עברו אבלציה, הפחתנו תסמינים, ביניהם קוצר נשימה, דפיקות לב חזקות וחולשה, בכ-80% באמצעות המכשיר הלא פולשני. הפחתנו גם את 'עומס הפרפור', כלומר את משך הזמן המצטבר שהלב נמצא במצב של פרפור. בניסוי שני, במטופלים שכבר עברו אבלציה, הראינו שאנחנו מפחיתים ב-50% את ההישנות, כלומר את חזרתם של הפרפורים וכשל הפרוצדורה, וכן את כמות האירועים, תוצאה שהייתה מובהקת לעומת קבוצת ביקורת". הישנות אירועי פרפור אחרי טיפול אבלציה מתרחשת אצל כ-30%-40% מהמטופלים, כך על פי נתוני החברה.

את הגיוס הובילה קרן Metis Medtech, השייכת ליזם המכשור הרפואי הסדרתי ג'ון סלאמפ, שכבר רשם אקזיטים בתחום בהיקף של מעל 1.25 מיליארד דולר, והשתתפו בו גם Catalyst Health Ventures ומספר חברות מכשור רפואי שהשקיעו בחברה מסיבות אסטרטגיות. זיו מציין כי חברות המפתחות מכשירי אבלציה מתעניינות במכשיר שיכול לעזור להפחית מקרי כשל בשימוש במוצר שלהם.

המשקיע סלאמפ אמר עם ההודעה כי: "למרות שנים של התקדמות בתחום האבלציה, הישנות של פרפור עליות היא עדיין תופעה שאין לה מענה. לסטים קרדיו יש גישה שונה לגמרי, שאנחנו מאמינים שתגדיר מחדש את אופן הטיפול במחלה".

כעת החברה מתכננת להיכנס לניסוי פיבוטלי (ניסוי רב מרכזי גדול שעשוי להיות האחרון לפני שיווק), לאחר מכן היא מצפה להגיש את מוצר לאישור ה-FDA במסלול של מכשיר רפואי De Novo.

מגזין טיים מכיר בהמצאה ישראלית-במקור: מכשיר לניטור הבריאות דרך ניתוח התוצרים באסלה הביתית

מגזין הטיים בחר לרשימת "ההמצאות הטובות של שנת 2026", את המוצר Dekoda מחברת Kohler Health, מכשיר המוצב בתוך אסלת השירותים הביתית, צופה בתוצרים ומנתח על פיהם את בריאות המשתמש. המכשיר יודע לספק נתונים על התייבשות, דם בצואה ובריאות המעי.

מדובר בהמצאה ישראלית, שמקורה בחברה Outsense Diagnostics שהקים ב-2016 היזם הסדרתי ישי אתר (היום בחברת ההתחדשות התאית BioChange). החברה נרכשה ב-2022 בסכום שלא פורסם.

Kohler היא חברה פרטית ותיקה מקליפורניה המתמחה בעיצוב, בעיקר בתחום חדרי האמבטיה והמטבחים. היא הקימה ב-2025 סביב המוצר של אאוטסנס את חברת הבריאות שלה, שמטרתה 'להפוך את האמבטיה למרכז הבריאות ואיכות החיים של הבית', כך על פי החברה.

"אני נותן המון קרדיט לצוות של Kohler שהביאו את המוצר הזה רחוק מכפי שאי פעם יכולנו בעצמנו, ולמשקיעים והצוות שלנו שהאמינו ברעיון המוזר, למרות שהזהרתי אותם שהכסף שלהם עלול להישטף באסלה", כתב אתר ברשתות החברתיות שלו בעקבות הבחירה.

הצעת הרכש של סטיל לאינמוד פקעה, ובעל מניות נוסף כותב: "רכישה במועד זה תהיה גלולת רעל"

בסוף אוקטובר פקעה הצעת הרכישה לחברת אינמוד מטעם בעלת המניות סטיל פרטנרס, שהייתה מעוניינת לרכוש את החברה לפי מחיר של 16.75 דולר למניה, שווי של מיליארד דולר, וכ-21% מעל מחיר המניה היום. לפני כמה שבועות, פקעה גם הצעת הרכישה של המנכ"ל ומייסד החברה משה מזרחי, שהציע 16.2 דולר למניה.

סטיל טענה כי דירקטוריון החברה התנה את תהליך הרכישה בכך שסטיל תמחק תביעה המתנהלת בבית המשפט בחיפה, ובה נטען כי הדירקטוריון פועל בעצה אחת עם מזרחי. מקורבים לחברה טענו מנגד, כי סטיל היא שלא התקדמה בעסקה.

