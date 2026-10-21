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קרפור

"מצב חסר תקדים בצרפת": קרפור חתכה את התחזית בגלל המהומות

ענקית הקמעונאות הצרפתית מעריכה כי הפגיעה ברווח התפעולי שלה עשויה להגיע ל-200 מיליון אירו, בשל הנזקים הישירים לחנויות, הירידה בתנועת הקונים, צמצום שעות הפעילות והעלייה בהוצאות האבטחה • על רקע הורדת התחזיות, מניית קרפור איבדה הבוקר כ-12% במסחר בפריז

נבו שפיר 10:55
קרפור, צרפת / צילום: Shutterstock
קרפור, צרפת / צילום: Shutterstock

ענקית הקמעונאות הצרפתית קרפור הורידה את תחזיותיה הכספיות לשנת 2026 בעקבות גל המחאות והמהומות בצרפת, שבמהלכו נפגעו כ-50 מחנויות הרשת, וחלקן נבזזו. החברה מעריכה כי הפגיעה ברווח התפעולי שלה עשויה להגיע ל-200 מיליון אירו, בשל הנזקים הישירים לחנויות, הירידה בתנועת הקונים, צמצום שעות הפעילות והעלייה בהוצאות האבטחה.

על רקע הורדת התחזיות, מניית קרפור איבדה הבוקר (ד') כ-12% במסחר בפריז. בחברה חוששים כי המשך המחאות יפגע בפעילות בתקופת הקניות החשובה של סוף השנה, הכוללת את מבצעי בלאק פריידיי וחג המולד.

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המהומות, שפרצו בסוף השבוע האחרון, הובילו להטלת עוצר באזורים עירוניים בצרפת. לדברי מנכ"ל קרפור העולמית, אלכסנדר בומפאר, מדובר ב"מצב חסר תקדים", שהשפיע באופן ישיר על פעילות החברה. סמנכ"ל הכספים, מתייה מאליז', העריך כי הפגיעה ברווח התפעולי תסתכם ב-80 עד 200 מיליון אירו, כשהנזק הישיר למוצרים, לציוד ולחנויות מגיע לעשרות מיליוני אירו.

בעקבות האירועים צופה כעת קרפור כי הרווח המתואם למניה בשנת 2026 יישאר יציב או יצמח בשיעור קל בלבד, לעומת תחזיתה הקודמת לצמיחה בשיעור חד-ספרתי גבוה. החברה גם הפחיתה את תחזית השיפור בשיעור הרווחיות התפעולית ל-0 עד 0.15 נקודות אחוז, לעומת 0.25 נקודות אחוז קודם לכן, והודיעה על צמצום תוכנית ההשקעות השנתית שלה, מ-1.7 מיליארד אירו ל-1.6 מיליארד אירו.

הורדת התחזיות מגיעה למרות שיפור במכירות הרשת ברבעון השלישי של השנה. קרפור דיווחה על הכנסות של כ-22.7 מיליארד אירו ועל צמיחה של 2.3% במכירות בחנויות זהות. בצרפת, השוק המרכזי של החברה, נרשמה צמיחה של 1.2%, בעוד שבספרד ובברזיל עלו המכירות בחנויות זהות ב-2.1% וב-1.4%, בהתאמה.