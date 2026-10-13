המנכ”ל שפיטר 90% מהעובדים שלו. ומה הוא בכל זאת מגייס?

מיותר מ־1,000 עובדים ל־120 בלבד בתוך כשלוש שנים. זהו השינוי שעברה חברת התקשורת Bird, במהלך שמנכ"ל החברה ומייסדה, רוברט ויס, מייחס בין היתר לאוטומציה ולשימוש נרחב בבינה מלאכותית. אבל לצד צמצום כוח האדם, ויס מציע גם תפיסת ניהול חדשה: בעידן ה־AI, הוא מעדיף עובדים שיודעים לעשות הרבה דברים על פני מומחים שמצטיינים בתחום אחד בלבד.

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בריאיון ל־Business Insider הסביר ויס כי החברה מחפשת עובדים בעלי יוזמה ויכולת לפעול בכמה תחומים. לדבריו, מהנדס שיודע לכתוב קוד אך חסר הבנה של המוצר אינו בהכרח מתאים לצורכי החברה. כלי AI מאפשרים לעובדים להרחיב את תחומי האחריות שלהם ולבצע משימות שבעבר דרשו כמה עובדים או צוותים נפרדים.

"אם היית בעל ביצועים גבוהים מאוד, אבל לא רב־תחומי, לא היית נשאר", אמר ויס ל־Business Insider.

החברה שנוסדה באמסטרדם ונקראה בעבר MessageBird, מספקת לעסקים תשתית לשליחה ולקבלה של הודעות, דואר אלקטרוני ושיחות עם לקוחות. בשנים האחרונות היא עברה גם שינוי אסטרטגי, וצמצמה את פעילותה באירופה לטובת התמקדות רבה יותר בשוק האמריקאי.

צמצום כוח האדם לא התרחש במהלך יחיד. בפברואר 2025 דיווח TechCrunch כי החברה פיטרה כ־120 עובדים, כשליש מכוח האדם באותה עת. לפי הדיווח, שנה קודם לכן קיצצה עוד כ־90 משרות. באותו חודש דיווח Reuters כי ויס מתכוון להעביר את עיקר פעילות החברה אל מחוץ לאירופה, בין היתר על רקע רגולציה ומחסור בכוח אדם טכנולוגי מיומן.

פחות עובדים, אבל האם העסק השתפר?

לפי הודעת החברה מ־23 בספטמבר, Bird רשמה EBITDA של 165 מיליון דולר ב־2025, לאחר שהטמיעה אוטומציה נרחבת בפעילותה. מדובר ברווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות, ולא ברווח נקי.

באותו יום הודיעה החברה על גיוס חוב של 450 מיליון דולר, בהובלת JPMorgan. המימון כולל הלוואה של 400 מיליון דולר ומסגרת אשראי של 50 מיליון דולר. לפי החברה, הכסף נועד בין היתר לספק נזילות לבעלי מניות קיימים ולעובדים בהווה ובעבר, ולא לממן את צמיחתה.

במקביל, Bird מפתחת תשתית שמאפשרת לסוכני AI לשלוח הודעות, לבצע שיחות ולנהל תקשורת עם לקוחות באמצעות הפלטפורמה שלה. ויס טוען כי האוטומציה הפכה את החברה ליעילה יותר ואפשרה לה להוריד מחירים ללקוחות.

עם זאת, הנתונים שפורסמו אינם מוכיחים שהבינה המלאכותית לבדה אחראית לצמצום כוח האדם או לשיפור בתוצאות. החברה עברה גם ארגון מחדש ושינוי במיקוד העסקי, ולא פורסמו נתונים מלאים המאפשרים לבודד את תרומת ה־AI לתוצאות הכספיות.