21 אזרחים ומשרתי קבע נעצרו בחשד להונאת ענק בעבודת בעזה

המשטרה עצרה הבוקר (ג') 21 חשודים בחשד לעבירות קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, שוחד ועוד. העצורים הם אזרחים שעובדים בחברות של קבלני ביצוע ומשרתי קבע והם חשודים בביצוע הונאה כלכלית במיליוני שקלים בזמן עבודות בעזה.
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העבודות שלגביהן התעורר החשד בוצעו במהלך לחימה עצימה ברצועת עזה. זאת לאחר שבעקבות התעצמות הלחימה, נדרש צה"ל לסיוע של כלי צמ"ה מחברות אזרחיות, לטובת פעילות הצבא.
כלל העצורים מובאים לחקירה בלהב 433, ובהמשך היום יובאו להארכת מעצר בבימ"ש השלום ב"ש ובית הדין הצבאי בבית ליד.
החקירה מתנהלת באכ"ל דרום להב 433 יחד עם היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת וחקירות מע"מ ב״ש ברשות המסים.
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