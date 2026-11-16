האישור התקבל: רמי לוי יתחיל להעניק הלוואות ללקוחות

אחרי הסופרמרקטים, הסלולר והתעופה, רמי לוי מתקדם צעד נוסף בדרך לכניסה לשוק האשראי החוץ-בנקאי. החברה דיווחה הבוקר (ב') לבורסה כי החברה הבת שלה, רמי לוי שיווק השקמה שירותים פיננסיים, קיבלה אתמול רישיון מורחב למתן אשראי מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הרישיון, שתוקפו עד 31 בדצמבר 2028, ניתן בכפוף לתנאים ולהגבלות שנקבעו בו, והוא מאפשר לחברה להתקדם בתוכניותיה להציע שירותי אשראי לצרכנים ולעסקים.

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במקביל לקבלת הרישיון העניקה רשות שוק ההון היתרי שליטה בחברה הבת לרמי לוי, לבתו יפית אטיאס וליעקב עבוד לוי. מדובר בהתפתחות נוספת במהלך שמקדמת קבוצת הקמעונאות להרחבת פעילותה מעבר לתחומי המסחר המסורתיים, תוך ניסיון לנצל את בסיס הלקוחות הרחב שלה כדי להיכנס גם לשוק השירותים הפיננסיים.

בחודש מרץ האחרון חתמה הקבוצה על הסכם עם הכשרה החזקות אשראי פיננסיות, מקבוצת הכשרה ביטוח שבשליטת אלי אלעזרא, להקמת מיזם משותף בתחום האשראי. במסגרת ההסכם הוחלט על הקמת שתי שותפויות, שאחת מהן תעסוק במתן אשראי לעסקים והשנייה בהעמדת הלוואות ללקוחות פרטיים המגובות בנדל"ן, לרבות משכנתאות חוץ-בנקאיות. רמי לוי תחזיק ב-51% מיחידות ההשתתפות בכל אחת מהשותפויות, והכשרה תחזיק ב-49%. באוגוסט אישרה רשות התחרות את המיזוג.

בדיווח הנוכחי לא נמסרו פרטים על מועד תחילת מתן ההלוואות או על הריביות והתנאים שיוצעו ללקוחות. הכניסה לתחום האשראי היא חלק מתוכנית רחבה יותר של לוי להקים זרוע פיננסית שתספק שירותים נוספים ללקוחות הרשת. בדוחותיה לשנת 2025 ציינה החברה כי היא פועלת לקבלת רישיונות שיאפשרו לה להרחיב את פעילותה גם לשירותי תשלום, סליקה וניהול ארנק דיגיטלי, לצד העמקת פעילות מועדון כרטיסי האשראי שלה.