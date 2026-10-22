נזקי עתק ומתיחות גוברת: צרפת חוששת מסוף שבוע אלים נוסף

צרפת נאבקת לנסות ולחזור לשגרה, אחרי המהומות האלימות שזיעזעו את הכלכלה השנייה בגודלה באיחוד האירופי בסוף השבוע, אך חוששת משידור חוזר של העימותים כבר בסוף השבוע הקרוב. בכמה ערים, כולל בפריז, עדיין מוכרז עוצר לילי בימים האחרונים, הנאכף על ידי מסוקים וניידות משטרה. הנזק הכספי למבטחים צפוי לעבור רף של 1.2 מיליארד אירו, וכ-3,000 עסקים לפחות נפגעו במהומות.

הממשלה ניסתה לנהל משא ומתן עם האיגודים המקצועיים אמש, אך בתום פגישה בארמון האליזה הודיעה נציגתם כי אין הסכמות בין הצדדים, וייתכן כי יתקיימו הפגנות נוספות בסופי השבוע הקרובים. גם איגודי התלמידים והסטודנטים פרשו משיחות עם גורמים ממשלתיים.

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מהזווית המקרו-כלכלית, האירועים תרמו לחצייה של רף היסטורי בתשואות האג"ח לעשר שנים של ממשלת צרפת. הן עומדות נכון להבוקר (ה') על מעט מעל 5%, לראשונה מאז 2002. ההתייקרות מעיבה עוד יותר על התקציב הצרפתי, וצפויה לייקר את החזרי החוב בעבור הממשלה הצרפתית. כעת כל העיניים נשואות לדיוני התקציב המתנהלים במקביל באסיפה הלאומית, ולניסיון של ממשלת המיעוט של הנשיא עמנואל מקרון להפגין תקציב אחראי-פיסקלית, כמו גם למטה הבנק המרכזי האירופי בפרנקפורט, ששוקל אפשרויות סיוע לצרפת.

"פסקי דין רכים, ללא זמני מאסר בפועל"

ביממה האחרונה החלו להינתן פסקי דין בשורה של מעצרים שבוצעו בשבוע האחרון, כולל מה-17 באוקטובר עצמו, שהפך ליום זעם הכולל ביזה ואלימות כלפי משטרה והציבור. כמה חשודים נעצרו במהלך הביזה עצמה, והועמדו לדין כבר ביום שלישי. התקשורת הצרפתית דיווחה על המשפטים. בפריז נידון אב לחמישה בשם לאמין שעובד בבנייה ל-10 חודשי מאסר (שיומרו לעבודות בקהילה) ואב לשניים בשם סופיאן לשישה חודשי מאסר (שיומרו באזיק אלקטרוני). הם פרצו לחנות לואי ויטון. התביעה דרשה 18 חודשי מאסר.

בן 18 בשם מוסטפא הואשם בזריקת אבן מדרכה על שוטר וביזה, ונידון ל-10 חודשי מאסר על תנאי משום שזו העבירה הראשונה שלו. שני צעירים אחרים בני 21 אמרו כי רק ניסו "למחות על יוקר המחייה" ולקחת בקבוקי אלכוהול מסופרמרקט שנפרץ לטובת יום ההולדת של אחד מהם, אך בכליהם נמצא ציוד לפריצה לחנות. הם נידונו לשישה חודשי מאסר על תנאי. חשוד בשם חמזה הואשם בכך שתקף שוטרים והצית בריקדה, אך הוא טען בפני בית המשפט כי מדובר בטעות בזיהוי וכי הוא לבש מסיכה נגד חיידקים. התביעה דרשה 15 חודשים, אך הצעיר קיבל שבעה חודשים על תנאי.

לפי כלי התקשורת בצרפת, גם במשפטי-בזק שנערכו בערים אחרות, כמו מרסיי ובורדו, המאפיינים היו דומים: "פסקי דין רכים, ללא זמני מאסר בפועל". גם במקרים בהם היו תיעודים ברורים. כך, למשל, אזרח זר בשם אבו-באקר מחוף השנהב, שתועד במצלמות אבטחה בוזז טלפונים נייידים ונתפס על ידי המשטרה עם הטלפונים עליו. בעוד התביעה דרשה עשרה חודשי מאסר ואיסור כניסה לצרפת לחמש שנים, הוא נידון לשלושה חודשי מאסר בלבד. לפי השמות הפרטיים של הנאשמים שצוינו בתקשורת הצרפתית, חלקם הגדול הם בעלי רקע הגירה, בין אם הם מהגרים בעצמם או דור שני או שלישי למהגרים מצפון אפריקה או מהמזרח התיכון. כ-2,000 מעצרים התבצעו בסך הכל, לפי הערכות.

מקרון משתלח במנהיגי העולם

ברמה הפוליטית, המהומות וחוסר האונים של המערכת הקיימת להתמודד אתן חיזקו, לפי שני סקרים, את מועמדת הימין לנשיאות, מרין לה פן. סקרים שהתקיימו במהלך שבת וראשון העניקו לה תמיכה הגדולה ב-1% לעומת השבוע שלפני כן, בשורת התמודדויות אפשרויות בסיבוב הראשון על נשיאות המדינה, שצפוי להתקיים באפריל הקרוב. טרם הוכרזו המועמדים הסופיים, אולי לפי הסקרים לה-פן מנצחת בסיבוב הראשון עם עד 38% תמיכה (תלוי במועמד שמולה) וגם בסיבוב השני, אליו מעפילים רק שני המועמדים המובילים בסיבוב הראשון (בהנחה שאף אחד מהם לא עבר את רף ה-50%). לה פן ניצלה את המשבר כדי להאשים את מקרון בהידרדרות המדינה ל"תוהו ובוהו". "זה כאוס בנושא הגירה, כאוס ביטחוני וכאוס מבחינת התקציב", אמרה בראיון לרדיו מקומי.

מקרון, מצדו, השתלח ב"אמירות מטופשות" של מנהיגים מחוץ לצרפת, ברמיזה עבה לדבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שהאשים את ההגירה לצרפת במהומות. מקרון לא שינה את תוכניות הביקור של בחצי האי ערב, ומבקר כעת בסעודיה. הוא אמר לתקשורת כי "לא רצה להפגין חשש" ולבטל את הסיור המתוכנן.

כעת מחכים לראות בצרפת אם גם בשבת הקרובה ייצאו המונים לרחובות וייתרחשו מהומות. הממשלה הבטיח "להיערך בכוחות גדולים" כדי למנוע שידור חוזר של מה שאירע ב-17 באוקטובר. בעלי עסקים בפריז הבטיחו לבצר אותם ולפנות את החנויות מסחורה לקראת יום שבת הקרוב, ה-24 באוקטובר, "משום שאנחנו לא סומכים יותר על המשטרה", כפי שאמר בעל חנות ביגוד מקומית שנבזזה ביום שבת האחרון לעיתון הצרפתי "לה מונד". הוא סיפר על תורים של שעות להגשת תלונה ואמר כי ייתכן "שלא אפתח יותר בסופי שבוע" עד שהמצב יירגע.