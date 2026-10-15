האיש שנלחם במגייסים הנוכלים, מודעה אחר מודעה

אישה מחייכת בשם לינדה אנתוני רוצה להציע לכם עבודה. ג'יי ג'ונס משוכנע שמדובר בבוט שמנסה להונות אתכם. ג'ונס מספר שנתקל בה לראשונה בלינקדאין, ערב אחד, קצת אחרי חצות. התפקיד שהופיע בפרופיל שלה היה: "מגייסת במיקור חוץ" בחברה בשם Confidential Jobs, שנמצאת בסמירנה שבג'ורג'יה. בהמשך הוא מצא העתק נוסף של הפרופיל שלה - תחת אותו השם בדיוק: "לינדה אנתוני" - הפעם בתפקיד "מומחית לחוזים" באותה החברה, אבל בקליפורניה. ואז, ג'יי ג'ונס מצא עוד שלוש "לינדה אנתוני".

● ראיון | אקירוב לא מוותר על כלל ביטוח: "אין שום סיבה לסרב לי"

● פופקורן | הבכיר לשעבר באפל מסביר איך לשכנע אנשים: "אל תגידו להם שהם טועים"

● המשפיעניות שהפכו את הסקווישים לעסק בשוק שמגלגל מיליונים

בכל הפרופילים הופיעה אותה תמונה בדיוק. מהעמודים של כל אותן "לינדות" עלה, כי הן הצטרפו ללינקדאין רק לאחרונה, וכתובות האינטרנט של הפרופילים הסתיימו כולן באותו רצף מספרים ואותיות - סימן לכך שנוצרו בכמויות גדולות, כך לדברי ג'ונס.

מאחורי תמונות הפרופיל המחייכות עלולה להסתתר סכנה ממשית: אם החשבונות הללו ישלחו הודעות למספר רב של מחפשי עבודה, הם עלולים לגנוב את זהותם או את הכספים שחסכו בעמל רב.

עבור ג'ונס, תושב אזור שיקגו, המכנה את עצמו "הפרופיילר", זהו עוד יום שלישי שגרתי. מדי יום הוא מבלה שעות ארוכות בנבירה בביצה העכורה הזאת של האינטרנט. ג'ונס, קופירייטר מובטל שמחפש עבודה בעצמו, מקדיש כעת את זמנו לאיתור הונאות המכוונות למחפשי עבודה, שהולכות ומתרבות בכל מקום. המשימה הזאת הובילה אותו אל הצדדים האפלים של שוק העבודה המקוון.

לדבריו, הוא עקב אחר כמעט 60 אלף מודעות דרושים מזויפות וסייע להסיר אותן מהאינטרנט - רובן בלינקדאין וחלקן באתר Teal. הוא עובד עד השעות הקטנות של הלילה, וכבר סימן כ־7,000 פרופילים החשודים בהונאה, בהם רבים שמפנים מועמדים למשרות האלה.

ג'יי ג'ונס (39) אישי: אב לשניים, גר באזור שיקגו

מקצועי: קופירייטר לשעבר, כיום מחפש עבודה ועובד כנהג "אובר". במקביל פועל כ"פרופיילר" המאתר ומסיר הונאות גיוס ברשת

עוד משהו: מוכר פריטי לבוש עם הסיסמה "אני מפטר נוכלים"

"זה כמו להיכנס למחילת ארנב אחרי מחילת ארנב", אומר ג'ונס, שעובד כנהג אובר בשעות שבהן אינו עסוק בציד נוכלים.

האמריקאים מתוסכלים יותר ויותר ממעשי ההונאה בתהליך חיפוש העבודה, ומחפשי העבודה נואשים. באוגוסט עמד שיעור המובטלים שחיפשו עבודה למעלה מחצי שנה על 27% - קרוב לרמתו הגבוהה ביותר זה יותר מעשור, למעט תקופת מגפת הקורונה.

בלינקדאין טוענים כי המערכות האוטומטיות של הפלטפורמה, המבוססות על בינה מלאכותית, מזהות ומסירות כמעט את כל ניסיונות ההונאה עוד לפני שמשתמשי הרשת, או ג'ונס, נתקלים בהם. מהחברה נמסר כי במחצית השנייה של 2025 הם מנעו את הפעלתם של קרוב ל-90 מיליון חשבונות מזויפים, וכי הם ממשיכים להפיץ עדכונים שנועדו להילחם בניסיונות הונאה פוטנציאליים. בקיץ האחרון אף שיתפו בלינקדאין פעולה עם ה-FBI כדי להדריך מחפשי עבודה.

