עשרות אלפי בני אדם כבר יצאו לרחובות היום (ש'), ב"יום זעם" שכלל הצטרפות של איגודים מקצועיים ותנועת האפודים הצהובים למחאת הצעירים והסטודנטים שמתנהלת כבר שבועות ברחבי צרפת. בערים גדולות כמו מרסיי, בורדו וליון נרשמו עימותים אלימים בין המוחים למשטרה. בפאריס, נכון לשעת אחר הצהריים, החלה תהלוכה של המוחים שכללה תקריות אלימות, כולל ניסיונות הצתה ועימות עם השוטרים, שכבר השתמשו בגז מדמיע נגד חבורות של מפגינים מכוסי-פנים. לפי התחזיות, מאות אלפי בני אדם ישתתפו בהפגנות שתוכננו היום.

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במרסיי הצליחו כמה מהמוחים להיכנס למבנה העירייה המקומי, שברו דלתות זכוכית ורהיטים, ריססו גרפיטי על הקירות והשחיתו את אולמות הכניסה. ראש העיר ביקר את היערכות המשטרה במקום. "אני רוצה לקבל תשובות איך זה קרה, למה כאן הצליחו לעשות זאת", אמר לתקשורת הצרפתית. העיר היתה מוקד של התפרעויות בשבועות האחרונים, והתנועה הציבורית בה שותקה בגלל הצתות של אוטובוסים וכבאיות. תמונות הציגו פורעים פורצים את הדלתות של המבנה, שנותר ללא כל הגנה משטרתית, ונכנסים פנימה.

Marseille : plusieurs dizaines de manifestants ont pénétré brièvement samedi dans le hall de la mairie, sur le vieux port, après avoir enfoncé la porte en criant "c'est la Révolution, on prend la Bastille". Ils ont été dispersés par des forces de l'ordre ⤵️ https://t.co/QMtEYxYZTK - Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2026

תמונות של עימותים קשים זרמו גם מבורדו, שם המשטרה השתמשה בגז מדמיע לנסות ולפזר את המוחים, שהציתו כלי רכב וזרקו חפצים לעבר השוטרים. חלק מההפגנות מתוכננות להתחיל רק אחרי הצהריים.

מפגן כוח פוליטי

ההפגנות החלו בחודש שעבר, על רקע דרישה של תלמידים להשקעה רבה יותר במערכת החינוך, ואומצו במהרה על ידי ארגוני ומפלגות שמאל כ"מפגן כוח" פוליטי ובדרישה להגדיל את ההוצאות הממשלתיות. בין המוחים נמצאים גם רבים שהם דור שני או שלישי להגירה, ומוקדים מרכזיים היו בבאנלייה, שכונות העוני שמסביב לפאריז. המוחים הניפו דגלי פלסטין ואלג'יריה ומרוקו, כמו גם את דגלי מדינות המוצא של הוריהם.

📺刚刚 FLASH INFO - À Paris, des manifestants scandent dans les rues : « Louis XVI, on l’a décapité ! Macron, Macron, on va recommencer ! » #17octobre https://t.co/SAMlC2oAnd - Tribune Populaire刚 (@TribunePop23) October 17, 2026

במהלך כמה ימים בחודש האחרון הצטרפו איגודים מקצועיים גדולים בצרפת, כמו גם תנועת "צרפת הבלתי כנועה" מהשמאל הקיצוני בראשות ז'אן לוק מלנשון ל"ימי התלכדות המאבקים". ה-17 באוקטובר הוכרז כיום כזה, ואליו הצטרפה גם תנועת המחאה "האפודים הצהובים" שטילטלה את צרפת לפני חמש שנים עם מחאה נגד מחירי הדלק ויוקר המחייה, וכעת הודיע על חידוש המחאות. המחאות הנוכחיות אלימות, עם מאות בני אדם שנפצעו עד כה, אלפי עצורים וכוחות משטרתיים גדולים הנפרשים כמעט מדי יום במוקדי מחאה.

ההפגנות מתקיימות במקביל לדיונים באסיפה הלאומית לגבי תקציב שנה הבאה, שכולל קיצוצים בערך של יותר מ-40 מיליארד אירו בתקציב. קיצוצים אלו נדרשים כדי להקטין את הגירעון ל-5% מהתמ"ג, במטרה לסמל למשקיעים כי צרפת נמצאת בשליטה על חובותיה, וכי היא פועלת לצמצם את החוב הלאומי שצפוי להגיע ל-120% מהתמ"ג בסוף השנה. התשואה על החוב זינקה בחודש האחרון בצורה חריגה, יותר מאשר מדינות אירופיות אחרות, ובאירופה כבר מדבר על "משבר חוב" ואפשרות של תמיכה מצד הבנק המרכזי האירופי.

Manifestations du 17 octobre: "Il a fallu que j'appelle le président pour avoir des renforts", dénonce le maire de Marseille https://t.co/0II2k6MBzL - BFM (@BFMTV) October 17, 2026

ממשלתו של הנשיא עמנואל מקרון אינה זוכה לרוב בפרלמנט, אך היא מנסה לגבש הסכמות עם המפלגות השונות על התקציב. בעבר השתמשה הממשלה בסעיף המקנה לה את היכולת להעביר את התקציב ללא תמיכה, מה שככל הנראה יקרה גם הפעם. האופוזיציה משמאל ומימין יכולה בכל עת להפיל את הממשלה. ההפגנות נחשבות גם להפגנת כוח של השמאל לקראת הבחירות לנשיאות באפריל-מאי הקרוב. הסקרים הנוכחיים חוזים כי מלנשון משמאל ומרין לה-פן מימין יעפילו לסיבוב השני והמכריע, וכי לה-פן היא זו שתנצח בבחירות.