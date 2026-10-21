היקף העבירות בפרשת השוחד בצה"ל: 200 מיליון שקל

היקף העבירות בפרשת השוחד נגד נגדים בצה"ל ואזרחים נאמד בכ-200 מיליון שקל - כך עלה בדיון שהתקיים אתמול (ג') בבית הדין הצבאי בבית ליד. במסגרת החקירה נחקר חשד כי חברות קבלניות שזכו במכרזים שילמו שוחד לחמישה נגדים וגנבו דלקים, זאת במהלך ביצוע עבודות בעזה.

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נציג המשטרה הצבאית אמר בחקירה כי נחקרות "עבירות כלכליות שונות בהיקפים חסר תקדים העולים על 200 מיליון שקל", וכי העבירות הנחקרות בוצעו לפי החשד "בשעת מלחמה על הגבול הדרומי תוך ניצול תפקידם הצבאי".

התביעה הצבאית ביקשה אתמול להאריך את מעצרם של חמשת הנגדים העצורים מחשש לשיבוש מהלכי משפט, וציינה כי בכוונתם לבצע מאות פעולות חקירה. "עניינם של החיילים חמור יותר לראייתנו מעניינם של האזרחים בהיותם עובדי ציבור, בהיותם נגדים בדרגות כתף בשירות קבע".

מעצרם של חלק מהחשודים הוארך בחמישה ימים.

ניצלו את הכאוס

אתמול עצרו המשטרה ומצ"ח 21 חשודים בחשד לעבירות קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, שוחד ועוד. העצורים הם אזרחים שעובדים בחברות של קבלני ביצוע ומשרתי קבע. חמישה מהעצורים הם נגדים בצה"ל.

המשטרה חושדת כי מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", גייס צה"ל קבלנים אזרחיים לביצוע עבודות תשתית דחופות ברצועה באמצעות מכרזים. על-פי החשד, הקבלנים ניצלו את תנאי הכאוס ואת חוסר הפיקוח בשטח כדי לשלשל לכיסם מיליוני שקלים מקופת המדינה.

על-פי החשד, הקבלנים הגישו למדינה חשבוניות כוזבות בהיקף של מיליוני שקלים. בנוסף, עבודות התשתית לא בוצעו בפועל כפי שסוכם, דבר שהגדיל משמעותית את רווחי הקבלנים, ועל-פי החשד הם גם גנבו דלקים שיועדו לפעילות בשטח.

החקירה מתנהלת באכ"ל דרום להב 433 יחד עם מצ"ח ורשות המסים.

*** חזקת החפות: החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.