לדברי ג'ונס, בוטים כמו "לינדה אנתוני" משתמשים בבינה מלאכותית כדי להתאים משרות לפרופיל של כל משתמש ולהתרחב בקצב מואץ. הנוכלים טוענים כי קורות החיים שלכם אינם עומדים בדרישות - אך מבטיחים כי אם תשלמו להם, הם יעזרו לכם לקבל הצעת עבודה. מודעות דרושים מזויפות אחרות נראות זהות למשרות אמיתיות שמציעות חברות ענק כמו יונדאי מוטור וקפיטל וואן.

ג'יי ג'ונס / צילום: WSJ

ג'ונס (39) החל במאבקו הסיזיפי לאחר שפוטר מעבודתו בענף הפרסום בסוף 2023. זמן קצר לאחר שהחל לחפש עבודה, נתקל באדם שהתחזה לכותב קורות חיים מקצועי - בדומה למקרה של "לינדה אנתוני". כשהתבקש לשלם, הבין כי מדובר בהונאה והחל לחקור את התופעה לעומק. לדבריו, חלק מהמגייסים המזויפים מבקשים מהמועמדים פרטים מזהים כמו רישיון נהיגה או מספר ביטוח לאומי, ולאחר מכן מוכרים את המידע.

גם כיום ג'ונס עדיין מחפש עבודה. במקביל, הוא מכשיר אנשי מקצוע בתחום אבטחת הסייבר לזהות הונאות ומנסה להשיג הזמנות להרצאות שתמורתן ישלמו לו. הוא מגייס תרומות ברשת מאנשים שמעריכים את פועלו, ומוכר פריטי לבוש עם סיסמאות כמו "אני מפטר נוכלים".

אחת העצות המרכזיות שלו לזיהוי הונאות? בדקו היטב פרופילים שבהם שם המשפחה הוא כזה שיכול להיות גם שם פרטי. לאחר שמצא את "לינדה אנתוני", איתר גם את "אוליביה פארקר" ואת "ג'סיקה בנט", ששתיהן הציגו את עצמן כמגייסות עובדים בחברה בשם Confidential. פרופילים מזויפים עשויים לכלול תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית, או תמונה נפוצה אחרת - למשל של סוכן נדל"ן או שחקן.

לאחר שג'ונס פרסם פוסט על הפרופילים המרובים של לינדה אנתוני, הקישורים אליהם הפסיקו לפעול. "כשמדליקים את האור", אמר, "הג'וקים בורחים".

הפרופילים שנחטפו על ידי האקרים

זמן קצר לאחר מכן נתקל ג'ונס בשיטת הונאה נוספת, המנצלת את האמון של המשתמשים בפרופילים מאומתים - ומזכירה את עלילת הסרט "סוף שבוע אצל ברני", שבו אורחים בבית נופש מעמידים פנים כי המארח המת שלהם עדיין בחיים.

משתמשים רבים מגישים ללינקדאין מסמך זיהוי ממשלתי כדי לאמת את זהותם ומקבלים תג "מאומת" המעיד על אמינות הפרופיל. אלא שחלקם שוכחים בהמשך מקיומם של החשבונות, שנותרים נטושים וצוברים אבק ברשת.

לדברי ג'ונס, זהו חלומו של כל האקר. נוכלים יכולים להשתלט על חשבון מאומת - בין אם הוא שייך למורה בבית ספר ובין אם למהנדס - ולהציג את עצמם כמגייסי עובדים בחברות אמיתיות. כשהם נהנים ממראית עין של אמינות, הם מפיצים למחפשי עבודה מודעות דרושים מזויפות כדי לאסוף את פרטיהם האישיים.

אחד הפרופילים שנחטפו לאחרונה היה שייך לרופא שיניים מצ'ילה. בקיץ האחרון הוא ומשתמשים נוספים הופיעו פתאום כעובדים בחברת Argenta Talent Acquisition - חברת גיוס קטנה מקולורדו.

מנכ"לית החברה, קלי ברקוס, נבהלה כשראתה את ה"עובדים החדשים" שצוותו אליה לכאורה, שכן היא העובדת היחידה בעסק. "זה המותג שלי, זה המוניטין שלי", אמרה.