היום פרסמה חברת Viking המחזיקה ב-3% מהחברה מכתב לדירקטוריון החברה ובו מספר דרישות לאור פקיעת שתי ההצעות. "איננו משקיע אקטיביסטי ואיננו תומכים באף אחד מהצדדים", מסביר השותף בקרן ג'ונתן נורווד, "אך המניה ממשיכה לדשדש על רקע תפיסות המשקיעים לגבי עסקאות המשרתות אינטרסים אישיים וממשל תאגידי לקוי. לחברה קופת מזומנים של 500 מיליון דולר. לו הייתה מתקדמת הצעת הרכישה של מזרחי, כ-40% מהסכום היה מגולם בקופת המזומנים של החברה. בינתיים, ההחלטות לגבי עתיד החברה מתקבלות על ידי אותם גורמים שמעוניינים לרכוש אותה, אף שהם מחזיקים רק כ-13% מהחברה". נורווד דורש כי כל הצעת רכישה מצד גורמים פנימיים בחברה תתקבל ברוב מקרב בעלי המניות שאין להם עניין אישי בעסקה

הקרן דורשת גם הסברים מדוע נדחו כל החלטות הרכישה מאז פברואר, כולל הצעה יקרה יותר של מזרחי והצעה של קרן קוריאנית. כמו כן, קורא נורווד לדירקטוריון שלא לבצע רכישה משמעותית עד להשלמת הליך המכירה. לדבריו, שימוש בכספי החברה לצורך רכישה בשלב הנוכחי עלול לשמש כמעין "גלולת רעל", שתהפוך את אינמוד לאטרקטיבית פחות בעיני רוכשים פוטנציאליים. במקום זאת, הוא קורא להשיב את עודפי המזומנים לבעלי המניות באמצעות רכישה עצמית של מניות או חלוקת דיבידנד מיוחד.

נורווד קורא הן לסטיל פרטנרס והן לגורמים אחרים בחברה להציג את הצעותיהם ישירות לבעלי המניות באמצעות הצעת רכש, אם הם סבורים שהן הוגנות, ולאפשר לבעלי המניות להחליט.

אלמדה תרשום רווח של 5 מיליון דולר ממכירת טיילורמד

שותפות המו"פ אלמדה הודיעה כי תרשום הכנסה של 7.6 מיליון דולר ורווח של כ-5 מיליון דולר בעקבות מכירת השליטה בחברת הפורטפוליו שלה טיילורמד. אלמדה החזיקה ערב העסקה ב-3% מהחברה. זהו האקזיט השני של אלמדה השנה, ולפני כשבוע הודיעה כי תחלק דיבידנד של 25 מיליון שקל, או 1.29 שקל למניה, בעקבות האקזיט שרשמה בינואר השנה בחברת ביופרוטקט.

אלמדה הוקמה על ידי אירית יניב, אמיר בלאט וצחי סולטן והונפקה בבורסה בתל אביב באוקטובר 2020 כחלק מגל הנפקת שותפויות המו"פ שהגיעו לבורסה באותה השנה. לא כל שותפויות המו"פ שגשגו, וחלק גם פורקו בינתיים. האקזיטים של אלמדה בשנה האחרונה מציגים בכל זאת היתכנות למודל, אף שמנייתה נסחרת במחיר נמוך ב-52% ממחירה בהנפקה, ושווי השותפות עומד על 55 מיליון שקל בלבד.

בין החברות הנוספות בפורטפוליו של החברה ניתן למצוא את נוראמי מדיקל, שפיתחה שתלים לסגירת פצעים, בעיקר בגולגולת, וריליטי שפיתחה מוצר למניעת שפיכה מוקדמת, ולומן שפיתחה מכשיר המאפשר לזהות בנשיפה את הרכב התוצרים המטבוליים של הגוף.

איכילוב וחברת ה- AI וונדרפול ישתפו פעולה בתחום הרפואי

בית החולים איכילוב הודיע על שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת הבינה המלאכותית Wonderful. החברה הישראלית, המפתחת שירותי AI ייעודיים לארגוניים, גייסה לאחרונה 550 מיליון דולר לפי שווי של 5 מיליארד דולר, והגיעה לקצב הכנסות שנתי של 70 מיליון דולר, רק שנתיים לאחר שהוקמה.

במסגרת השותפות, איכילוב ישתמש במערכת ההפעלה של Wonderful להטמעת סוכני AI בתהליכים תפעוליים, שירותיים וקליניים. בטווח הארוך יותר, המטרה היא לבנות שכבת בינה מלאכותית ארגונית שתחבר את כל תהליכי העבודה בבית החולים. המטרה היא לפתח פתרונות שישמשו בתי חולים ברחבי העולם, כאשר איכילוב ישמש כמודל יישומי לטכנולוגיות שיפותחו.

רבעון מוצלח נוסף לסופוייב

סופוייב, חברת האסתטיקה הרפואית הבורסאית השלישית שהקים ד"ר שמעון אקהויז, לא עוצרת, ומדווחת גם ברבעון הנוכחי על צמיחה. החברה רשמה הכנסות של 28 מיליון דולר, גידול של 35% לעומת התקופה המקבילה. הגידול נשמר גם ברווחיות הגולמית והתפעולית, והרווח הנקי צמח מ-0.9 מיליון דולר ברבעון, ל-4.1 מיליון. התוצאות הן דומות גם בהסתכלות על תשעה החודשים הראשונים של השנה, לעומת התקופה המקבילה ב-2025.

החברה מייחסת את הגידול לצמיחה בפעילותה בכל האזורים הגיאוגרפיים, ובעיקר בארצות הברית ובמזרח אסיה, הן במכירת מערכות והן במכירת פולסים למערכות אצל לקוחות קיימים, וכן מהגדלת מערך המכירות.

מניית החברה עולה 13% בעקבות הדו"חות והחברה נסחרת לפי שווי של 1.42 מיליארד דולר.