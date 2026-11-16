גולף תסגור חמש חנויות ב"עזריאלי הנגב" בבאר שבע. זו הסיבה

בחודשים האחרונים מתנהל מאחורי הקלעים סכסוך בין קבוצת האופנה גולף, שבניהולו של אייל גרינברג, לבין קבוצת עזריאלי, סביב גובה דמי הניהול שמשלמת הרשת עבור חנויותיה בקניוני הקבוצה. המחלוקת הובילה למשא ומתן ממושך בין הצדדים, שבמהלכו ביקשה גולף לשפר את התנאים המסחריים שלה, אולם עד כה לא הושגו הסכמות. כעת נראה כי הסכסוך מחריף. לגלובס נודע כי גולף החליטה לסגור את חמש החנויות שהיא מפעילה בקניון עזריאלי הנגב בבאר שבע במהלך שנת 2027, עם תום הסכמי השכירות.

ההחלטה נחשפת חלקית במסגרת דוחות הרבעון השלישי של גולף שפורסמו היום (ב'), בהם מציינת החברה כי בעקבות בחינה מחודשת של הכדאיות הכלכלית של הסכמי השכירות שלה, החליטה לצמצם את פעילותה אצל "אחת מקבוצות הנדל"ן הגדולות במשק", ולסגור את כל סניפיה באחד הקניונים. בדוח נמנעת גולף מלנקוב בשמה של עזריאלי או בזהות הקניון, אך על פי המידע שהגיע לגלובס מדובר בקניון בבאר שבע.

עם זאת, גולף מבהירה כי השלמת המהלך תלויה גם בהתפתחויות במשא ומתן עם המשכיר ובתנאים הסופיים של הסכמי השכירות, כך שהאפשרות להגיע להסכמות חדשות עדיין עומדת על הפרק.

בוחנת את הסכמי השכירות בכלל הפעילות שלה

העימות בין הצדדים מגיע בתקופה שבה גולף מנסה לשפר את הרווחיות של פעילותה הקמעונאית, בין היתר באמצעות התייעלות במערכי המכירות והמלאי ובחינה מחודשת של מערך החנויות. החברה מציינת בדוחות כי היא בוחנת את כדאיות הסכמי השכירות לא רק ברמת החנות הבודדת, אלא גם ברמת כלל הפעילות שלה בנכסים של כל משכיר.

המהלך משקף את המשקל שמעניקה גולף לעלויות הנדל"ן, שנשארות מרכיב משמעותי בהוצאות התפעול גם כאשר המכירות בחנויות הקיימות נחלשות. עבור עזריאלי, מנגד, מדובר באפשרות לאובדן של חמישה סניפים של אחת מקבוצות הקמעונאות הוותיקות בישראל, אם המחלוקת לא תיפתר עד לסיום החוזים.

נציין כי לגלובס נודע כי עסקים נוספים המצויים במשאים ומתנים על הסכמי השכירות בקבוצת עזריאלי לא מרוצים מתמהיל דמי הניהול הקיים.

הרווחיות משתפרת, אבל החנויות הקיימות נחלשות

במקביל לסכסוך עם עזריאלי, גולף מסכמת את הרבעון השלישי של 2026 עם צמיחה מתונה בהכנסות ושיפור משמעותי ברווחיות התפעולית, אך ירידה בשורה התחתונה. הכנסות הקבוצה עלו ב-3.6% ל-224.3 מיליון שקל, בעיקר בזכות הרחבת שטחי המסחר, בעוד המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-1.7%, לעומת עלייה של 4.7% ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה ירידה של כ-4.7% במכירות בחנויות הזהות, כך שהגידול במחזור נובע בעיקר מהרחבת הפעילות ולא מהתחזקות הביקושים בחנויות הוותיקות.

למרות החולשה בפדיונות, גולף הצליחה לשפר את הרווחיות, בעיקר הודות לירידת שער הדולר שהוזילה את עלויות הרכש. הרווח הגולמי צמח ב-8.6% ל-146.1 מיליון שקל, ושיעורו מההכנסות עלה מ-62.1% ל-65.1%. הרווח התפעולי גדל בכ-29% ל-20.1 מיליון שקל, אך הרווח הנקי ירד בכ-15% ל-7.3 מיליון שקל, בעקבות עלייה בהוצאות המימון ומעבר מהטבת מס ברבעון המקביל להוצאות מס ברבעון הנוכחי.

השיפור ברווחיות בלט במיוחד במגזר אופנת ההלבשה, שבו זינק הרווח התפעולי בכ-65% ל-8.5 מיליון שקל, בעוד המכירות צמחו בכ-3.2% בלבד. מגזר אופנת הבית, הכולל גם את פעילות רשת סבון, רשם עלייה של כ-3.9% במכירות ל-123 מיליון שקל ורווח תפעולי של 11.6 מיליון שקל.

בסוף ספטמבר הפעילה גולף 347 חנויות, לעומת 328 שנה קודם לכן, אך הפדיון החודשי הממוצע למ"ר בכלל חנויות הקבוצה ירד בתשעת החודשים הראשונים בכ-4.8%. השחיקה בפדיון למ"ר ממחישה את האתגר שעומד בפני גולף: להמשיך ולהרחיב את פעילותה, תוך צמצום העלויות של הפעלת מערך החנויות הקיים.