היא שכרה את שירותיו של ג'ונס כדי לנתק את הפרופילים הללו מעמוד החברה שלה.

המשימה לא הייתה פשוטה. בלינקדאין קיבלו את הדיווחים שהגיש על הפרופילים שנחטפו, אך בטרם הסירו את שיוכם ל-Argenta, העניקה החברה לבעלי החשבונות ארכה של 14 יום לעדכן את פרטיהם או לערער על ההחלטה. לדברי לינקדאין, במקרים רבים דרישה מהמשתמשים לתקן בעצמם את הפרטים פותרת את הבעיה.

ג'ונס זעם. שבועיים הם פרק זמן ממושך מדי, שמאפשר לנוכלים להפיל ברשתם מועמדים נוספים. "לנוכלים לא מגיע יחס הוגן", אמר. "זה טרור כלכלי".

אוסקר רודריגז, סגן נשיא למוצרי אמון בלינקדאין, אמר כי הנוכלים מסתגלים במהירות למאמצי ההגנה של הפלטפורמה, וכי המאבק בספאם הוא מערכה מתמשכת. לינקדאין אומנם מבקשת ממגייסי עובדים לאמת את זהותם, אך לדברי רודריגז, האימות מספק מידע נוסף ואינו מהווה ערובה מוחלטת לאמינות.

כאשר משתמשים לוחצים על קישורים לאתרים חיצוניים כדי להגיש מועמדות למשרות, קופצת להם הודעה שקוראת לגלות ערנות. בהמשך החודש לינקדאין צפויה להשיק פיצ'ר חדש שיאפשר למעסיקים מאומתים להסיר באופן מיידי משתמשים שמשויכים לחברות שלהם.

דייוויד פאנו, מייסד ומנכ"ל Teal, אמר כי החברה משתדלת להסיר מודעות דרושים ברגע שג'ונס מדווח עליהן. "יש המון משרות מזויפות בחוץ, וזו בעיה שקשה להילחם בה", סיכם פאנו.

מודעות מזויפות בעמודים מאומתים

עצה נוספת של ג'ונס: היזהרו ממשרות שמתפרסמות בעמודי חברות בפלטפורמות חיצוניות כמו לינקדאין. ג'ונס גילה כי לפני כשישה חודשים פורסמו בעמוד הלינקדאין של יונדאי מוטור כ-30 משרות של מומחי הזנת נתונים ונציגי שירות לקוחות.

צילומי מסך שהגיעו לידי הוול סטריט ג'ורנל מראים כי המודעות, שהיו רצופות שגיאות כתיב, הופיעו בתוך העמוד המאומת של יונדאי בלינקדאין. אלא שהקישורים בהן הובילו לאתר חיצוני שאינו שייך ליונדאי, והמועמדים התבקשו לשלוח את קורות החיים שלהם לכתובת אימייל חיצונית.

ג'ונס גם משווה את שמות המשרות לאלה המופיעים באתרי הקריירה הרשמיים של החברות, כדי לקבוע אם מדובר במודעות מזויפות.

צילומי המסך של ג'ונס מראים כי מודעות דרושים לתפקיד "עוזר אדמיניסטרטיבי" בקפיטל וואן, שפורסמו בלינקדאין, היו מאומתות - אך הובילו לאתר שאינו קשור לחברה. באתר הרשמי של קפיטל וואן, לרוב המשרות בתחום האדמיניסטרציה יש שמות מעט שונים, כגון "עוזר אדמיניסטרטיבי בכיר" או "עוזר אדמיניסטרטיבי דרג 3".

דוברים מטעם יונדאי וקפיטל וואן מסרו כי החברות משתפות פעולה עם לינקדאין כדי להסיר מודעות דרושים מזויפות.

ג'ונס מחזיק לעיתים קרובות כ-50 לשוניות פתוחות בדפדפן בו-זמנית, והוא קורס בדרך כלל כמה פעמים בשבוע.

לאחרונה כתב ברשת שהוא מודאג מהעולם ששני ילדיו הקטנים יירשו, אך יש דבר אחד שמעודד אותו: "כשהם יגדלו, הם ישמעו מה אבא שלהם עשה כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר", סיכם, "והם ידעו שבאמת התכוונתי לזה".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.