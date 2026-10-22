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אג"ח

צרפת וגרמניה לא ראו נתון כזה כבר 15 שנה

תשואה על האג"ח הצרפתיות ל־10 שנים זינקה היום לרמתה הגבוהה מאז 2002, על רקע החששות מהגירעון ומהמשבר הפוליטי במדינה • במקביל, המשקיעים נוהרים לאג"ח גרמניה וארה"ב, ותשואותיהן יורדות על רקע הירידות במניות והחשש מהיקף ההשקעות ב־AI הממומנות בחוב

בועז בן נון 16:48
כלי רכב שרופים ברחובות פריז / צילום: ap, Emma Da Silva
כלי רכב שרופים ברחובות פריז / צילום: ap, Emma Da Silva

תשואות האג"ח הממשלתיות של צרפת עלו בחדות היום, בעוד שתשואות האג"ח המקבילות בארה"ב ובגרמניה ירדו. כתוצאה מכך, הפער בין התשואות על אג"ח ממשלת צרפת וגרמניה ל־10 שנים התרחב לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2011.

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החששות מפני האפשרות שהפרלמנט של צרפת יסכים על תקציב שנועד לצמצם את הגירעון הגבוה של המדינה, במיוחד על רקע ההפגנות האלימות האחרונות, הביאו את התשואה על האג"ח הצרפתיות ל־10 שנים לזנק ל־5.142% - רמתה הגבוהה ביותר מאז 2002, לפי נתוני LSEG.

חוזרים לחוף המבטחים

המכירות באג"ח הצרפתיות התרחשו בניגוד למגמה של ירידת התשואות על אג"ח ממשלת גרמניה וארה"ב, על רקע ירידות בשוקי המניות וחששות בנוגע לקיימותן של השקעות בתשתיות בינה מלאכותית הממומנות באמצעות חוב.

המשקיעים שיוצאים ממניות הטכנולוגיה ומאיגרות החוב באירופה חוזרים אל חוף המבטחים המסורתי: אג"ח ממשלת ארה"ב. מדובר במהפך לאחר שעד לאחרונה נרשם גל מכירות כבד באג"ח האמריקאיות שהקפיץ את התשואות לרמות שיא של שנים (מעל 5.1% לעשר שנים), על רקע החשש מריביות גבוהות לזמן ממושך ומגירעונות תופחים.

כעת, כשהחששות בשווקים מתגברים, היוצרות מתהפכות והביקושים לאג"ח ארה"ב מביאים לכך שהתשואות עליהן מתחילות לרדת. גם הבונדס הגרמניים נהנים מגל ביקושים דומה.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים ירדה ב־7.3 נקודות בסיס ל־5.072%, ואילו התשואה על האג"ח ל־30 שנה ירדה לרמתה הנמוכה ביותר זה ארבעה שבועות, 5.376%. התשואה על אג"ח ממשלת גרמניה ל־10 שנים ירדה ב־5.4 נקודות בסיס ל־3.37%, לפי נתוני Tradeweb.

כתוצאה מכך, הפער בין התשואות על אג"ח ממשלת צרפת (OAT) לאג"ח ממשלת גרמניה (Bund), שתיהן לטווח של 10 שנים, התרחב ל־173 נקודות בסיס.

"ההתפתחויות הנוכחיות בשווקים מצדיקות מעקב קפדני, אך המרווחים באג"ח הצרפתיות עדיין רחוקים מהרמות שעוררו בעבר חששות בבנק המרכזי האירופי", כתב מרקו ואלי, ראש תחום הניתוח המקרו־כלכלי והכלכלן הראשי במכון ההשקעות של יוניקרדיט, בהודעה שהתפרסמה בוול סטריט ג'ורנל.

לפני 4 שנים, כאשר הבנק המרכזי האירופי השיק את המכשיר להגנה על מנגנון העברת המדיניות המוניטרית (Transmission Protection Instrument), הפער בין התשואות על אג"ח ממשלת איטליה (BTP) לאג"ח ממשלת גרמניה ל־10 שנים נע סביב 200-250 נקודות בסיס, רמה הגבוהה משמעותית מהפערים הנוכחיים בין התשואות על אג"ח צרפת ואיטליה לאלה של גרמניה, כתב ואלי.

אם החששות בנוגע לצרפת יחריפו, אג"ח ממשלת גרמניה עשויות לשוב ולשמש נכס מקלט, כתב ג'ון פיטרסן, מנהל תיקים בחברת Eyb & Wallwitz.

כבר לא סיפור של ריביות

התנודתיות שנרשמת בשוקי האג"ח הממשלתיות כבר אינה רק סיפור של ריביות, אמר לוול סטריט ג'ורנל, מיץ' רזניק, ראש תחום האשראי הבינלאומי בפדרייטד הרמס. לדבריו, היא מובילה לשינויים בתיאבון לסיכון ומניעה התרחבות ממשית של המרווחים בשוק האג"ח הקונצרניות.

במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ירדו, על רקע הירידות בשוקי המניות והיחלשות הסיכויים שהפדרל ריזרב יעלה את הריבית בישיבתו בשבוע הבא.

"חלק גדול מהביקוש לנכסי מקלט, הנובע מהרתיעה מסיכון ומהחששות בנוגע לצרפת, הופנה לאג"ח ממשלת ארה"ב", כתב זאהיר אנווארי, מייסד קרן Revacy.