לאחר 23 שנה: עו"ד סיימון ג'פה מסיים את דרכו במשרד ברנע שייסד

עו"ד סיימון ג'פה, ממייסדי משרד ברנע ג'פה לנדה, עוזב את המשרד לאחר 23 שנים. המהלך נעשה בהחלטה משותפת עם המשרד. ג'פה היה שותף מרכזי בבנייתו ובפיתוח פעילות המשרד. הוא מתמחה בליווי חברות זרות הפועלות בישראל בכל תחומי התשתיות והוביל במסגרת פעילותו במשרד עסקאות משמעותיות בתחום המיזוגים והרכישות בשוק הישראלי בהן.

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עוה"ד מיקי ברנע וזוהר לנדה מסרו: "סיימון היה שותף מרכזי להקמת המשרד ולצמיחתו לאורך למעלה משני עשורים. אנו מודים לו מעומק הלב, בשמנו ובשם כלל השותפים, על השותפות, החברות והתרומה המשמעותית, ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו".

עו"ד סיימון ג'פה: "אחרי 23 שנות עשייה משותפת והישגים מקצועיים רבים מאז הקמת המשרד, אני פונה לאתגרים חדשים. אני מודה לשותפיי על הדרך המשותפת ומאחל למשרד המשך שגשוג והצלחה".

משרד ברנע נוסד לפני 23 שנים, והוא מונה 150 עורכי דין מתוכם 56 שותפים. השנה הודיע המשרד על חילופי דורות: עו"ד חגית בן משה ועו"ד אייל נחשון מונו לשותפים מנהלים במקומו של עו"ד מיקי ברנע, שנמנה עם מייסדי המשרד ב-2003 ושימש כשותף המנהל. ברנע ממשיך לשמש כיו"ר המשרד.

המשרד יושב בבניין אלקטרה סיטי ברחוב הרכבת בשטח כולל של 4,000 מ"ר, ותחומי העיסוק המרכזיים שלו כוללים תאגידים וניירות ערך, מיזוגים ורכישות, ליטיגציה, נדל"ן ומשפט מסחרי מקומי ובינלאומי.